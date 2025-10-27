Podnikatel.cz  »  Právo  »  Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně z příjmů?

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně z příjmů?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Čtyři rostoucí hromádky mincí a rok 2026 z kostek.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Vyšší 23% sazba daně se bude i příští rok platit od 36násobku průměrné mzdy. Vzhledem k jejímu nárůstu se zvýší i hranice, od které se 23% sazba bude platit.

Vyšší sazba daně se nově bude platit ze mzdy, která měsíčně odpovídá necelým 147 tisícům korun.

Jaké jsou v současnosti sazby daně

Zákon o daních z příjmů v současnosti rozlišuje dvě sazby pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. První sazba daně činí 15 %, druhá pak 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se v současnosti týká těch poplatníků, kteří mají roční příjmy do 36násobku průměrné mzdy (pro rok 2025 jde o částku 1 676 052 Kč). Pokud poplatníkův základ daně přesahuje 36násobek průměrné mzdy, příjmy nad tento základ se daní sazbou ve výši 23 %. U zaměstnanců se za příjem považuje hrubá mzda, u OSVČ příjmy po odpočtu výdajů.

Výsledná daň se následně vypočte ze základu daně, který je snížen o nezdanitelné částky základu daně a o odčitatelné položky od základu daně. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. Daň je následně vypočtena jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Pokud tedy například poplatník dosáhne letos základu daně ve výši 2 500 000 Kč, rozdělí se jeho příjmy následovně. Základ daně do výše 1 676 052 Kč bude zdaněn 15% sazbou daně a zbývající rozdíl 823 948 Kč bude zdaněn 23% sazbou daně.

Průměrná mzda bude 48 967 Kč

Příští rok však dojde vzhledem ke zvýšení průměrné mzdy i ke změně hranice, od které se vyšší příjmy budou platit. Vláda již schválila své nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu, ze kterého se určuje průměrná mzda.

  • všeobecný vyměřovací základ činí 46 278 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0581
  • průměrná mzda činí 48 967 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 46 278 × 1,0581 = 48 967 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 48násobek průměrné mzdy tedy činí 2 350 416 Kč a od této hranice bude platit strop na sociální pojištění. 36násobek průměrné mzdy pak je 1 762 812 Kč. Pro představu to znamená měsíční mzdu ve výši 146 901 Kč.

Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 3násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 3násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2026 prudce vzrostou Přečtěte si také:

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2026 prudce vzrostou

Stále bude platit degrese zdanění

Vzhledem k tomu, že i v roce 2026 zůstane rozdíl mezi stropem na sociální pojištění a hranicí pro 23% daň z příjmů, bude i nadále platit paradoxní situace, kdy lidé s příjmy mezi 36násobkem a 48násobkem mají vyšší efektivní zdanění než poplatníci s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy.

Pozor ovšem na to, že zastropování maximálního vyměřovacího základu má dopad na výši důchodů. Pokud není z příjmů hrazeno sociální pojištění, nemá tento příjem vliv na výpočet starobního důchodu, případně invalidního důchodu. U zdravotního pojištění pak žádný maximální vyměřovací základ není stanoven. Odvod na zdravotní pojištění tak nemá stanovenou horní hranici a je vypočten vždy z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Jaké všechny příjmy se daní vyšší sazbou daně?

Ani v roce 2026 se nemá měnit rozsah příjmů, které se do stanovené hranice počítají. Kromě tzv. aktivních příjmů, tedy příjmů ze závislé a samostatné činnosti, se budou i nadále brát v potaz příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy.

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

