Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Maximální ceny pohonných hmot, které určuje od včerejška vláda, budou pro zítřejší den nižší, než jak jsou stanoveny pro dnešek. Ministerstvo financí opět oznámilo konkrétní limity, které budou ve čtvrtek určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích.

Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaké budou ve čtvrtek limity?
  2. Ministryni se nelíbí postup některých společností
  3. Reakce na vysoké marže
  4. Jak se strop počítá

Jaké budou ve čtvrtek limity?

Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na 43,05 Kč za litr, u nafty pak na 49,40 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den. Oproti středě jde o pokles o 10 halířů/l u benzinu a o 19 halířů/l u nafty.

Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit Přečtěte si také:

Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit

Ministryni se nelíbí postup některých společností

Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň opět vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.

Čerpací stanice, zejména na dálničních tazích, ale zdaleka nejen tam, naopak výrazně zlevňují. Zatím bohužel nejsme spokojeni s dnešním vývojem velkoobchodních indexů, a to konkrétně společností MOL a Unipetrol, které nesnížily své ceny úměrně burzovní organizaci Platts. Pokud porovnáme denní změnu na burze a změnu spotřební daně, tak výsledný dopad jejich dnešních prodejních cen je o cca 2 Kč vyšší, než aktuální pohyb Platts. Tímto je důrazně vyzývám, aby svou cenovou politiku přizpůsobily skutečnému vývoji na burze, v opačném případě začneme regulovat i velkoobchodní ceny, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.

Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu Přečtěte si také:

Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu

Reakce na vysoké marže

Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.

Součástí opatření bylo také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).

AI skoleni

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem Přečtěte si také:

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem

Jak se strop počítá

Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.

Dodržování cen bude kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

