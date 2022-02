Máme velký přehled cen pevného internetu. Kdo vám nabídne ten nejlevnější?

Kolik stojí pevný internet u O2?

V O2 je možné si sjednat Internet do práce, a to buď s technologiemi xDSL / Optika / 5G-ready, nebo LTE / 5G. U obou je možnost variant PROfi a HD, přičemž PROfi nabízí mnoho výhod, jako je například zálohovaný internet, opravu poruchy do dalšího dne nebo O2 Security.

Nabídka PROfi internetu s technologiemi xDSL / Optika / 5G-ready Název tarifu PROFI INTERNET 20 MB/S PROFI INTERNET 50 MB/S PROFI INTERNET 100 MB/S PROFI INTERNET 250 MB/S PROFI INTERNET 1 GB/S Rychlost stahování až 20 Mb/s až 50 Mb/s až 100 Mb/s až 250 Mb/s až 1000 Mb/s Rychlost nahrávání až 2 Mb/s až 5 Mb/s až 20 Mb/s až 25 Mb/s až 100 Mb/s Záložní připojení ((xDSL / Optika) 2/2 Mb/s 10/2 Mb/s 10/2 Mb/s 20/2 Mb/s 20/2 Mb/s Cena za modem (jednorázově)* 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH Cena za zřízení služby (jednorázově) 99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč Cena za instalaci technikem (jednorázově) 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč Cena za paušál 849 Kč bez DPH 899 Kč bez DPH 999 Kč bez DPH 1 099 Kč bez DPH 1 199 Kč bez DPH

* Supervýkonný modem O2 Smart Box nebo 5G-ready modem a O2 Smart Box

Nabídka HD internetu s technologiemi xDSL / Optika / 5G-ready Název tarifu INTERNET HD BRONZOVÝ INTERNET HD STŘÍBRNÝ INTERNET HD ZLATÝ INTERNET HD PLATINOVÝ INTERNET HD DIAMANTOVÝ Rychlost stahování až 20 Mb/s až 50 Mb/s až 100 Mb/s až 250 Mb/s až 1000 Mb/s Rychlost nahrávání až 2 Mb/s až 5 Mb/s až 20 Mb/s až 25 Mb/s až 100 Mb/s Cena za modem (jednorázově)* 4 909 Kč bez DPH / 9 818 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 9 818 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 9 818 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 9 818 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 9 818 Kč bez DPH Cena za zřízení služby (jednorázově) 99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč Cena za instalaci technikem (jednorázově) 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč Cena za paušál 329,75 Kč bez DPH 412,40 Kč bez DPH 495,04 Kč bez DPH 577,69 Kč bez DPH 660 Kč bez DPH

* Supervýkonný modem O2 Smart Box nebo 5G-ready modem a O2 Smart Box

U internetu s technologiemi LTE / 5G je zřízení zdarma a možná samoinstalace, jednorázově při pořízení je potřeba zaplatit pouze 99 korun za aktivaci SIM karty.

Nabídka pevného internetu s technologiemi LTE / 5G Název tarifu PROFI INTERNET 20 MB/S PROFI INTERNET 50 MB/S (POUZE 5G) INTERNET HD BRONZOVÝ INTERNET HD STŘÍBRNÝ (POUZE 5G) Rychlost stahování až 20 Mb/s až 50 Mb/s až 20 Mb/s až 50 Mb/s Rychlost nahrávání až 2 Mb/s až 5 Mb/s až 2 Mb/s až 5 Mb/s Cena za modem (jednorázově)* 1 499 Kč bez DPH / 999 Kč bez DPH 1 499 Kč bez DPH / 999 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 3 421 Kč bez DPH 4 909 Kč bez DPH / 3 421 Kč bez DPH Cena za paušál 849 Kč bez DPH 899 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 412,40 Kč bez DPH

* O2 5G Box nebo LTE modem TP-Link ARCHER MR 200

Nabídka pevného internetu od T-Mobile

T-Mobile nabízí Pevný internet VDSL, optiku nebo pevný internet do zásuvky. Ten má pouze jeden tarif S a rychlost stahování 20 Mbit/s, rychlost nahrávání 5 Mbit/s, pronájem modemu stojí 50 korun a celkový paušál pak 399 Kč měsíčně.

U optiky a pevného internetu VDSL platí při uzavření nové účastnické smlouvy do konce března zvýhodněné ceny s tím, že u pevného internetu platí 6 měsíců a u optického internetu pak jeden rok. V tabulkách jsou ceny bez těchto zvýhodnění.

