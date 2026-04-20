Květnové svátky posunou výplaty důchodů

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Muž a žena v důchodovém věku v brýlích, oba sedí na gauči a tváří se nespokojeně
Květnové státní svátky letos zasáhnou do výplatních termínů důchodů. Změny se sice týkají jen části seniorů, mohou však narušit zaběhnuté plánování výdajů. Rozdíly přitom budou jen v řádu dnů.

Květen 2026 přinese drobné změny v termínech výplaty důchodů. Pokud totiž pravidelný výplatní den připadne na víkend nebo státní svátek, penze nedorazí v obvyklý čas. 

Místo toho se přesune na nejbližší pracovní den. A to buď dopředu, nebo naopak o něco později. Pro většinu lidí půjde jen o malý posun, pro některé ale může znamenat komplikaci v rozpočtu.

Koho se změny skutečně týkají

Nejde o plošnou úpravu. Česká správa sociálního zabezpečení zachovává standardní systém a důchody nadále vyplácí mezi 2. a 14. dnem v měsíci. Posuny se dotknou pouze těch, jejichž výplatní termín koliduje se dny pracovního klidu.

V květnu jde konkrétně o termíny, které ovlivní Svátek práce a Den vítězství. Lidé s výplatou 2. května dostanou peníze až 4. května, zatímco důchody s termínem 8. května dorazí už o den dříve, tedy 7. května.

Systém zůstává beze změn

Způsob výplaty se nemění. Důchod může chodit na účet nebo být vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty. V zařízeních sociálních služeb probíhá výplata pravidelně k 12. dni v měsíci. Ani zde se nic zásadního nemění, pouze se termín přizpůsobuje kalendáři.

Jednoduché pravidlo, které stojí za změnami

Princip je dlouhodobě stejný. Pokud výplatní den vyjde na svátek nebo víkend, posouvá se na nejbližší pracovní den. To znamená, že někdy peníze dorazí dříve, jindy si na ně lidé musí krátce počkat.

Právě tyto drobné posuny mohou být citelné zejména pro seniory, kteří hospodaří s penzí velmi přesně a mají výdaje navázané na konkrétní datum.

Posunuté termíny výplat důchodů v roce 2026

Tabulka, kde jsou znázorněny termíny výplaty důchodů v roce 2026

Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

