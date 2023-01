Nový rok, nové podnikání? Přinášíme nabídku úvěrů pro začínající podnikatele

Základním formulářem k ohlášení živnosti je „Jednotný registrační formulář“ (JRF). Jak jsme psali, založení živnosti je snadné a zvládnete jej z pohodlí domova díky Portálu občana. S potřebnými financemi do začátku může pomoci jeden z úvěrů.

Specifika půjček pro začínající podnikatele

Banky nabízejí hned několik druhů úvěrů. Od těch určených pro osobní finance, jako jsou například spotřebitelské úvěry, až po firemní financování. Jak firmy, tak i podnikatelé si mohou sjednat třeba provozní a investiční úvěry, případně živnostenské hypotéky nebo mít jako zálohu kontokorent. U takových produktů je však potřeba nějaké záruky nebo ručení, což začínající podnikatelé nemají. Právě pro ně jsou tak určené speciální půjčky. Hlavní rozdíly jsou tak v menší administrativě, která se projevuje v méně dokumentech potřebných k doložení. Také se v těchto případech často jedná o menší částky a nižší splatnost.

Michal Teubner, Internal/External Communication Specialist z Komerční banky, serveru Podnikatel.cz dříve potvrdil, že jim podpora začínajících podnikatelů umožňuje doplňovat a omlazovat portfolio firemních klientů a zároveň s využitím jejich zpětné vazby upravovat nabídku služeb tak, aby lépe vyhovovala nové generaci podnikatelů. Také Česká spořitelna podle Františka Bouce z tiskového centra bere drobné podnikatele jako páteř ekonomiky a budoucí zaměstnavatele v regionech a jsou rádi, že jim mohou stát po boku v jejich začátcích.

Jaká je nabídka úvěrů pro začínající podnikatele?

Česká spořitelna nabízí produkt s názvem Firemní úvěr Start up pro začínající podnikatele. Jedná se o neúčelový nezajištěný úvěr až do výše 600 000 korun se splatností až sedm let. Půjčka je určená pro začínající firmy a podnikatele do 3 let od vzniku podnikatelského subjektu. Banka uvádí, že se jedná o administrativně nenáročný úvěr s rychlým schválením. Nezkoumá se zde tedy podnikatelský záměr a není nutné dokládat podnikatelskou historii. Žadatel o tento produkt bude ke sjednání potřebovat občanský průkaz a živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Pokud ještě nemá daňové přiznání, tak předkládá výpisy z podnikatelského nebo osobního účtu za posledního půl roku.

Dalším produktem této banky je Úvěr pro investiční projekty nazvaný INOSTART. Ten je zaměřen na podporu inovačních start-upů a na specializované poradenství pro začínající podnikatele s tím, že je zde možné získat záruku od Národní rozvojové banky až do výše 70 %. Jistina se v tomto případě splácí až tehdy, co podnikatel generuje pravidelné cash flow.

Úvěr pro začínající podnikatele nabízí i Česká obchodní banka. Je určen pro nově vzniklé firmy a podnikatele a je ve výši do 600 tisíc korun. Začínající podnikatel si může vybrat, zda půjde o splátkový úvěr nebo kontokorent, případně kreditní kartu. Tato půjčka vznikla za podpory Evropského investičního fondu, jehož cílem je podporovat malé a střední podniky a zvyšovat možnost získání financí na rozjezd a rozvoj jejich podnikání.





Profi Úvěr start je název půjčky od Komerční banky. Jeho výše je 100 000 až jeden milion korun a splatnost až pět let s tím, že peníze je možné mít už do dvou týdnů. Půjčku je možné si vzít už v prvním roce podnikání a není tak nutné dokládat daňové přiznání. Banka v tomto případě požaduje podnikatelský plán podpořený čísly, představu o rozvoji podnikání a také o výši podnikatelského úvěru a době jeho splácení. Peníze z úvěru je možné využít například na materiál, techniku, prostory nebo vybavení kanceláře. Podobně jako v případě ČSOB se jedná o podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu.

V Raiffeisenbank mohou i začínající podnikatelé využít Neúčelový úvěr. Ten je určený pro podnikatele s dlouhodobější historií a malé firmy, které fungují nepřetržitě alespoň 12 měsíců a mají k dispozici alespoň jedno platné daňové přiznání. Podmínkou tedy je být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tisíc do 50 milionů korun a mít jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období, další finanční výkazy a také potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění.

UniCredit Bank má produkt Mikro PRESTO Business určený k financování investice bez velkého papírování. Není zde nutnost dokládat daňové přiznání ani mít nějakou podnikatelskou historii. Výše úvěru je od 30 do 250 000 korun a splatnost je až 5 let s tím, že úroková sazba je garantovaná po celou dobu splácení úvěru. Žadatel o tento produkt tedy nemusí dokládat účel, daňové přiznání ani bezdlužnost.

Parametry půjček pro začínající podnikatele

Instituce Název produktu Výše úvěru Splatnost Úroková sazba Česká spořitelna Firemní úvěr Start up pro začínající podnikatele až 600 000 Kč až 7 let 9,00 % p. a ČSOB Úvěr pro začínající podnikatele až 600 000 Kč neuvedeno neuvedeno Komerční banka Profi úvěr Start 100 000 – 1 000 000 Kč až 5 let individuální Raiffeisenbank Neúčelový úvěr neuvedeno 1–5 let 9,55 % * UniCredit Bank Mikro PRESTO Business 30 000 – 250 000 Kč až 5 let individuální

* Základní sazba pro podnikatelské úvěry

Kolik začínající podnikatelé zaplatí na poplatcích?

Zatímco v některých bankách vycházejí začínajícím podnikatelům vstříc nižšími cenami, v jiných stojí poplatky spojené s úvěry pro začínající podnikatele stejně jako u běžných úvěrů pro podnikatele a firmy.

Instituce Název produktu Posouzení a vyhodnocení žádosti Poskytnutí úvěru Správa a vedení úvěru Změna smluvních podmínek (z podnětu klienta) Česká spořitelna Firemní úvěr Start up pro začínající podnikatele zdarma zdarma zdarma "zdarma/ 0,3 %, min. 2500 Kč * ČSOB Úvěr pro začínající podnikatele 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč min. 500 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru nebo sjednaného úvěrového limitu, min. 5 000 Kč Komerční banka Profi úvěr Start 2 000 + 0,3 % max. 30 000 Kč 2 000 Kč + 0,6 % 600 Kč 0,6 % min 5 000 Kč Raiffeisenbank Neúčelový úvěr 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč zdarma 250 Kč 5,000 Kč UniCredit Bank Mikro PRESTO Business zdarma zdarma zdarma 5,000 Kč

* Zdarma je změna smluvních podmínek z podnětu klienta, jako je změna inkasního účtu nebo dne splácení.