Lednový důchod byl vyšší než únorový. Co čekat v dalších měsících?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Starší muž přemýšlí se zdviženou hlavou s pohledem vzhůru
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Mnohé seniory v únoru překvapila nižší částka na účtu oproti částce lednové. Nejednalo se však o snížení penze.

Rozdíl ve výši důchodů v prvních dvou měsících způsobil jednorázový doplatek, který byl vyplacen spolu s lednovou valorizací. Jak tedy budou důchody vypadat dál?

Jak již upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), lednová platba byla mimořádná,. Obsahovala totiž nejen pravidelnou měsíční splátku po valorizaci, ale také jednorázový doplatek za období od 1. ledna do dne před výplatním termínem.

Proč byl leden štědřejší

V lednu 2026 se důchody zvýšily díky pravidelné valorizaci. Spolu s navýšenou částkou ale přišel i doplatek za několik prvních dnů roku, na které se už vztahovala vyšší výměra důchodu. Obě částky byly sloučeny do jedné platby, a proto byl lednový příjem vyšší než obvykle.

Například pokud někdo pobíral v prosinci 19 438 korun a po valorizaci měl mít nově 20 063 korun, v lednu mu na účet mohlo dorazit ještě o několik desítek korun víc právě kvůli doplatku. Tato mimořádná položka se však týkala pouze lednové výplaty.

Únor už jen standard

Od února se situace vrací do běžného režimu. Na účet už přichází pouze pravidelná měsíční splátka důchodu ve výši po valorizaci – bez jakéhokoli doplatku. Proto je únorová částka nižší než ta lednová, i když samotný důchod zůstává zvýšený.

Nejde tedy o snížení penze, ale o návrat k běžné výplatě.

Jak budou důchody vypadat v následujících měsících

V dalších měsících roku budou důchody vypláceny ve stejné výši jako v únoru. Tedy podle nové, valorizované částky. Pokud nedojde k další mimořádné změně zákona nebo mimořádné valorizaci, zůstane měsíční splátka stabilní.

Pro většinu důchodců tak únor nepřinesl žádné krácení, ale jen návrat k pravidelné výši penze po lednovém jednorázovém navýšení.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
