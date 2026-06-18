Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Nejdřív dopis, až pak zakleknutí: Berňák rozesílá upozornění na chyby v DPH

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena nakukuje to poštovní schránky
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Chybám v daňových přiznáních chce stát předcházet spíše domluvou než sankcemi. V pořadí už šesté Daňové echo upozorní vybrané poplatníky na možné nesrovnalosti v oblasti DPH a nabídne jim možnost dobrovolné opravy.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Finanční správa spustila šestou etapu projektu Daňové echo, který pomáhá odhalovat chyby v plnění daňových povinností prostřednictvím neformální komunikace s poplatníky. Tentokrát se zaměřila na takzvané identifikované osoby pro účely DPH.

Podle analytického vyhodnocení dat některé z těchto subjektů v roce 2024 přiznaly nižší daň z přijatých přeshraničních plnění, například při nákupu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo při přijetí služeb ze zahraničí. V některých případech nebyla DPH přiznána vůbec.

Moderní správa daní nestojí pouze na kontrolní činnosti, ale také na prevenci a otevřené komunikaci s daňovými subjekty, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová. Podle ní dosavadní zkušenosti ukazují, že vstřícný přístup motivuje poplatníky k dobrovolné nápravě chyb.

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy Přečtěte si také:

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy

Dopisy dostane 725 subjektů

V rámci šesté vlny projektu osloví finanční úřady celkem 725 daňových subjektů. Dopisy jsou rozesílány od 15. do 19. června 2026 prostřednictvím místně příslušných správců daně. Pokud adresáti zjistí, že skutečně pochybili, mohou podat dodatečné daňové přiznání a napravit situaci ještě před případnou kontrolou.

Finanční správa odhaduje, že dobrovolné doplacení daně by mohlo státnímu rozpočtu přinést až 46 milionů korun.

WT100_26

Tisíce lidí dostanou dopis od berňáku. Důvodem je oblíbená sleva na dani Přečtěte si také:

Tisíce lidí dostanou dopis od berňáku. Důvodem je oblíbená sleva na dani

Daňové echo už přineslo desítky milionů

Projekt Daňové echo funguje od roku 2023 a v minulosti se zaměřil například na chybně uplatněné slevy na manžela či manželku, nesprávně vykázané příspěvky na penzijní spoření nebo nezdaněné hazardní výhry.

První čtyři ukončené etapy oslovily více než pět tisíc poplatníků. Díky dobrovolným opravám přiznání přiteklo do veřejných rozpočtů už 68,3 milionu korun. Pátá etapa, která se týkala slevy na manžela či manželku za rok 2023, stále pokračuje a její očekávaný přínos činí až 57 milionů korun.

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišovou vládou obavy Přečtěte si také:

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišovou vládou obavy

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).