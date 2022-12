Med s tabákovými listy nebo punč. Výrobci svíček lákají na vánoční vůně

Malým i větším výrobcům se daří

Eva Vontrobová z Von Tree Candle to nechce zakřiknout, ale uvádí, že celkový vývoj tržeb je rostoucí a daří se jim prozatím velice dobře. Podle ní v tomto ohledu nezáleží na tom, zda vyrábí svíčky, ale na tom, jaký koncept nese brand výrobce a na úspěšné marketingové kampani. S tím souhlasí i Lenka Mašatová z Mojesoja.cz, která je malovýrobcem a svíčky vyrábí teprve 1,5 roku. Má to jako něco, co miluje vedle své hlavní práce, a říká, že když se člověk snaží a věnuje tomu hodně času nejen u vaření svíček, ale i v propagaci a dobře mířených příspěvcích na sociálních sítích, tak se daří. Také značka Tvoje svíčka je na trhu krátce a nyní běží jejich druhá sezóna. Musím říct, že jsme reakcí lidí na naše svíčky velmi mile překvapeni. S takovým zájmem jsme nepočítali a aktuálně nestíháme vyrábět, přiznává Katarína Becherová.

Malá a mladá výrobna svíček o dvou lidech, kteří pracují a zároveň po nocích ručně odlévají svíčky, je SoyFactory. Ti e-shop spustili teprve v říjnu letošního roku, a pokud to Roman Vlčík i za svého kolegu Martina Jeřábka shrne, tak se jim daří až neuvěřitelně, za což jsou opravdu rádi. Do budoucna plánujeme opustit naše dosavadní zaměstnání (zástupce vedoucího supermarketu a mistr dřevařské výroby) a věnovat se pouze našemu snu – výrobě svíček, které opravdu provoní celý dům, dodává. Mezi malé výrobce patří i Andělská svíčkárna, kde se podle slov Martiny Dudkové prodá to, co vyrobí. Jelikož vyrábíme svíčky pouze z přírodních surovin a esenciálních olejů, zaznamenáváme v poslední době čím dál větší zájem. Bohužel nám situaci trošku komplikuje všudypřítomná krize, ale věříme, že vše zvládneme, říká Kamila Mučková ze SVÍČKUJ.

Společnost Unipar z Rožnova pod Radhoštěm vyrábí svíčky především na míru podle požadavků agentur i jednotlivců. Jak potvrdil Miroslav Šupler, o objednávky nemají nouzi a lidé rádi navštěvují i jejich obchod. Haně a Vladimíru Dittrichovým z týmu SOJKA výroba svíček dělá obrovskou radost, zvláště když je viditelný zájem a pozitivní zpětná vazba ze strany zákazníků, kteří v současné době vyhledávají kvalitní vonné svíčky oproti levným dekorativním svíčkám z parafínu. Během posledních dvou covidových let, kdy všeobecně pozorujeme nárůst rukodělné tvorby, se objevilo i mnoho nových výrobců svíček. Díky zaběhlé značce a díky kvalitě našich svíček si udržujeme pozici na trhu, doplňuje Enny Šebestová, lektor a designer pro Pavučina snů.

Poptávka roste s ochlazením

Jak zdůrazňuje Katarína Becherová, svíčky jsou sezónní zboží. I když jsou i celoroční „páliči“, většina lidí nakupuje až s příchodem podzimu. Oni letos cítili zvýšený zájem v podstatě od září. Podobně Kamila Mučková postřehla, že v letošním roce začali zákazníci nakupovat s předstihem a zvýšený zájem pozorovali už od září. Plamínek nám evokuje pocit tepla, útulna a pohody. Je dřív tma a všichni si rádi zapálí voňavou svíčku. Nebo jen rádi darují radost k narozeninám, svátku nebo jen tak, vysvětluje Lenka Mašatová. Poptávka po svíčkách je tak v průběhu roku odlišná a zisky v krátkodobém horizontu poměrně dost fluktuují. Například Von Tree Candle mají 80 % tržeb právě v předvánočním období a nárust objednávek evidují vždy začátkem září. Naopak od dubna do října jsou příjmy nízké, proto se v těchto měsících zaměřují na rozvoj brandu, navrhujeme nové produkty apod.

Nejen Dittrichovi tak mají aktuálně spoustu práce, protože se nachází ve špičce hlavní prodejní sezóny. Po Vánocích trh svíček upadá a opět růst nastává až na podzim. Pro spoustu lidí však platí, že pokud neví, čím druhého obdarovat, je to právě svíčka, květina či víno, pro co se rozhodnou. Každopádně roste skupina lidí, které záleží na tom, čím se obklopují ve svém okolí a jaký to má dopad na jejich zdraví, ale i planetu, popisuje Vladimír Dittrich. Roman Vlčík zmiňuje, že s blížícím se Štědrým dnem roste i počet objednávek a zároveň se zvyšuje i hodnota těchto objednávek. Největší zájem o naše svíčky zažíváme právě teď na přelomu listopadu a prosince. Rapidně vzrostl také zájem o dárkové balíčky, které nabízíme, doplňuje.

