Které firmy loni zaplatily nejvíce na daních z příjmů? Agrofert mezi TOP 20 nenajdete

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Známe dvacítku nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob za loňský rok. Nejvíce na dani z příjmů zaplatily loni společnosti Škoda Auto a ČEZ. Agrofert, „bývalá“ firma premiéra Andreje Babiše, mezi TOP 2O není.

„Vítězná“ firma Škoda Auto zaplatila na dani z příjmů právnických osob v roce 2025 přes 17,6 mld. Kč, což bylo o 10 miliard korun více než o rok dříve.

Co se dozvíte v článku
  1. TOP 20 přispěvatelů do rozpočtu na dani z příjmů
  2. Výrazně nahoru šel Strnadův zbrojařský komplex
  3. Agrofert v TOP 20 nenajdete

TOP 20 přispěvatelů do rozpočtu na dani z příjmů

Finanční správa a ministerstvo financí zveřejnily TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2025. První dvě místa se oproti předchozím dvěma rokům prohodila. Zatímco v roce 2023 a 2024 vládl ČEZ, loni na dani z příjmů právnických osob nejvíce zaplatila společnost Škoda Auto, a to 17,6 mld. Kč (v roce 2024 šlo o 7,4 mld. Kč). Na druhém místě skončil ČEZ, který do rozpočtu odvedl 10,5 mld. Kč (v roce 2024 15,5 mld. Kč). Na pomyslný bronzový stupeň se posunula z 4. místa Česká spořitelna, která na dani z příjmů zaplatila 4,7 mld. Kč (v roce 2024 3,3 mld. Kč). 

Bankovní sektor má v TOP 20 celkem šest zástupců. Kromě České spořitelny je v něm zastoupena Komerční banka na sedmém místě, Československá obchodní banka na jedenáctém, UniCredit Bank na třináctém, Raiffeisenbank na sedmnáctém a J&T BANKA na osmnáctém místě. Vývoj pořadí dlouhodobě odráží nejen výkonnost jednotlivých firem, ale i širší ekonomické trendy. Silné zastoupení si dlouhodobě udržují kromě bankovního sektoru také energetika a automobilový průmysl. 

Výrazně nahoru šel Strnadův zbrojařský komplex

Výrazný vzestup zaznamenala loni společnost Excalibur Army Michala Strnada, která loni zaplatila na dani z příjmů 4,3 mld. Kč a obsadila čtvrté místo (o rok předtím byla 14. s 1,3 mld. Kč). Všech dvacet největších plátců uhradilo na dani z příjmů právnických osob celkově 65 445 020 650 korun, což je o 10 miliard korun více oproti předchozímu roku. 

Daň z příjmů právnických osob je z hlediska fiskálního přínosu druhou nejdůležitější daní hned po DPH. Oceněné společnosti patří mezi největší plátce a jsou pro stát klíčovým partnerem. Finanční správa dlouhodobě usiluje o moderní a vstřícný přístup, který podporuje řádné plnění daňových povinností a posiluje partnerství mezi státem a daňovými subjekty. Firmám se snažíme jít naproti například postupující digitalizací správy daní a modernizací našich postupů, dodala generální ředitelka Simona Hornochová.

Agrofert v TOP 20 nenajdete

Mezi první dvacítkou není koncern Agrofert, který premiér Andrej Babiš vložil do svěřenského fondu, aby se vyhnul střetu zájmů. Toto řešení však, minimálně z pohledu evropských pravidel, zřejmě nebude dostatečné, jelikož Babiš se od firmy doživotně neodřízl, jak původně tvrdil. Podle poslední výroční zprávy (za rok 2024) zaplatil Agrofert na dani z příjmů právnických osob 574 milionů korun (v roce 2023 šlo o 397 milionů korun).

Seznam oceněných TOP20 plátců daně za rok 2025
Pořadí          Společnost  Částka uhrazené daně (Kč)
1.  Škoda Auto, a. s.  17 602 356 276
2. ČEZ, a.s.  10 545 376 209 
3. Česká spořitelna, a.s.  4 740 664 555
4. EXCALIBUR ARMY spol s.r.o.  4 327 706 740 
5. ČEPS, a.s.  3 540 783 980
6.     Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o 3 167 790 117
7. Komerční banka, a.s.  2 434 716 211
8. STV Group a.s. 2 152 934 310
9. ČEZ Distribuce, a. s.  2 114 266 260 
10. Plzeňský Prazdroj, a. s. 1 815 245 998
11.  Československá obchodní banka, a.s. 1 602 436 578 
12. O2 Czech Republic, a.s.  1 518 023 599
13. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  1 484 632 484 
14. Ředitelství silnic a dálnic, s. p. 1 429 027 150
15. Continental Barum s.r.o. 1 264 617 154
16. Allianz pojišťovna, a.s. 1 215 079 981
17. Raiffeisenbank, a.s. 1 202 686 600 
18. J&T BANKA, a.s. 1 182 325 178
19. innogy Energie, s.r.o. 1 104 119 240
20. Letiště Praha, a. s. 1 000 232 030

Zdroj: Finanční správa (zveřejněny jsou pouze společnosti, které s tím udělily souhlas)

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

