Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky i oba přehledy

Povinné elektronické podání se u daně z příjmů a sociálního pojištění týká OSVČ s datovou schránkou. U zdravotního pojištění nově platí pro všechny OSVČ.
Co se dozvíte v článku
- Kdo má povinné elektronické přiznání
- Přehled pro ČSSZ je nutné podat také elektronicky
- Nově je povinný elektronický přehled i pro zdravotní pojišťovnu
- Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Kdo má povinné elektronické přiznání
Většina OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, a to ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.
Povinné elektronické přiznání pro OSVČ s datovkou nicméně neznamená, že musí být podáno právě skrze datovou schránku. OSVČ klidně může využít portál Moje daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.
Bankovní identitu lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud si poplatník nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si na úřadu vyzvedne.
Přehled pro ČSSZ je nutné podat také elektronicky
Od loňského roku navíc platí pro OSVČ, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, povinnost podávat elektronicky i přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Možností, jak tak učinit, ale mají OSVČ několik:
- Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ, do které se přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo identity občana (tj. např. bankovní identita, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu), případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS. Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) přes svou datovou schránku (tedy bez přihlášení se do ePortálu). Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu na adresu podatelny příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e-Podání, tzv. VREP/APEP).
Zároveň ovšem platí úleva v případě technických problémů. Podání nebo jiný úkon může OSVČ učinit v listinné podobě zasláním nebo předáním příslušné ÚSSZ, pokud toto není schopna činit v elektronické podobě z prokazatelných objektivních technických důvodů (např. z důvodu výpadku elektřiny).
Nově je povinný elektronický přehled i pro zdravotní pojišťovnu
Od roku 2026 platí povinnost elektronického podání i u zdravotního pojištění. Zatímco u daňového přiznání a přehledu pro ČSSZ se povinnost elektronického podání týká jen OSVČ s datovou schránkou, u zdravotního pojištění tak musí učinit všechny OSVČ, tedy i ty bez datové schránky.
Návrh z pohledu zdravotního pojištění směřuje k obecné povinnosti všech OSVČ k elektronickému podání přehledu o výši daňového základu, a to nikoli úzce specifikovaným způsobem přes datovou schránku, a pouze pro ty OSVČ které ji mají zřízenu ze zákona. Takové podání usnadní administrativní procesy v příjmu a zpracování přehledů zdravotní pojišťovnou, a směřuje k elektronizaci příjmu dokumentů, doplnila důvodová zpráva k novele, která tuto novinku zavedla.
Podat přehled pojišťovně lze prostřednictvím datové schránky či přes příslušnou aplikaci zdravotní pojišťovny.
Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Pro vedoucí účetnictví
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
Pro více zdrojů příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů
Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Pro zaměstnance
Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR