Kde začnou vybírat poplatek z pobytu? Máme srovnání poplatků v okresních městech

Poplatky se spojily do jednoho

Od roku 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která si kladla za cíl narovnat podmínky na trhu krátkodobého ubytování. Norma nahradila dřívější poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž podléhá krátkodobý pobyt (do 60 dnů) bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Mimo jiné se tak rozšířil okruh ubytovacích zařízení, kterých se výběr místního poplatku týkal. Nově jde například o byty, chaty, chalupy a ateliéry.

Základem poplatku z pobytu je počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Sazba poplatku činí maximálně 50 Kč (pro rok 2020 platil strop 21 Kč). Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená.

Novela dále přinesla novinku, že poplatek z pobytu může vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu. V minulosti totiž mohla většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky měly zavedeny jen ty, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.





Platí evidenční povinnost

Zákon rovněž stanovuje hotelům a spol. vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Jedná se o:

den počátku a den konce pobytu,

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

datum narození,

číslo a druh průkazu totožnosti

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Zároveň je nutné uchovávat evidenční knihu alespoň 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Pokud je plátcem poplatku z pobytu pořadatel kulturní nebo sportovní akce, který poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu.

Nové výjimky od roku 2021

Od letošního roku navíc došlo u poplatku z pobytu k další změně. Poplatek se netýká pobytu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Nově též poplatek neplatí hospitalizovaní na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče. Už dříve byly od poplatku osvobozeny například děti do 18 let.

Kde mají maximum

Obce na změnu pravidel místních poplatků zareagovaly různě. Například v Rokycanech poplatek zcela zrušili. Původně jej totiž vybírali pouze od ubytoven, aby bylo jasné, kolik lidí v nich žije. Vzhledem k tomu, že od roku 2020 musí poplatek, pokud je stanoven, platit majitelé všech zařízení, která poskytují přechodné ubytování do 60 dnů, tedy penziony a hotely, Rokycany jej raději zrušily. Jiná místa, například v Lipně nad Vltavou či v některých částech Brna, jej naopak stanovila na maximální hranici. V Českém Krumlově je pak aktuálně stanoven poplatek na 30 Kč, od příštího roku se však zvýší na nejvyšší možnou úroveň 50 korun.

Poplatky se i odpouštěly

Od března 2020 se navíc celý svět, včetně Česka, potýká s pandemií koronaviru. Velká část obcí se proto rozhodla podpořit místní podnikatele a poplatek pro rok 2021 nezvýšily, snížily, či dočasně dokonce zcela zrušily. Česká televize oslovila celkem sedmdesát měst a obcí a na stejné částce za poplatek z pobytu zůstalo čtyřicet z nich. Maximální sazbu padesát korun na osobu, podobně jako v Lipně nad Vltavou, zavedli třeba ve Valticích nebo ve Františkových Lázních.

Poplatek naopak zrušili třeba v Plzni, Náchodě, Jičíně či Přerově. Od roku 2022 se však poplatky budou hradit i v těchto městech. V Přerově půjde o 15 Kč a v Náchodě a Jičíně o 20 Kč. V Plzni bude od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 činit sazba poplatku 15 Kč, od 1. května 2023 do 30. listopadu 2023 20 Kč a od 1. prosince 2023 sazba dosáhne 25 Kč. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku jsme už jednou vydali, bylo to s účinností od 1. ledna 2020. Kvůli pandemii jsme ji loni v dubnu novelizovali, posunuli jsme splatnost poplatků. Důvodem byl nouzový stav a omezení poskytování ubytovacích služeb. Poté jsme se ještě rozhodli zcela vyhlášku zrušit a peníze formou daru plátcům, kteří je odvedli, vrátit. Nyní přicházíme s vyhláškou znovu, zohledňujeme v ní fakt, že poskytovatelé krátkodobého ubytování za úplatu stále pociťují doznívání výjimečné situace, uzavřel radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

