Letní sezóna byla podle cestovních kanceláří rekordní. Kam Češi nejvíce jezdili?

Jaká byla sezona?

Podle Jiřiny Ekrt Jiruškové, PR Manager Invia.cz, je letošní sezona velice úspěšná a rok 2023 v prodejích překoná i rekordní rok 2019. Oproti loňsku evidují během letní sezony 2023 cca 30% nárůst prodejů. Letošní letní sezona bude jednoznačně rekordní. Během letních měsíců s námi vycestovalo vysoce před 600 tisíc klientů. A to ještě nejsme úplně na konci, přidává se Jan Bezděk, tiskový mluvčí společnosti DER Touristik CZ a.s. Esatern Europe, jejíž součástí jsou cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours.

Rekordní zájem o dovolené v roce 2023 potvrzuje také Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí společnosti Čedok. Prodeje mají letos nejlepší od roku 1989 a už nyní jen za léto realizovali dovolené pro více klientů než za celý rok 2022. Navíc jim sezona ještě pokračuje s last minuty až do října. Daří se jak pobytům u moře, tak poznávacím zájezdům. Čísla z předchozích let jsme překonali již loni. Výsledky roku se propíší do tržeb i počtu klientů, sezona jednoznačně překonala původní odhady, zejména u odletů z regionálních letišť, dodala s tím, že evidují také vysoké prodeje zájezdů na zimní sezonu, které jsou přibližně o 80 % vyšší než v loňském roce. Jedná se téměř o dvojnásobnou poptávku na termíny odletů zejména do exotiky nebo do bližších destinací od podzimu do dubna příštího roku, upřesnila.

Kam Češi vyráželi nejčastěji?

Jan Bezděk uvádí, že na špici zájmu zůstávají tradiční a prověřené destinace, jako jsou řecké ostrovy, Turecká riviéra, Španělsko, Egypt nebo Tunisko. Z dlouhodobého pohledu tady nenastává výraznější změna trendu. Češi v létě cestovali nejčastěji na dovolenou na Tureckou riviéru, do Řecka, nejvíce na Rhodos nebo Krétu, ale také do Španělska nebo Itálie. Rodiny s dětmi nejčastěji kromě Turecka volí také Egypt, Bulharsko či Tunisko, vyjmenovává Kateřina Pavlíková a doplňuje, že skokanem roku je letos jednoznačně Albánie. Stále více návštěvníků objevuje také Černou Horu nebo portugalskou Madeiru. Nejvíce si klienti letos v létě kupovali čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive, primárně vybírali dovolené u moře s leteckou dopravou na týden. Roste zájem o lepší hotely, doplňkové služby, výlety i různé zážitky v destinacích, popisuje dále.





Klienti Invia.cz stále častěji preferují leteckou dopravu a podle Jiřiny Ekrt Jiruškové žebříček oblíbených destinací zůstává poslední roky víceméně stejný. Mezi top nejoblíbenější země patří Egypt, Řecko a Turecko, dále také Tunisko a Bulharsko. Jen v našich prodejích nejprodávanější Řecko na první příčce letos vystřídalo po mnoha letech Turecko, což přisuzujeme nárůstu leteckých spojů do této destinace, podotýká. Z údajů serveru Dovolena.cz, který je součástí STUDENT AGENCY, vyplývá, že je nejsilnější nabídka zájezdů tradičně z Prahy, která obsluhuje většinu dovolenkových destinací na přímém letu, případně s přestupem, pokud se jedná o vzdálenější destinace po celém světě. České cestovní kanceláře se zaměřují na odlety z regionálních letišť a posilují zde nabídku destinací. Dlouhodobě se zvyšuje počet odletů z Brna, Ostravy, Pardubic či Karlových Varů. Novinkou pro nadcházející sezonu jsou České Budějovice, odkud jsou plánovány lety na řecký Rhodos a do turecké Antalye, vysvětluje Petr Čipera, produktový manažer Dovolená.cz.

