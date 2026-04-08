Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo

Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.
Co se dozvíte v článku
Jaké budou ve čtvrtek limity?
Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na 43,05 Kč za litr, u nafty pak na 49,40 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den. Oproti středě jde o pokles o 10 halířů/l u benzinu a o 19 halířů/l u nafty.
Ministryni se nelíbí postup některých společností
Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň opět vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Čerpací stanice, zejména na dálničních tazích, ale zdaleka nejen tam, naopak výrazně zlevňují. Zatím bohužel nejsme spokojeni s dnešním vývojem velkoobchodních indexů, a to konkrétně společností MOL a Unipetrol, které nesnížily své ceny úměrně burzovní organizaci Platts. Pokud porovnáme denní změnu na burze a změnu spotřební daně, tak výsledný dopad jejich dnešních prodejních cen je o cca 2 Kč vyšší, než aktuální pohyb Platts. Tímto je důrazně vyzývám, aby svou cenovou politiku přizpůsobily skutečnému vývoji na burze, v opačném případě začneme regulovat i velkoobchodní ceny, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.
Reakce na vysoké marže
Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.
Součástí opatření bylo také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).
Jak se strop počítá
Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.
Dodržování cen bude kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.