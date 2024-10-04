Podnikatel.cz  »  Právo  »  Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2025 platit 23% sazba daně z příjmů?

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2025 platit 23% sazba daně z příjmů?

4. 10. 2024
Vyšší 23% sazba daně se bude i příští rok platit od 36násobku průměrné mzdy. Vzhledem k nárůstu průměrné mzdy se zvýší i hranice, od které se 23% sazba platí.

Vyšší sazba daně se nově bude platit ze mzdy, která měsíčně odpovídá necelým 140 tisícům korun.

Jaké jsou v současnosti sazby daně

Zákon o daních z příjmů v současnosti rozlišuje dvě sazby pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. První sazba daně činí 15 %, druhá pak 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se v současnosti týká těch poplatníků, kteří mají roční příjmy do 36násobku průměrné mzdy (pro rok 2024 jde o částku 1 582 812 Kč). Pokud poplatníkův základ daně přesahuje 36násobek průměrné mzdy, příjmy nad tento základ se daní sazbou ve výši 23 %. U zaměstnanců se za příjem považuje hrubá mzda, u OSVČ příjmy po odpočtu výdajů.

Výsledná daň se následně vypočte ze základu daně, který je snížen o nezdanitelné částky základu daně a o odčitatelné položky od základu daně. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. Daň je následně vypočtena jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Pokud tedy například poplatník dosáhne letos základu daně ve výši 2 500 000 Kč, rozdělí se jeho příjmy následovně. Základ daně do výše 1 582 812Kč bude zdaněn 15% sazbou daně a zbývající rozdíl 917 188 Kč bude zdaněn 23% sazbou daně.

Průměrná mzda bude 46 557 Kč

Příští rok však dojde vzhledem ke zvýšení průměrné mzdy i ke změně hranice, od které se vyšší příjmy budou platit. Vláda již schválila své nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu, ze kterého se určuje průměrná mzda.

  • všeobecný vyměřovací základ má činit 43 682 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má činit 1,0658
  • průměrná mzda má činit 46 557 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 43 682 × 1,0658 = 46 557 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 48násobek průměrné mzdy tedy činí 2 234 736 Kč a od této hranice bude platit strop na sociální pojištění. 36násobek průměrné mzdy pak je 1 676 052 Kč. Pro představu to znamená měsíční mzdu ve výši 139 671 Kč.

Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 3násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 3násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

Stále bude platit degrese zdanění

Vzhledem k tomu, že i v roce 2025 zůstane rozdíl mezi stropem na sociální pojištění a hranicí pro 23% daň z příjmů, bude i nadále platit paradoxní situace, kdy lidé s příjmy mezi 36násobkem a 48násobkem mají vyšší efektivní zdanění než poplatníci s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy.

Pozor ovšem na to, že zastropování maximálního vyměřovacího základu má dopad na výši důchodů. Pokud není z příjmů hrazeno sociální pojištění, nemá tento příjem vliv na výpočet starobního důchodu, případně invalidního důchodu. U zdravotního pojištění pak žádný maximální vyměřovací základ není stanoven. Odvod na zdravotní pojištění tak nemá stanovenou horní hranici a je vypočten vždy z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Jaké všechny příjmy se daní vyšší sazbou daně?

Ani v roce 2025 se nemá měnit rozsah příjmů, které se do stanovené hranice počítají. Kromě tzv. aktivních příjmů, tedy příjmů ze závislé a samostatné činnosti, se budou i nadále brát v potaz příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy.

Pokud jste OSVČ, jakým způsobem daníte?

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech.

Mně teda spíš nadzvedla ze židle věta „U zaměstnanců se za příjem považuje hrubá mzda.“ To považuju za hodně velký svinstvo, protože hrubá mzda jsou peníze, které nikdy jako zaměstnanec nedostanu, tedy fakticky nejsou mým příjmem. Fakticky je to stejná bejkárna jako daň z daně (např. u pohonných hmot).
WIFT

