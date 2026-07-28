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Nepřiznali vám důchod, protože vám chyběly roky? Existuje odložený starobní důchod

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Žena v důchodovém věku v brýlích, sedí, má bradu v rukách a tváří se ustaraně
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Ne každý splní při dosažení důchodového věku potřebnou dobu důchodového pojištění. To ale ještě neznamená, že o starobní důchod definitivně přijde. Řešením může být takzvaný odložený starobní důchod. Od roku 2025 navíc platí příznivější pravidla, díky nimž lze na důchod dosáhnout dříve než v minulosti.
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Odložený starobní důchod je určen lidem, kteří při dosažení svého řádného důchodového věku nesplní podmínku potřebné doby důchodového pojištění. Pokud si chybějící roky pojištění doplní později, mohou o důchod požádat dodatečně.

Na rozdíl od běžného starobního důchodu však nevzniká nárok automaticky. O přiznání odloženého starobního důchodu je vždy nutné podat žádost.

Kdy vzniká nárok?

Jak vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení, nárok na odložený starobní důchod vzniká dva roky po dni, kdy důchodového věku dosáhne muž narozený ve stejný den jako žadatel, pokud do té doby získá potřebnou dobu důchodového pojištění.

Podmínkou je získání alespoň:

  • 20 let důchodového pojištění, do kterých se započítávají i náhradní doby pojištění, nebo
  • 15 let důchodového pojištění, pokud se náhradní doby nezapočítávají.
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Co když potřebnou dobu pojištění získáte později?

Ani po uplynutí dvouleté lhůty není vše ztraceno. Pokud potřebnou dobu důchodového pojištění získáte až později, můžete o odložený starobní důchod požádat kdykoliv poté, co splníte všechny zákonné podmínky.

U žen nerozhoduje počet vychovaných dětí

Specifická pravidla platí také pro ženy. Přestože se při stanovení řádného důchodového věku zohledňuje počet vychovaných dětí, u odloženého starobního důchodu tomu tak není.

Rozhodující je vždy důchodový věk muže narozeného ve stejný den. To znamená, že ženy nemohou při odloženém důchodu využít nižšího důchodového věku, který jim vyplývá z výchovy dětí.

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Co se změnilo od roku 2025?

Novela důchodových předpisů přinesla od 1. ledna 2025 výrazné zjednodušení. Zatímco dříve bylo možné získat odložený starobní důchod až pět let po důchodovém věku muže se stejným datem narození, nově se tato doba zkrátila na dva roky.

Změna výrazně zlepšila postavení lidí, kteří si potřebnou dobu pojištění doplňují až po dosažení důchodového věku. Pokud navíc splnili nové podmínky ještě před 1. lednem 2025, vznikl jim nárok na odložený starobní důchod právě od tohoto data.

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Příklad z praxe od ČSSZ

Žena narozená 15. ledna 1960, která vychovala dvě děti, dosáhla svého řádného důchodového věku 15. března 2022. Protože však nezískala dostatečnou dobu důchodového pojištění, nemohla tehdy do starobního důchodu odejít.

Pokud však nejpozději do 14. března 2026 získá alespoň 20 let pojištění (včetně náhradních dob), případně 15 let pojištění bez náhradních dob, vznikne jí nárok na odložený starobní důchod od 15. března 2026. Tedy dva roky poté, co důchodového věku dosáhl muž narozený ve stejný den.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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