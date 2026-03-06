Podnikatel.cz  »  Finance  »  Ministerstvo financí si posvítí na benzínové stanice. Zaměří se na marže

Ministerstvo financí si posvítí na benzínové stanice. Zaměří se na marže

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Muž tankuje na čerpací stanici a dívá se na cenu
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Na tuzemských čerpacích stanicích došlo v posledních dnech k výraznému růstu cen benzinu a nafty. Na situaci zareagovalo ministerstvo financí, které se rozhodlo přistoupit ke kontrole jejich cen a marží. Provozovatele benzínových stanic čekají nové povinnosti v podobě zasílání cenového reportingu, a to na denní bázi.

Ministerstvo financí plánuje aktuální data srovnat s údaji o maržích v týdnech, které předcházely krizi na Blízkém východě.

Co se dozvíte v článku
  1. Využijí všech možností
  2. Povinnost reportingu začne 16. března
  3. Anketa

Využijí všech možností

Ministryně financí Alena Schillerová uvádí, že maximálně využijí všech možností, které jim dává zákon o cenách. Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se podle ní nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit.

Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže, doplnila ministryně s tím, že věří, že preventivní kroky zafungují a dalším opatřením se podaří vyhnout.

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišovou vládou obavy

Povinnost reportingu začne 16. března

Provozovatelé čerpacích stanic začnou zasílat data počínaje 16. březnem. V tento den bude také spuštěno příslušné komunikační rozhraní. Podle ministerstva díky tomu, že půjde také o data za období jednoho měsíce zpátky, bude mít tento krok fakticky neodkladný dopad.

Jamile Ministerstvo financí monitoring vyhodnotí, bude o svých zjištěních informovat veřejnost.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
