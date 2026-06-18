Nejdřív dopis, až pak zakleknutí: Berňák rozesílá upozornění na chyby v DPH

Finanční správa spustila šestou etapu projektu Daňové echo, který pomáhá odhalovat chyby v plnění daňových povinností prostřednictvím neformální komunikace s poplatníky. Tentokrát se zaměřila na takzvané identifikované osoby pro účely DPH.
Podle analytického vyhodnocení dat některé z těchto subjektů v roce 2024 přiznaly nižší daň z přijatých přeshraničních plnění, například při nákupu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo při přijetí služeb ze zahraničí. V některých případech nebyla DPH přiznána vůbec.
Moderní správa daní nestojí pouze na kontrolní činnosti, ale také na prevenci a otevřené komunikaci s daňovými subjekty, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová. Podle ní dosavadní zkušenosti ukazují, že vstřícný přístup motivuje poplatníky k dobrovolné nápravě chyb.
Dopisy dostane 725 subjektů
V rámci šesté vlny projektu osloví finanční úřady celkem 725 daňových subjektů. Dopisy jsou rozesílány od 15. do 19. června 2026 prostřednictvím místně příslušných správců daně. Pokud adresáti zjistí, že skutečně pochybili, mohou podat dodatečné daňové přiznání a napravit situaci ještě před případnou kontrolou.
Finanční správa odhaduje, že dobrovolné doplacení daně by mohlo státnímu rozpočtu přinést až 46 milionů korun.
Daňové echo už přineslo desítky milionů
Projekt Daňové echo funguje od roku 2023 a v minulosti se zaměřil například na chybně uplatněné slevy na manžela či manželku, nesprávně vykázané příspěvky na penzijní spoření nebo nezdaněné hazardní výhry.
První čtyři ukončené etapy oslovily více než pět tisíc poplatníků. Díky dobrovolným opravám přiznání přiteklo do veřejných rozpočtů už 68,3 milionu korun. Pátá etapa, která se týkala slevy na manžela či manželku za rok 2023, stále pokračuje a její očekávaný přínos činí až 57 milionů korun.