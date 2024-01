Nový rok, nové dotace: Zjistěte, jaké programy můžete v podnikání využít

Další finance na fotovoltaiku

V letošním roce budou v Modernizačním fondu otevřeny hned dvě výzvy týkající se fotovoltaických elektráren. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolní z tohoto fondu miliardové investice s tím, že podle ministra životního prostředí Petra Hladíka po domácnostech dostávají příležitost podnikatelé a zájemci z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů, kteří chtějí snížit svou závislost na cenách konvenčních zdrojů energie a optimalizovat výdaje za energie. Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 10 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW a vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby.

Jak je uvedeno na webu Státního fondu životního prostředí, společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. Žádat o dotace mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, upřesňuje, že touto výzvou vychází vstříc subjektům, které mají v úmyslu řešit vlastní energetické potřeby. Výzva je proto nastavena jako jednokolová nesoutěžní, žádosti budeme posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu. Uchazeči pak mohou získat z programu podle výkonu FVE až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt, dodává.





Další výzva bude spuštěna v květnu letošního roku. Ponese název Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp a podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku. Alokovány na ni budou čtyři miliardy a její parametry budou podobné. Bude však určena na větší instalace a je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Podpora oběhového hospodářství

Do března mohou malé a střední podniky podávat žádosti o dotace určené na podporu přechodu k oběhovému hospodářství. Je možné žádat o výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení), která bude předcházet vzniku odpadů, navýší recyklační infrastrukturu a omezí plýtvání druhotnými surovinami. Jak zmiňuje web Enovation.cz, dotace je možné využít k zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu, zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku, zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu, zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků nebo snížení množství vstupů při výrobě.

Pomoc s úsporou vody

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. OP TAK – Podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu je celý název výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Využít tohoto programu mohou malé, střední i velké podniky mimo hlavní město Praha. Mezi způsobilé výdaje sem patří výdaje na pořízení technologií a nezbytných stavebních prací. Jak název výzvy napovídá, program je možné využít na pořízení technologií pro úsporu vody v rámci podniku s tím, že úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody v podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod v rámci podniku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je cílem výzvy podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Stále běží výzvy týkající se obnovitelných zdrojů energie

Až do konce letošního roku je možné žádat o podporu z výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s názvem Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny. Jak jsme již psali, cílem je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v České republice a tím i zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie. Jak je uvedeno přímo ve výzvě, cílem je také podpora dílčích cílů směřujících ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků.

Mezi podporované aktivity patří modernizace a výstavba malých vodních elektráren a výše podpory je jeden až sto milionů korun s tím, že míra podpory je 65 % pro malý podnik, 55 % pro střední podnik a 45 % pro velký podnik. Cílovou skupinou jsou tedy malé, střední a velké podniky. Způsobilými výdaji jsou technologická nebo stavební část stavby, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Podobnou výzvou ze stejného programu (OP TAK) je ta s názvem Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu s cílem snižování závislosti na dovážených fosilních palivech, bezpečnosti dodávek, vyšší energetické soběstačnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Stejně jako u předchozí výzvy jsou zde cílovou skupinou malé, střední a velké podniky a výše podpory je 1 milion Kč až 100 milionů korun. Míra podpory záleží na tom, jestli přímo souvisejí s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu, nebo ne. V prvním případě se jedná o 65 % u malého podniku, 55 % u středního a 45 % u velkého podniku. Pokud nesouvisí přímo, jedná se o 50 %, 40 % a 30 %. K podporovaným aktivitám patří technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnicí zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnicí stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Přehled parametrů běžících programů

Název programu Alokovaná částka Výše příspěvku Zahájení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou 3 mld. Kč Max. 50 % z celkových výdajů projektu 1.3.2024 31.10.2024 Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp 4 mld. Kč Max. 50 % z celkových výdajů projektu 15.5. 2024 10.9.2024 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 1 mld. Kč 1 – 100 mil. Kč 2.10.2023 29.3.2024 Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. OP TAK – Podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu 1,2 mld. Kč 1 – 100 mil. Kč 2.10.2023 28.6.2024 Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I. OP TAK 500 mil. Kč 1–100 mil. Kč 6.9.2023 13.12.2024 Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu – výzva I. 1 mld. Kč 1–100 mil. Kč 6.9.2023 13.12.2024

Co se chystá?

V lednu by měl být spuštěn program Elektromobilita pro podniky (Záruka Elektromobilita) podporující nákup bezemisního dopravního prostředku. Čerpat by měly moct malé, střední i velké podniky a alokováno by mělo být 1,65 miliardy korun. Jak uvádí Enovation.cz, hlavní oblasti podpory jsou: pořízení silničních vozidel, osobní vozy kategorie M1, nákladní vozy kategorie N1 a N2 do 4,25 tuny a dobíjecí stanice typu AC a DC s tím, že podpora se vztahuje na bateriové elektromobily (BEV) a na vozidla na vodíkový pohon (FCEV). V červenci roku 2023 ministerstvo průmyslu a obchodu předčasně ukončilo příjem žádostí ve dvou výzvách (Úspory energie a Obnovitelné zdroj energie – větrné elektrárny), protože muselo reagovat na změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním jednoho z nařízení Evropské unie. Avizovalo tehdy, že upravené výzvy opět spustí na přelomu roku 2023 a 2024. Spuštění žádostí se tedy očekává v nejbližších dnech.