Květnové svátky posunou výplaty důchodů

Květen 2026 přinese drobné změny v termínech výplaty důchodů. Pokud totiž pravidelný výplatní den připadne na víkend nebo státní svátek, penze nedorazí v obvyklý čas.
Místo toho se přesune na nejbližší pracovní den. A to buď dopředu, nebo naopak o něco později. Pro většinu lidí půjde jen o malý posun, pro některé ale může znamenat komplikaci v rozpočtu.
Koho se změny skutečně týkají
Nejde o plošnou úpravu. Česká správa sociálního zabezpečení zachovává standardní systém a důchody nadále vyplácí mezi 2. a 14. dnem v měsíci. Posuny se dotknou pouze těch, jejichž výplatní termín koliduje se dny pracovního klidu.
V květnu jde konkrétně o termíny, které ovlivní Svátek práce a Den vítězství. Lidé s výplatou 2. května dostanou peníze až 4. května, zatímco důchody s termínem 8. května dorazí už o den dříve, tedy 7. května.
Systém zůstává beze změn
Způsob výplaty se nemění. Důchod může chodit na účet nebo být vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty. V zařízeních sociálních služeb probíhá výplata pravidelně k 12. dni v měsíci. Ani zde se nic zásadního nemění, pouze se termín přizpůsobuje kalendáři.
Jednoduché pravidlo, které stojí za změnami
Princip je dlouhodobě stejný. Pokud výplatní den vyjde na svátek nebo víkend, posouvá se na nejbližší pracovní den. To znamená, že někdy peníze dorazí dříve, jindy si na ně lidé musí krátce počkat.
Právě tyto drobné posuny mohou být citelné zejména pro seniory, kteří hospodaří s penzí velmi přesně a mají výdaje navázané na konkrétní datum.