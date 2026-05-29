Které firmy loni zaplatily nejvíce na daních z příjmů? Agrofert mezi TOP 20 nenajdete

„Vítězná“ firma Škoda Auto zaplatila na dani z příjmů právnických osob v roce 2025 přes 17,6 mld. Kč, což bylo o 10 miliard korun více než o rok dříve.
TOP 20 přispěvatelů do rozpočtu na dani z příjmů
Finanční správa a ministerstvo financí zveřejnily TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2025. První dvě místa se oproti předchozím dvěma rokům prohodila. Zatímco v roce 2023 a 2024 vládl ČEZ, loni na dani z příjmů právnických osob nejvíce zaplatila společnost Škoda Auto, a to 17,6 mld. Kč (v roce 2024 šlo o 7,4 mld. Kč). Na druhém místě skončil ČEZ, který do rozpočtu odvedl 10,5 mld. Kč (v roce 2024 15,5 mld. Kč). Na pomyslný bronzový stupeň se posunula z 4. místa Česká spořitelna, která na dani z příjmů zaplatila 4,7 mld. Kč (v roce 2024 3,3 mld. Kč).
Bankovní sektor má v TOP 20 celkem šest zástupců. Kromě České spořitelny je v něm zastoupena Komerční banka na sedmém místě, Československá obchodní banka na jedenáctém, UniCredit Bank na třináctém, Raiffeisenbank na sedmnáctém a J&T BANKA na osmnáctém místě. Vývoj pořadí dlouhodobě odráží nejen výkonnost jednotlivých firem, ale i širší ekonomické trendy. Silné zastoupení si dlouhodobě udržují kromě bankovního sektoru také energetika a automobilový průmysl.
Výrazně nahoru šel Strnadův zbrojařský komplex
Výrazný vzestup zaznamenala loni společnost Excalibur Army Michala Strnada, která loni zaplatila na dani z příjmů 4,3 mld. Kč a obsadila čtvrté místo (o rok předtím byla 14. s 1,3 mld. Kč). Všech dvacet největších plátců uhradilo na dani z příjmů právnických osob celkově 65 445 020 650 korun, což je o 10 miliard korun více oproti předchozímu roku.
Daň z příjmů právnických osob je z hlediska fiskálního přínosu druhou nejdůležitější daní hned po DPH. Oceněné společnosti patří mezi největší plátce a jsou pro stát klíčovým partnerem. Finanční správa dlouhodobě usiluje o moderní a vstřícný přístup, který podporuje řádné plnění daňových povinností a posiluje partnerství mezi státem a daňovými subjekty. Firmám se snažíme jít naproti například postupující digitalizací správy daní a modernizací našich postupů, dodala generální ředitelka Simona Hornochová.
Agrofert v TOP 20 nenajdete
Mezi první dvacítkou není koncern Agrofert, který premiér Andrej Babiš vložil do svěřenského fondu, aby se vyhnul střetu zájmů. Toto řešení však, minimálně z pohledu evropských pravidel, zřejmě nebude dostatečné, jelikož Babiš se od firmy doživotně neodřízl, jak původně tvrdil. Podle poslední výroční zprávy (za rok 2024) zaplatil Agrofert na dani z příjmů právnických osob 574 milionů korun (v roce 2023 šlo o 397 milionů korun).
|Pořadí
|Společnost
|Částka uhrazené daně (Kč)
|1.
|Škoda Auto, a. s.
|17 602 356 276
|2.
|ČEZ, a.s.
|10 545 376 209
|3.
|Česká spořitelna, a.s.
|4 740 664 555
|4.
|EXCALIBUR ARMY spol s.r.o.
|4 327 706 740
|5.
|ČEPS, a.s.
|3 540 783 980
|6.
|Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
|3 167 790 117
|7.
|Komerční banka, a.s.
|2 434 716 211
|8.
|STV Group a.s.
|2 152 934 310
|9.
|ČEZ Distribuce, a. s.
|2 114 266 260
|10.
|Plzeňský Prazdroj, a. s.
|1 815 245 998
|11.
|Československá obchodní banka, a.s.
|1 602 436 578
|12.
|O2 Czech Republic, a.s.
|1 518 023 599
|13.
|UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
|1 484 632 484
|14.
|Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
|1 429 027 150
|15.
|Continental Barum s.r.o.
|1 264 617 154
|16.
|Allianz pojišťovna, a.s.
|1 215 079 981
|17.
|Raiffeisenbank, a.s.
|1 202 686 600
|18.
|J&T BANKA, a.s.
|1 182 325 178
|19.
|innogy Energie, s.r.o.
|1 104 119 240
|20.
|Letiště Praha, a. s.
|1 000 232 030
Zdroj: Finanční správa (zveřejněny jsou pouze společnosti, které s tím udělily souhlas)