Nabídka pevného internetu VDSL Název tarifu M L XL XXL Rychlost stahování 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s 1000 Mbit/s Rychlost nahrávání 5 Mbit/s, 10 Mbit/s 20 Mbit/s 25 Mbit/s 100 Mbit/s Cena za pronájem modemu 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč Cena za paušál 629 Kč 699 Kč 899 Kč 899 Kč

Nabídka optického internetu Název tarifu S M L Rychlost stahování 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1000 Mbit/s Rychlost nahrávání 250 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s Cena za pronájem modemu 50 Kč 50 Kč 50 Kč Cena za paušál 399 Kč 499 Kč 599 Kč

Pevný internet od Vodafone

Živnostníkům a malým firmám nabízí Vodafone celkem šest tarifů, liší se rychlostí. Kromě nejlevnějšího z nich je součástí tohoto internetu pevná IP adresa, prémiová podpora a také aplikace CyberWall k ochraně před kyberútoky. Po výběru služby se operátor ozve a domluví se na termínu instalace modemu. Technik následně službu zapojí, pomůže s jejím nastavením a následně je možné využívat internet.

Nabídka pevného internetu Vodafone Název tarifu (rychlost stahování) 20 Mb/s 50 Mb/s 200 Mb/s 350 Mb/s 500 Mb/s 1 Gb/s Rychlost nahrávání až 2 Mb/s až 5 Mb/s až 30 Mb/s až 40 Mb/s až 50 Mb/s až 60 Mb/s Cena za pronájem modemu 80 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 100 Kč Cena za paušál 399 Kč 360 Kč 501 Kč 591 Kč 861 Kč 790 Kč

Internet nemusí být jen od operátorů

Šest tarifů, kde je připojení realizováno vyhrazeným bezdrátovým spojem, metalickým kabelem nebo optickým vláknem nabízí společnost BoxNet. Všechny tyto tarify jsou datově i časově neomezené, téměř nesdílené a můžete k nim mít veřejnou IPv4 i IPv6 adresu, reverzní DNS záznamy, prostor pro webové stránky, hosting e-mailů nebo pevnou linku VoIP. Aktivační poplatek služby je individuální a záleží na lokálních podmínkách dostupnosti jejich služeb.

Nabídka pevného internetu od BoxNetu Název tarifu Office 4M Office 8M Office 20M Office 40M Office 60M Office 100M Rychlost stahování 4 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s 40 Mb/s 60 Mb/s 100 Mb/s Rychlost nahrávání 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s Cena za instalaci 1–2 000 Kč bez DPH 1–2 000 Kč bez DPH 1–2 000 Kč bez DPH 1–2 000 Kč bez DPH 1–2 000 Kč bez DPH 1–4 000 Kč bez DPH Cena za paušál 199 Kč bez DPH 299 Kč bez DPH 399 Kč bez DPH 499 Kč bez DPH 899 Kč bez DPH 1 199 Kč bez DPH

Jaká je nabídka společnosti Avonet?

Pevný internet AVONET xDSL přináší stabilní připojení bez ohledu na povětrnostní podmínky rychlostí až 1 Gb/s a je dostupný na většině území České republiky s tím, že skutečná rychlost připojení je závislá na kvalitě a délce přístupového vedení.

Nabídka pevného internetu od Avonetu Název tarifu DSL mini DSL aktiv DSL extra DSL ultra Rychlost stahování Až 20 Mb/s Až 50 Mb/s Až 100 Mb/s Až 250 Mb/s Rychlost nahrávání Až 5 Mb/s Až 10 Mb/s Až 20 Mb/s Až 25 Mb/s Cena za aktivaci 1 240 Kč 826 Kč 826 Kč 826 Kč Cena za paušál 371 Kč 454 Kč 536 Kč 660 Kč

Pevný internet nabízí i firma Fiber

Společnost Fiber Connections nabízí firemním zákazníkům jak připravené tarify, tak ty na míru podle zadaných kritérií.

Nabídka pevného internetu od Fiber Connections Název tarifu VDSL 24 VDSL 55 VDSL 100 VDSL 250 Rychlost stahování 24 Mb/s 55 Mb/s 100 Mb/s 250 Mb/s Rychlost nahrávání 2 Mb/s 5 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s Cena za instalaci 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč Cena za paušál 399 Kč 499 Kč 549 Kč 699 Kč

Srovnání pevného internetu

Nabídka pevného internetu pro podnikatele a firmy Název tarifu PROFI INTERNET 50 MB/S M – Office 40M DSL Aktiv VDSL 55 Společnost O2 T-Mobile Vodafone BoxNet Avonet Fiber Connections Rychlost stahování (download) až 50 Mb/s 50 Mb/s 50 Mb/s 40 Mb/s až 50 Mb/s 55 Mb/s Rychlost nahrávání (upload) až 5 Mb/s 5 Mb/s, 10 Mb/s až 5 Mb/s 4 Mb/s až 10 Mb/s 5 Mb/s Cena za pronájem/nákup modemu 999 Kč bez DPH / 1 499 Kč bez DPH 50 Kč 70 Kč – – – Cena za paušál 899 Kč bez DPH 629 Kč 360 Kč 499 Kč bez DPH 454 Kč 499 Kč