Výrobky od JCandles se prodávají celoročně velmi dobře. V předvánočním období prodej enormně roste, protože, jak vyjmenovává Dita Vavrečková, mají dárkový sortiment, s hezkým designem a v příjemných vůních, které zákazníci milují. Podle Martiny Dudkové je poptávka podobná předcovidovému období a není tak vysoká jako v minulé sezóně v roce 2021. Enny Šebestová uvádí, že v porovnání s loňským rokem je poptávka na srovnatelné úrovni s tím, že si udržují stálou základnu zákazníků, kteří se k nim sami vrací pro ověřené vůně. Díky nově otevřené kamenné prodejně získávají každým dnem i zákazníky nové. Při prodeji online hraje velkou roli, jak svíčky vypadají. Stále ale nežijeme v době, kdy bychom si „na dálku“ mohli přivonět, shrnuje.

Výrobci si na svíčkách dávají záležet

Svíčky od Unipar jsou vyráběny individuální technologií Unipar, která spočívá v tom, že se jako základní surovina používá hydrocarbon. Ten neobsahuje síru a oleje. Svíčky nejsou odlévány, ale jsou vyráběny lisováním za studena, kdy se hmota svíčky při hoření mění pouze ve vodní páru a oxid uhličitý. Technologie Unipar zabezpečuje i to, aby se knot ve svíčce při hoření neutápěl a svíčka tak hoří vysokým, čistým a jasným plamenem bez stékání, vysvětluje Miroslav Šupler. Mezi zajímavosti z jejich nabídky patří například dárková sada se svíčkami ke svatebnímu rituálu, který obsahuje dvě kónické svíčky včetně skleněných svícnů, křišťálový svícen Bohemia Crystal a hlavní svíčku z řady DIAMOND s natištěnými jmény a datem svatby.

Svíčky z Mojasoja jsou zase výjimečné tím, že si Lenka Mašatová sama vyrábí dřevěná víčka. Od začátku totiž věděla, že chce, aby vypadaly jako z venkova. Miluji Provence, takže i vůně u mě najdete jako třeba levandule, oliva, jasmín, eukalyptus. Nejoblíbenější vůní je citrónová tráva. Je to silná citrusová vůně a je tak geniální, že ji do svíček vlévám samotnou, vyjmenovává. V SoyFactory jsou v tento předvánoční čas nejoblíbenějšími vůněmi ty s názvy Vánoční punč a Kouzlo Vánoc, které následuje pečená hruška.





Mezi nejoblíbenější vůně u Pavučiny snů patří: Kořeněná švestka s Vanilkou de Luxe, Levandulová rozmarýna, Citrus Zen či Smyslý večer. Jejich svíčky jsou z certifikovaného sójového vosku a esenciálních či bio vonných olejů, knoty používají dřevěné či bavlněné s papírovou výztuží a lepí je voskem. Přírodní barvivo je samozřejmostí a i jejich flitry jsou bio. Svíčky z Andělské svíčkárny jsou ruční výroby, používají jen ty nejkvalitnější suroviny a přírodní silice. Nejoblíbenější jsou u nich svíčky s vůní levandule. Nejoblíbenější ze všech od značky Tvoje svíčka je Macocha. Oni totiž názvy svíček dávají po zajímavých místech v ČR a každá svíčka má svůj obrázek, ve kterém jsou zakomponované souřadnice onoho místa a QR kód. Ten zákazníky přivede na stránky, kde si o tom místě mohou něco přečíst. Jejich unikátem je také duo Ty a Já. Je to dvojice svíček, kde každá má svoji výraznou vůni. Ty vůně jsou úplně odlišné, nicméně když se svíčky zapálí najednou, tak souzní, doplňují se a vytvoří třetí, dokonalou vůni, popisuje Katarína Becherová.

Tým Sojka svíčky dělá tradičním způsobem, a to ručně. Pracují se sójovým voskem a snaží se, aby využívali pro své produkty buď snadno recyklovatelné materiály, nebo svíčky vyrábí v obalech, které zákazník může následně využít dále, čímž přinese do domácnosti vyšší hodnotu než jen svíčku s omezenou životností. Podle Hany Dittrich je na trhu zcela unikátní válcová svíčka, svíčka v uprecyklované vinné láhvi a kávová svíčka v dvojitém šálku pro espresso. Svíčky od SVÍČKUJ jsou unikátní 100% přírodním složením, ale hlavně jejich ilustracemi, které zdobí každé víčko. Kreslí je sami a jejich cílem je propojit umění a přírodu co možná nejvíc, protože právě to mají nejradši. Jejich nejoblíbenější produkty se mění v závislosti na ročním období – aktuálně před Vánoci je to jednoznačně Tichá noc, hned za ní je Kouzlo zimy a v teplejších měsících mají zákazníci v oblibě vůně s názvy Meduňka s citronelou, Jasmín, Kdoule s mandlí nebo Pomeranč. V JCandles mají široké spektrum produktů, takže si u nich vybere opravdu každý – ten, kdo má rád vůně, ten, kdo hledá 100 % přírodní variantu, ale i ten, kdo chce potěšit maličkostí.

