TikTok Shop mění fungování influencer marketingu

V České republice se objevily první přístupy tvůrců do TikTok Shop Partnerského (affiliate) programu, který je určen pro creator účty s více než 1000 sledujícími. Nově zpřístupněný program umožňuje tvůrcům vybírat produkty z katalogu obsahujícího miliony položek, spolupracovat se značkami a propagovat jejich produkty prostřednictvím videí a live streamů.
Součástí programu je také možnost získávat vzorky produktů zdarma a monetizovat obsah na základě výkonu, tedy prostřednictvím provizí z uskutečněných nákupů, které mohou dosahovat až 15 % z prodeje. Z mého pohledu jde o významný signál vývoje trhu. Vidím jasný posun směrem k tomu, že TikTok v Česku začíná aktivně budovat vrstvu tvůrců svého obchodního ekosystému. Affiliate model je klíčovým krokem, protože testuje propojení obsahu, doporučení tvůrců a samotného nákupního chování uživatelů v jednom prostředí.
Tento model zásadně mění fungování influencer marketingu. Místo jednorázových spoluprací s influencery se stále více prosazuje výkonnostní přístup, kde jsou tvůrci odměňováni za reálné prodeje, nikoliv pouze za dosah nebo obsah.
Pro značky to znamená zásadní změnu v tom, jak budou přemýšlet o spolupráci s tvůrci. Vzniká nový model, kde influenceři nejsou pouze tváří kampaní, ale přímým prodejním kanálem. To bude vyžadovat jiný přístup k obsahu, strategii i výběru tvůrců. TikTok tak postupně připravuje půdu pro plnohodnotné spuštění TikTok Shop v ČR. Pro značky to znamená, že klíčovou roli bude hrát připravenost na práci s obsahem a tvůrci už nyní. Nikoliv až ve chvíli plného spuštění platformy.