Pokles poptávky po řeckých ostrovech byl jen dočasný

Kateřina Pavlíková popisuje, že v souvislosti s požáry v několika destinacích na jihu Evropy museli ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR během léta reagovat na aktuální rizika a odhadovat na základě doporučení odborníků další postup. Zároveň pravidelně monitorovali dění na místě a podle toho nabízeli případné změny. Jsme rádi, že všichni klienti byli v bezpečí a naprostá většina pokračovala ve své dovolené. Ostatní pak případně termín či lokalitu pobytu změnili, pokud byl nějakým způsobem ovlivněný. Výsledkem byla i revize interních procesů a nastavení kroků právě s ministerstvem a profesionály na tyto oblasti, dodává. Jan Bezděk přiznává, že tato situace pro ně byla samozřejmě komplikací, ale podařilo se jim ji velmi rychle vyřešit. Během 48 hodin byli všichni naši klienti buď zpátky doma, nebo ubytovaní v nezasažených částech ostrova, kde mohli dokončit dovolenou, potvrdil.

Jiřina Ekrt Jirušková zmiňuje, že obavy spojené s požáry na Rhodu samozřejmě na inkriminovaný týden ovlivnily preference Čechů. V souvislosti s požáry na Rhodu a dalších ostrovech (Korfu, Evia, Euboia a na poloostrově Peloponés) zájem Čechů o tuto zemi v době, kdy byly požáry největší, dočasně poklesl. V počtu prodaných zájezdů tak narostlo například Turecko, které je mezi Čechy také oblíbenou volbou. Poměr ceny zájezdu a kvality nabízených služeb je zde optimální, doplnila.

Kateřina Pavlíková podotýká, že jakmile se situace po takových událostech stabilizuje a počáteční emoce opadnou, zájem o destinace se opět postupně vrací a u poptávky je případný pokles vždy jen krátkodobý. Bylo to tak dříve i u jiných událostí. Stejně tak letos u míst, která se potýkala s různými přírodními vlivy. Prodeje se vrátily na stejnou úroveň přibližně do dvou týdnů. Destinace ve Středomoří jsou dlouhodobě pro letní dovolenou nejoblíbenější a neočekáváme, že by se tyto preference u klientů měnily, shrnula.

Řešení podobných situací je individuální

V DER Touristik CZ mají v těchto oblastech jejich systém nastavený naprosto proklientsky, takže klientům, kteří se na ostrov teprve chystali, umožňovali bezplatné storno nebo změnu zájezdu. Letošní události nám znovu potvrdily, že to je jednoznačně správný přístup, zdůrazňuje Jan Bezděk. V Čedoku zájezdy nabízí na základě platných obchodních podmínek. Pokud se děje něco mimořádného a je nutné pobyty zrušit nebo změnit, klienty kontaktují a nabízí alternativy. Nejčastěji jiný hotel, destinaci nebo termín. Záleží ale na individuálním případě a na tom, o jakou situaci se jedná, upřesňuje Kateřina Pavlíková.

V Invii neplánují žádné změny přístupů či pravidel u zasažených zemí. Jak podotýká Jiřina Ekrt Jirušková, příští sezona může být jiná a zhoršená klimatická situace se může projevit zase u jiné destinace. Podle ní je určitým řešením pro klienty (pokud nemají děti školou povinné) plánovat si dovolenou mimo sezonu a vyhnout se tak období se zvýšenou pravděpodobností veder či požárů. Navíc například v květnu či v září a říjnu, kdy v těchto destinacích panují ještě letní teploty, mohou zákazníci na dovolené ušetřit i 20 % z ceny dovolené. České cestovní kanceláře v tomto duchu vychází klientům od letošního roku vstříc a například do Turecka můžete odletět z Prahy ještě v polovině listopadu. V příštím roce zamíří do Turecka první lety již v polovině dubna, uvádí dále.

Sezona 2024 už je naplánována

Jan Bezděk serveru Podnikatel.cz potvrdil, že prodej zájezdů na léto 2024 spustí v nejbližší době s tím, že v tuto chvíli již finalizují nabídku. Klientům nabídneme mnoho novinek. Jen z Prahy budeme létat do 56 destinací, řekl. Jiřina Ekrt Jirušková zmiňuje, že předprodeje na příští sezonu již spustily přední české cestovní kanceláře a další se k nim postupně přidávají. Na stránkách Invia.cz si tak již nyní mohou zákazníci zarezervovat dovolenou ve své oblíbené destinaci či hotelu s výhodnými podmínkami. Tam patří například nízká záloha, slevy až 40 %, lety pro dvě děti zdarma a nejširší nabídka.