Obléká ženy, teď pro ně otevřel gym. Jeho posilovna boří fitness stereotypy

Jan Kočař stojí od roku 2020 za brněnskou oděvní firmou GoldBee. Letos v únoru si k tomuto byznysu přidal ještě fitness centrum. Tím dohromady s GoldBee vytváří koncept zdravého životního stylu a propojuje zdravý pohyb se sportovní módou a zdravým přístupem k vlastnímu tělu.
Co se dozvíte v článku
Žádná „hardcore gym“ kultura
Fitness centrum má název BOBO GYM a nachází se v Brně na Lesné. Stojí za ním Jan Kočař a jeho partnerka Andrea Kindlerová alias „Bobo“.
Andrea pracuje více než pět let jako zdravotní sestra ve FN Brno Bohunice, během covidu působila na JIP a zároveň si prošla i světem MMA. Právě kombinace těchto zkušeností výrazně ovlivnila filozofii celého gymu.
Chtěla jsem vytvořit místo, kde se lidi nebudou cítit odsuzováni. Kde bezpečí a podpora jsou stejně důležité jako výkon, přiznává.
Cílem partnerů tedy bylo vytvořit gym, který je postavený více na emocích, komunitě, designu a pocitu bezpečí než na klasické „hardcore gym“ kultuře.
Projekt tedy vznikl s vizí vybudovat:
- esteticky výjimečný gym rozpoznatelný od konkurence,
- bezpečné a příjemné prostředí,
- místo bez přehnaného tlaku na výkon,
- prostor především pro běžné lidi a ženy, které se v klasických posilovnách často necítí komfortně,
- prostor s nejmodernějšími stroji, které patří mezi světovou špičku ve fitness vybavení.
Fitness centrum je otevřené 24/7, má tedy nonstop provoz přes aplikaci, vstup přes čtečku a je zde možnost cvičit v noci bez personálu.
BOBO Gym si zakládá jak na odlišnosti od konkurence, tak autenticitě.
Hodně jsme přemýšleli nad tím, proč se některé ženy necítí v klasických fitness centrech komfortně. A snažili jsme se to otočit, prozrazuje Jan Kočař.
Důraz na ženy
Jan Kočař podobně jako u GoldBee pracuje s emocí, estetikou a komunitou. Takové smýšlení se mu vyplatilo.
Celý život pracuji převážně mezi ženami a myslím, že právě díky tomu se na některé věci díváme jinak než klasické fitness projekty, dodává.
Jak jsme psali v příběhu podnikatele, Jan v ženském kolektivu pracuje celý život a nedělá mu to žádný problém. Naopak se mu s ženskými pracuje líp, i proto, že je hodně filozoficky založený.
Spíše jsem na mluvení a rozhodování, než na nějaké pošťuchování a blbnutí v chlapském kolektivu, upřesnil.
V rámci posilovny je důraz kladen na ženy a bezpečný prostor.
Snažili jsme se vytvořit prostředí, kde se návštěvníci nebudou cítit pod tlakem, ale užijou si místní atmosféru, světlo, design a celkový komfort, zmiňuje Jan s tím, že návštěvnice se zde pokochají růžovými šatnami, neotřelým designem a decentním luxusem.
Originální design posilovny
BOBO GYM si zakládá také na výjimečném designu. Podle Jana Kočaře je opravdu výrazně vizuální. Vyjmenovává, že jsou zde zlatá kruhová světla, přiznaný beton, kontrast industriálu a jemnosti.
Zapomenout jsme nemohli na instagramově fotogenické prostory, protože sociální sítě byly pro nás vždy těmi nejsilnější marketingovými nástroji, podotýká.
Jan o sobě říká, že je celkově jiný a baví jej věci dělat jinak než ostatní. Právě proto je jiný i BOBO GYM. Zakládali si na tom, aby byly prostory rozeznatelné na první pohled, na první dobrou při pohledu na fotografie na Instagramu. Chtěli vytvořit unikátní prostor, což se jim podařilo.
Mít krásnou designovou posilovnu je jedna věc, ale mít krásnou designovou posilovnu, která navíc má tvar a především duši, to je již věc druhá, zdůrazňuje Honza.
Nahlédněte do gymu
Spolupráce mezi partnery
Podle Andrey je Jan výrazně vizionářský a kreativní typ, který přemýšlí nad značkou, marketingem a celkovým konceptem. Ona naopak do projektu přináší empatii a zkušenost z prostředí zdravotnictví i sportu.
Právě spojení těchto dvou pohledů vytvořilo BOBO GYM v podobě, v jaké vznikl, dodává Andrea.
Jan Kočař k tomu doplňuje, že Andrea má za sebou velmi silný životní příběh a myslí si, že právě díky tomu dokáže mnohem citlivěji vnímat, jak se lidé v podobném prostoru cítí.
Já řeším více značku a strategii, ona atmosféru a člověka. V tom se skvěle doplňujeme, usmívá se.
Právě díky spojení těchto dvou osobností není BOBO GYM jen další fitness centrum, ale spíš lifestyle a komunitní prostor.
V marketingu opět nechybí humor
Jan Kočař je známý tím, že dlouhodobě u svých projektů pracuje s nadsázkou, fotí se v dámských plavkách, nebojí si sám ze sebe dělat legraci a upřednostňuje vždy autenticitu před snahou o korporátní image.
Už dříve serveru Podnikatel.cz prozradil, že v GoldBee se ze začátku snažili co nejvíce prodat veřejnosti, že vyrábějí v České republice. Proto natáčeli videa z dílny a zapojovali do toho i zaměstnankyně. Postupně se však začali více přizpůsobovat zákazníkům a poslouchat, co je baví a co vyhledávají.
Snažili jsme se jim naslouchat. Když třeba dávali do komentářů nějaké fóry, tak jsme se tím inspirovali. Případně jsme je používali jako odpovědi a takto jsme šli ruku v ruce s naší fanouškovskou základnou a myslím si, že je to baví, dodal Honza.
Na sociálních sítích má GoldBee velký úspěch. Tvorba videí je baví a navíc je v tom i přidaná hodnota – není to jen o tom, že vyrábí oblečení v Česku, ale že lidi i baví.
Snažíme se i využít toho, že jsme malí a můžeme si dovolit plno věcí, co si velké korporace dovolit nemůžou, shrnul Honza.
Autenticita podle něj funguje dnes lépe než nějaká dokonalost a humor je pro ně způsob, jak být lidem blíž.
Když si člověk umí udělat srandu sám ze sebe, působí mnohem přirozeněji. Nikdy jsme nechtěli působit jako perfektní značka. Lidi dnes poznají, když si firma na něco hraje, uzavírá Jan Kočař.