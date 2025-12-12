Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska. Jejich vlaky jsou terčem vtipů

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska. Jejich vlaky jsou terčem vtipů

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Vtipálci přirovnávají slovenské železnice k adventnímu kalendáři, protože velmi často dochází k nehodám, zpožděním a dalším netradičním událostem.

V příštím týdnu dojde ke jmenování nové vlády, ve které má usednout Ivan Bednárik. Ten doposud působil ve funkci generálního ředitele společnosti Železnice Slovenské republiky.

Jak uvádí Deník.cz, Ivan Bednárik v minulosti byl například předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Cargo, což je nákladní dopravce, či generálním ředitelem Českých drah (ČD).

Vlaky pro odvážné

Slovenský server Emefka zaměřený především na vtipné obrázky, v článku uvádí, že se mizérie slovenských vlaků stala součástí slovenského folklóru. Nadávání na zpoždění, špatný technický stav vlaků, nekvalitní služby i časté nehody se zařadili do našich každodenních rozhovorů. Někdy se zdá, že v této oblasti jsme prokletá krajina, protože věci se napříč přáním většiny obyvatel nemění k lepšímu, popisují.

Jak už to tak bývá, nejlepším lékem na frustraci je humor, a tak podobně jako u nás i u našich sousedů vznikla spousta vtipných koláží i komentářů. Jeden na Facebooku stránky Zomri v překladu zní: Dělám kurzy přežití v horách a v přírodě. Ale budu muset zařadit speciální kurzy ve vlacích, jak to vidím. Další uživatelka zase radí přejmenovat aplikaci „IDeme vlakom“ na „Sme odvážni IDeme vlakom“.

Na jednom instagramovém účtu porovnávají situaci v Česku a na Slovensku s odkazem na informaci Českých drah, že vysokorychlostní jednotka Pendolino Českých drah na lince z Prahy do Českých Budějovic poprvé dosáhla rychlosti až 200 km/h.

Jeden ze Slováků v komentáři uvádí, že by obrázky byly vtipné, kdyby těmi vlaky necestovaly každý den děti do školy s tím, že za největší problém považoval stav Bratislavské hlavní stanice, kde to vypadá 20 let stejně bez zlepšení. „Říkal jsem si, že moje děti už budou chodit na moderní stanici a smrdí to tam stejně jako 20 let zpátky, když jsem tam chodil jako student,“ dodává.

Do vtipů pronikají Vánoce

Například na instagramovém účtu Vivat_slovakia se objevil obrázek s mužem v santovské čepici a nápisem: už jen 3–4 srážky vlaků a jsou tu Vánoce.

Podobně facebooková stránka Zomri sdílela v příspěvku zprávy s komentářem, že má Slovensko nový adventní kalendář.

Podívejte se na obrázkové vtipy do galerie

