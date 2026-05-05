Odpracované měsíce navíc vám důchod zvýšit nemusí. Rozhoduje detail ve výpočtu

Doba pojištění patří mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují nárok na důchod i jeho výslednou výši. Započítávají se do ní nejen roky, kdy člověk pracoval nebo podnikal, ale také vybraná období, kdy sice nevydělával, ale stát je uznává. Jedná se například o péči o dítě, nemoc nebo evidenci na úřadu práce.
Právě délka této doby pak vstupuje do výpočtu penze a určuje, kolik procent z výpočtového základu člověk získá.
Ne všechno se ale počítá
Na první pohled by se mohlo zdát, že čím déle člověk pracuje, tím vyšší důchod dostane. Jenže do hry vstupují i další pravidla. Například období, kdy nebylo odváděno pojistné. Typicky, například při nelegální práci nebo neplacení odvodů u podnikání, se do výpočtu nezahrnují vůbec. A to není jediné omezení.
Pravidlo při výpočtu důchodu
Při samotném výpočtu důchodu se celková doba pojištění nezaokrouhluje „spravedlivě“, jak by možná mnozí čekali.
Ve skutečnosti se počítají pouze celé roky, a to směrem dolů. Pokud tak nasbíráte například 42 let a několik měsíců navíc, pro výpočet důchodu se započítá jen 42 let. Zbytek jednoduše propadne.
Každý celý rok pojištění přitom ovlivňuje výši důchodu. Pokud vám tak do dalšího roku chybí jen krátké období, může to znamenat nižší penzi, než byste jinak mohli mít.
Rozdíl se navíc násobí v čase. Důchod totiž pobíráte dlouhodobě, takže i zdánlivě malý rozdíl může v součtu znamenat citelnou částku.
Je to dobré mít přehled
Je tedy namístě sledovat, kolik let pojištění skutečně máte. V některých situacích může být výhodné si chybějící dobu doplnit, aby se započítal celý rok. Bez této kontroly se totiž může stát, že část odpracovaného období nebude mít na výši důchodu žádný vliv.
Česká správa sociálního zabezpečení nabízí využít služby prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Přehled dob důchodového pojištění poskytuje informace o dobách důchodového pojištění, které jsou v evidenci ČSSZ, jako výdělečná činnost, případně náhradní doby pojištění. Součástí přehledu jsou také vyměřovací základy a tzv. vyloučené doby, které se zaznamenávají od roku 1986.
Chybějící doby lze doplnit kdykoliv
Pokud člověk zjistí, že některé doby pojištění v evidenci chybí, může je doplnit. A to i zpětně. Stačí dodat potřebné dokumenty České správě sociálního zabezpečení – buď poštou, nebo osobně na příslušné OSSZ. Tyto informace se sice běžně dokládají až při žádosti o důchod, ale jejich evidenci lze vyřešit i s předstihem.
Nově je možné využít službu Moje konto.
Všechny informace na jednom místě
O přechodu z invalidního důchodu do starobního informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.