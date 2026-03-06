Ministerstvo financí si posvítí na benzínové stanice. Zaměří se na marže

Ministerstvo financí plánuje aktuální data srovnat s údaji o maržích v týdnech, které předcházely krizi na Blízkém východě.
Co se dozvíte v článku
Využijí všech možností
Ministryně financí Alena Schillerová uvádí, že maximálně využijí všech možností, které jim dává zákon o cenách. Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se podle ní nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit.
Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže, doplnila ministryně s tím, že věří, že preventivní kroky zafungují a dalším opatřením se podaří vyhnout.
Povinnost reportingu začne 16. března
Provozovatelé čerpacích stanic začnou zasílat data počínaje 16. březnem. V tento den bude také spuštěno příslušné komunikační rozhraní. Podle ministerstva díky tomu, že půjde také o data za období jednoho měsíce zpátky, bude mít tento krok fakticky neodkladný dopad.
Jamile Ministerstvo financí monitoring vyhodnotí, bude o svých zjištěních informovat veřejnost.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.