Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ve skutečnosti ale navrhli jejich zvýšení

A to navzdory tomu, že svůj plán Motoristé představují jako úlevu pro OSVČ. Ukazuje se tak, že Motoristé vůbec netuší, jak se odvody OSVČ počítají.
Co se dozvíte v článku
Elektrikář důchodce s výdělkem 8000 Kč má dle Motoristů nově platit 3416 Kč
Že Motoristé sobě nejsou zrovna nejbystřejší partají nedokazují jen rasistické, homofobní a sexistické příspěvky jejich čestného předsedy Filipa Turka, ale rovněž některé body jejich předvolebního programu. Jedním z nejzajímavějších plánů je zrušení minimálních záloh OSVČ, které by ale v podání Motoristů ve skutečnosti znamenalo pro velkou část OSVČ pravý opak, než Motoristé slibují, tedy zvýšení odvodů.
Konkrétně Motoristé v programu uvádí:
Instalatér anebo elektrikář důchodce, který jako OSVČ pracuje na částečný úvazek a přivydělává si 1–2 zakázkami měsíčně, bude hradit odvody na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 29,2 %, respektive 13,5 % ze svého čistého zisku. Při měsíčním výdělku 8000 Kč tedy nově zaplatí pouze 3416 Kč, namísto dnešní výše, která snižuje prakticky celý jeho zisk na nulu. Tento nápad Motoristů možná pro nezasvěceného zní dobře, má však několik závažných trhlin.
OSVČ vedlejší nemusí při nízkých ziscích sociální pojištění vůbec platit
Nejprve nicméně nejen pro „autíčkáře“ zopakujme, jak se OSVČ dělí a jaké odvody nyní platí. Důležitou věcí je, že OSVČ se z pohledu sociálního pojištění dělí na hlavní a vedlejší. Pro OSVČ vedlejší není podnikání jediným zdrojem příjmů, respektive jde o OSVČ, které zároveň ještě mají zaměstnání, studují, pobírají důchod či se starají o dítě do 4 let věku. OSVČ hlavní naopak mají podnikání, zjednodušeně řečeno, jako full time job.
To, zda jste OSVČ hlavní či vedlejší, je zásadní pro výši odvodů. Zatímco OSVČ hlavní platí minimální zálohy ve výši 35 % průměrné mzdy (v roce 2026 má jít o 40 %), OSVČ vedlejší ve výši 11 % průměrné mzdy. Pro rok 2025 jde o 4759 Kč u OSVČ hlavních a 1496 Kč u OSVČ vedlejších. Zatímco OSVČ hlavní musí minimální zálohy platit i tehdy, pokud třeba v daném měsíci nic nevydělají, OSVČ vedlejší platí sociální odvody jen tehdy, pokud jich hrubý zisk (rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji) dosahuje rozhodné částky. Ta pro letošní rok činí 111 737 Kč. Pokud OSVČ vedlejší takového zisku nedosahují, nemusí sociální pojištění vůbec platit.
U zdravotního pojištění OSVČ vedlejší nemusí platit minimum
U zdravotního pojištění je pak situace o něco odlišná. Kdo podniká jako OSVČ hlavní, musí u zdravotního pojištění platit zálohy, a to alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalendářní rok, tak na měsíčně placené zálohy. Pro rok 2025 činí minimální záloha u zdravotního pojištění 3143 Kč měsíčně. Minimální vyměřovací základ naopak neplatí pro OSVČ:
- která je současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
- za kterou je plátcem pojistného stát (studenti, poživatelé starobní důchodu, maminky na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené ad.)
- s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
- která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.
Pro všechny výše uvedené skupiny sice platí, že se jich netýká minimální vyměřovací základ, existují u nich ale odlišná pravidla pro platbu záloh. OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci a podnikání pro ně není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na zdravotní pojištění v současnosti platit vůbec nemusí.
OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát, nemusí platit zálohy pouze v prvním kalendářním roce této činnosti a pojistné platí až po podání přehledu OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Zálohy pro každý další kalendářní rok pak ale již platit musí a jejich výše je stanovena na základě podaného přehledu OSVČ.
Od roku 2026 nicméně dojde ke změně a zálohy na zdravotní pojištění, stejně jako je tomu u zaměstnanců, nebudou muset hradit ani OSVČ, za které je plátcem stát, a ani další OSVČ, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Elektrikář důchodce nyní platí jen 540 Kč
Nyní se vraťme k příkladu Motoristů z volebního programu. Elektrikář důchodce, který si měsíčně přivydělává 8000 Kč, je OSVČ vedlejší. Vzhledem k tomu, že vydělává 96 000 Kč ročně (12 × 8000 Kč), nedosahuje rozhodné částky a nemusí tak sociální pojištění vůbec platit. Platí tak jen zálohy na zdravotní pojištění, které činí 540 Kč měsíčně (13,5 % z 50 % zisku, tedy 0,135 × 4000). Daň z příjmů dotyčný platit nemusí, jelikož základní sleva na dani pokrývá jeho daň. Daný podnikatel tedy v současnosti platí na odvodech měsíčně jen 540 Kč z 8000 Kč.
Podle plánu Motoristů by platil šestkrát tolik
Podle plánu Motoristů by ale nově platil 3416 Kč měsíčně, tedy více než šestinásobek. Bez zajímavosti není ani to, jak Motoristé došli k částce 3416 Kč. Tu totiž zjevně spočetli tak, že částku 8000 Kč vynásobili součtem sazeb 29,2 % na sociální pojištění a 13,5 % na zdravotní pojištění, tedy 42,7 %. Takto se ovšem pojistné neurčuje, jelikož zdravotní pojištění se odvádí z 50 % zisku a sociální pojištění z 55 % zisku a nikoli ze 100 %, jak počítají Motoristé. Vzhledem k tomu, že Motoristé zjevně vůbec netuší, jak se v současnosti počítají odvody OSVČ, živnostníků nezbývá než doufat, že se minimálně některé předvolební plány nepokusí realizovat.