Koupaliště musí kvůli energiím zdražovat. Víme, o kolik si připlatíte

Kdy se otevřou brány koupališť?

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Jan Malota, manažer komunikace s veřejností z Městyse Pozlovice, koupaliště Duha v Pozlovicích otevřeno ještě nemá a zahájení provozu plánuje v první polovině června v závislosti na příhodných podmínkách pro koupání. S polovinou června počítají podle Jana Illeka, ředitele společnosti Areál sportu a kultury, také v Bystřici nad Pernštejnem. Ani ostravské koupaliště Stará Bělá ještě není otevřené a v plánu to mají zkraje června, podle počasí, nejlépe do 5. června. Ve Zlíně Koupaliště Panorama se připravují na standardní otevření 1. června 2022 s tím, že je napuštěné, prostory uklizené a připravené na první letošní zákazníky. Na koupališti Zelené právě finišujeme s drobnými opravami, úklidem a zahradnickými pracemi. Nejpozdější termín otevření máme stanovený na 6. června 2022. Ve skutečnosti ale o otevření rozhodne počasí, popisuje Ivana Rokosová, zástupce ředitele společnosti STEZA Zlín.

Plánované termíny otevření koupališť Koupaliště Město Datum otevření Koupaliště Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem v polovině června Koupaliště Červenka Boskovice Od 4. června 2022 Koupaliště Duha Pozlovice první polovina června Koupaliště Flošna Hradec Králové otevřeno Koupaliště Klánovice Praha – Klánovice 03. června 2022 Koupaliště Královo Pole Brno otevřeno Koupaliště Ládví Praha otevřeno Koupaliště Lhotka Praha 1. června 2022 Koupaliště Maškova zahrada Turnov 7. června 2022 Koupaliště Panorama Zlín předpoklad 1. června 2022 Koupaliště Riviéra Brno otevřeno Koupaliště Stará Bělá Ostrava do 5. června 2022 Koupaliště Zelené Zlín nejpozději 6. června 2022 Letní koupaliště Sletiště Kladno 1. července 2022 Letní koupaliště Sušice Sušice otevřeno Městské koupaliště Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou červenec Sportoviště Tachov Tachov otevřeno

Počasí? Hlavně, že nejsou žádná omezení

Pavel Kořínek z Koupaliště Stará Bělá říká, že počasí je letos zatím střídavé, ale už je podle něj dost teplých dnů a doufají, že bude teplé léto. Letošní počasí nijak nevybočuje z předešlých let. Drobné komplikace nám přineslo pouze zvýšené množství pylu, které pokrývalo veškerý mobiliář a povrchy. Tím pádem přibylo více úklidových prací, říká Jan Malota. Jan Illek si myslí, že počasí nemůže být horší než minulý rok. Ivana Rokosová si vůbec nevybavuje, že by se v minulých dvou letech zabývali počasím. Byla bych vám schopna vyjmenovat všechna covidová opatření, která jsme museli dodržovat, ale jaké bylo počasí, opravdu nevím. Letošní květen díky tomu, že je bez omezujících opatření, všechno kvete a roste, vnímám jako krásný, shrnuje.

Novinky pro děti i v rámci služeb

Ve Zlíně je na obou koupalištích největší novinkou možnost platit na pokladnách platebními kartami, a to kartami VISA, MASTER a MAESTRO. Společnost STEZA Zlín tak reaguje na opakované žádosti návštěvníků. Na koupališti v Bystřici nad Pernštejnem mají pro letošek novou skluzavku. Na děti se chtějí zaměřit i jinde. Chtěli bychom občas pronajmout skákací hrad nebo něco takového, ať je to pro děti zábavné, upřesňuje Pavel Kořínek s tím, že mají i nové zboží. V letošním roce plánujeme zdokonalit systém třídění odpadu pro návštěvníky i naše pracovníky. Dále proběhne revitalizace dětského hřiště, pískoviště pro děti a některých zábavných prvků v bazénu. Další změny samozřejmě připravili provozovatelé rychlého občerstvení, přidává Jan Malota.

Podívejte se na koupaliště

Ceny vstupného musely jít nahoru

Na koupališti Stará Bělá původně zdražovat nechtěli, ale všechno šlo nahoru (co se týká energii, vody a potravin). Vstup máme v plánu zdražit o nějakých deset korun. A co se týká potravin, to se uvidí podle cen dodavatelů, doplňuje Pavel Kořínek. Zdražování řady dodávek a služeb nutí zvýšit vstupné oproti předchozím sezonám také v Pozlovicích. Ceny budou vyšší průměrně o 15 %. Nejcitlivěji byla zvýšena cena rodinného vstupného, aby cena vstupného neodrazovala naši cílovou skupinu zákazníků, což jsou rodiny s dětmi, popisuje Jan Malota. V Bystřici nad Pernštejnem se ceny navýšily o deset procent. Ve Zlíně vstupné na koupaliště zůstane ve stejné výši jako v předcházejících letech. To znamená, že dospělý zákazník o prázdninách zaplatí za celodenní vstup 100 Kč; děti od 6 do 15 let pak 60 Kč za den a děti od 1 do 5 let 40 Kč, uvádí Ivana Rokosová.

Ceny za celodenní vstup na koupaliště Koupaliště Celodenní vstup dospělý Celodenní vstup pro děti* Koupaliště Bystřice nad Pernštejnem 90 Kč 60 Kč Koupaliště Červenka 100 Kč 70 Kč Koupaliště Duha 130 Kč 90 Kč Koupaliště Flošna 170 Kč 130 Kč Koupaliště Klánovice 150 Kč 30 Kč Koupaliště Královo Pole 180 Kč 120 Kč Koupaliště Ládví 180 Kč 120 Kč Koupaliště Lhotka 150 Kč 100 Kč Koupaliště Maškova zahrada 140 Kč 100 Kč Koupaliště Panorama a Zelené 80 Kč 50 Kč Koupaliště Riviéra 240 Kč 120 Kč Letní koupaliště Sletiště 100 Kč 70 Kč Letní koupaliště Sušice 100 Kč 60 Kč Městské koupaliště Hluboká nad Vltavou 100 Kč 50 Kč Sportoviště Tachov 110 Kč 50 Kč

* Zpravidla od určité výšky (120 cm), případně podle věku, nejčastěji do 15 let.





Koupaliště nejvíce cítí zdražování energií

Všichni provozovatelé koupališť se shodují, že je nejvíce ovlivnilo zvýšení cen za energie. Pavel Kořínek k tomu dodává také vodu a pohonné hmoty. Elektřinu používáme prakticky ve všech oblastech provozu. Jako je ohřev vody tepelnými čerpadly, provoz atrakcí, technologie koupaliště, ohřev pitné vody, osvětlení atd. Ostatní dodávky a služby zdražují v rámci jednotek až nižších desítek procent, vysvětluje Jan Malota. Také podle Ivany Rokosové se ceny všech energií potřebných k jejich provozu posunuly do výšin, které nečekali. A bohužel to vypadá, že ještě nejsou úplně konečné. Cena vody, elektřiny, páry narostla v řádu několika milionů korun. Vlastně ceny všeho se posunuly směrem vzhůru, ať už jde o stavební materiál, dezinfekční úklidové prostředky, chemikálie pro úpravu vody nebo komponenty bazénové technologie. Přesto všechno ale jedeme dál, každé ráno otevíráme a čekáme na naše zákazníky, uzavírá.