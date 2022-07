Mouka stojí o 79 % více než před rokem. Které další potraviny zdražily nejvíce?

Výrazně dražší je i máslo nebo pečivo. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, které zpracoval server Podnikatel.cz.

Inflace činí 17,2 %

Jak ukázala data Českého statistického úřadu (ČSÚ), růst meziroční inflace pokračoval i v červnu, kdy se spotřebitelské ceny oproti loňsku zvýšily o 17,2 %. To je o 1,2 procentního bodu více než v květnu. Meziroční růst spotřebitelských cen výrazně zrychluje od loňského července a již překonal hranici 17 %. V červnu k tomuto zrychlování opět nejvíce přispěly ceny potravin, které meziročně vzrostly o 18 %, komentoval Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 18,0 % z květnového 15,1 %). Růst cen pekárenských výrobků a obilovin zrychlil na 23,8 % (v květnu 20,4 %), masa na 20,4 % (v květnu 17,3 %), položek ve skupině mléko, sýry, vejce na 20,8 % (v květnu 18,6 %), olejů a tuků na 42,0 % (v květnu 32,5 %). V oddíle bydlení vzrostly především ceny zemního plynu o 57,8 % (v květnu o 49,2 %) a tuhých paliv o 34,0 % (v květnu o 30,1 %). V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 15,4 % (v květnu o 7,6 %).

Co se týče vlivu na růst cenové hladiny v červnu, největší měly ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,6 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 31,6 %, tepla a teplé vody o 18,1 %. Dále se na růstu cenové hladiny podílely ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byl největší meziroční nárůst ceny u mouky, másla, ostatních jedlých olejů a cukru. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 14,5 % a pohonných hmot a olejů o 47,5 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 23,5 % a ubytovacích služeb o 21,2 %.

Celkově ceny zboží vzrostly o 19,3 % a ceny služeb o 13,9 %.

Které potraviny zdražily nejvíce?

Při porovnání detailních dat byly největší červnové nárůsty cen u těchto potravinářských výrobků:

Mouka

Jednoznačně nejvíce vzrostly oproti loňsku ceny mouky, která byla letos v červnu o 79 % vyšší než před rokem.

Pšeničná mouka hladká (1 kg) v Kč červen květen duben březen únor leden Cena 2022 22,72 22,20 20,59 16,31 15,96 15,00 Cena 2021 12,69 12,51 12,62 11,96 12,02 12,11 Nárůst o 79 % 77 % 63 % 36 % 33 % 24 %

Máslo

Ačkoli je máslo dražší už od počátku roku, v květnu a červnu se letos ceny ještě výrazně zvedly.

Máslo (1 kg) v Kč červen květen duben březen únor leden Cena 2022 205,64 199,56 178,73 178,66 169,35 179,92 Cena 2021 127,45 126,30 129,82 131,17 128,50 130,76 Nárůst o 61 % 58 % 38 % 36 % 32 % 32%

Cukr krystalový

Ještě v březnu byl cukr „jen“ o 16 % dražší než před rokem, ceny pak však v dubnu vyskočily a v červnu byl cukr již o polovinu dražší než v roce 2021

Cukr krystalový (1 kg) v Kč červen květen duben březen únor leden Cena 2022 17,62 17,42 17,27 14,74 16,21 15,55 Cena 2021 11,70 12,66 13,43 12,70 12,59 12,45 Nárůst o 51 % 38 % 29 % 16 % 29 % 25%

Pečivo pšeničné bílé

Letos se ceny pečiva kontinuálně zvyšují už od začátku roku.

Pečivo pšeničné bílé (1 kg) v Kč červen květen duben březen únor leden Cena 2022 59,16 57,81 57,35 53,60 53,19 51,50 Cena 2021 41,92 42,04 42,01 42,16 41,43 41,77 Nárůst o 41 % 38 % 37 % 27 % 28 % 23%

Mléko polotučné trvanlivé

Přestože oproti červnu ceny mléka meziměsíčně klesly, oproti loňsku jsou vyšší o 40 %.

Mléko polotučné trvanlivé (1 l) v Kč červen květen duben březen únor leden Cena 2022 15,93 16,03 14,48 13,94 13,72 13,68 Cena 2021 11,39 11,54 11,25 11,64 11,57 11,74 Nárůst o 40 % 39 % 29 % 20 % 19 % 17 %

Server Podnikatel.cz však při porovnání detailních dat ČSÚ našel i několik položek, které byly letos v červnu levnější než před rokem. Jedná se třeba o vepřovou kýtu, pomeranče nebo mrkev.

Inflace bude atakovat 20 %

Co se týče dalšího vývoje, analytici se shodují, že růst inflace bude ještě pokračovat a že zřejmě inflace bude atakovat 20% hranici. Kulminace inflace se kvůli extrémně silnému růstu cen energií pravděpodobně posune až hlouběji do 3. čtvrtletí, a to až k 20 %. Zjevnějšího zpomalení inflace se však dočkáme nejdříve na začátku příštího roku. Výhled inflace na celý letošní rok se opět posouvá směrem nahoru, a to do rozmezí 16 – 17 %, komentoval Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.





Také Pavel Peterka, hlavní ekonom Roklen Holding, očekává, že meziroční inflace bude v červenci a srpnu útočit na úroveň 20 %. Otázkou je, zda se vrcholu inflace v letních měsících dočkáme, protože jsou stále patrnější sílící tlaky na růst cen potravin a ceny energií, které jsou hlavním tahounem současné inflace, výhledově výrazně klesat nebudou, upozornil Peterka.

Jak navíc doplnil Peterka, v rámci statistického měření brzy pomůže tzv. srovnávací základna, kdy se meziroční inflace měří ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Vysoké ceny z podzimu a zimy roku 2021 budou proto tlačit hodnoty výsledné inflace směrem dolů, což může vést k tomu, že hodnota meziroční inflace bude klesat. Spotřebitelé i přesto citelně ucítí zdražování. Nejvíce ohrožené jsou domácnosti, kterým končí fixace cen energií a fixace hypoték. Nově sjednané tarify na energie budou výrazně dražší než ty uzavřené v posledních letech. To stejné platí i v případě refinancování hypotečních úvěrů, kde splátky mohou skokově růst, dodal Peterka.

Proti globálnímu růstu cen by naopak mohla hovořit cena ropy, která v posledních dnech klesla pod sto dolarů za barel z důvodu obav ze zpomalení světového hospodářství, a tím i ochlazení poptávky po ropě.

Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Cyrrus, se v řadě oblastí již projevuje klesající spotřebitelská ochota dramatický růst cen akceptovat a zdá se, že se poptávkovou inflaci daří přinejmenším zpomalovat, byť je nadále významná. Naopak nákladová inflace – pocházející hlavně z tržních cen energií a zemědělských produktů – známky zpomalování nejeví a zřejmě ani v blízké době nezačne, uzavřel Hradil.