Eva Vontrobová říká, že jejich svíčky dokáží provonět celý prostor a po zapálení jejich intenzita roste. Jejich zajímavostí je vůně medu a tabákových listí. Tu se lidé bojí kupovat přes internet, ale když si k ní přičichnou na trzích, téměř vždy si ji odnesou domů. Jejich svíčky navíc mají charitativní charakter a podporují neziskovou organizaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR. Tento koncept chce ukázat, že handicap není překážkou v podnikání a designové tvorbě. Eva Vontrobová sama v 15 letech přišla o velkou část sluchu, což ji k tomuto charitativnímu konceptu přivedlo. Navíc se snaží o propojení handicapovaných tvůrců nebo tvůrců, kteří se potýkají s handicapem v rodině. Spolupracuji s tělesně handicapovanou malířkou Veronikou Svatošovou, která maluje svými ústy, a společně tvoříme design vonných svíček, momentálně jsou Verunčiny obrázky na svíčkách Čistota a Lesní ovoce. Nedávno jsme také spolupracovali s keramičkou z firmy Matadel Ceramic, která má sluchově handicapovaného syna, popisuje.

Podívejte se do galerie a představte si vůni

Důležité jsou vůně i kvalita surovin

Podle Lenky Mašátové je to, co se týče výroby, nejsložitější a nejdůležitější, když začínáte. Musíte se naučit dobře celý proces, vychytat teploty tavení vosku a míchání správného množství olejů a dále dobře zkombinovat vůně, aby byla svíčka dokonalá. Na trhu je spousta druhů olejů: parfemované, které se už nemíchají a jsou připravené přímo ke spotřebě, esenciální, éterické, mají různou koncentraci. Roman Vlčík říká, že nejdůležitější a nejsložitější na celém procesu výroby je vůně. Někdo si možná představuje, že stačí rozpustit vosk, přidat vonný olej a tuto směs nalít do nádoby s knotem, ale to je omyl. Vyrobit svíčku, která skvěle voní nezapálená a zároveň i zapálená dokáže uvolnit vůni do celé místnost, je opravdová alchymie. Testování jedné svíčky může trvat i několik měsíců, dodává. Kamila Mučková přidává, že kromě správného poměru esenciálních olejů je důležitá velikost knotu, která se liší podle velikosti, ale i poměru esencí. Kdybychom to podcenili, svíčka by mohla kouřit, neodhořívala by správně, upřesňuje.

Také Eva Vontrobová si myslí, že nejnáročnější je testování nových produktů a není to o tom jen vzít knot a zalít svíčku voskem. Testování nové svíčky může zabrat i několik měsíců. Chceme, aby si zákazník svíčku opravdu užil, nevyhořelé zbytky vosku na okrajích sklenice u našich svíček nenajdete, doplňuje s úsměvem. Katarína Becherová zdůrazňuje, že je nejdůležitější zachovat správný postup a dbát na prémiovou kvalitu surovin. Podle Enny Šebestové je hlavní najít kvalitní zdravý vosk a kvalitní esenciální či bio vonné oleje vhodné do svíček. Nejsložitější je samotný proces výroby, hlídání teplot, míchání i konečné zrání. To vše ovlivňuje, zda bude svíčka dobře hořet, hezky vonět i dobře vypadat. Nežádoucí díry, prohlubně atd. ovlivňují proces hoření, vysvětluje dále.

Je nutné přicházet s novinkami

Hana Dittrich potvrzuje, že je nezbytné sledovat trendy, neustále inovovat a vymýšlet novinky z jejich dílny. Bohužel se stále přesvědčujeme o tom, že na českém trhu konkurenti stále přebírají nápady a kopírují vzhled svíček, čímž se nesnaží tvořit vlastní autentické výrobky, a to je důvod, proč je nutné být vždy i několik kroků před konkurencí a již po prvním ochlazení trhu připravovat další kolekce svíček na příští Vánoce, podotýká. I Martina Dudková přiznává, že pokud chtějí více prodávat, tak je nutné přicházet s novinkami. Podle Kamily Mučkové je přicházet stále s něčím novým nutnost, ale zároveň jedna z věcí, která je baví. Vývoj nových vůní je radost, nikdy nevíte, jak spolu esence budou souznít během hoření a ten moment překvapení je zábava, ale i trošku adrenalin, vysvětluje.