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OSA chystá žalobu na tvůrce AI modelů, vykrádají prý umělce a neplatí za to

Daniel Morávek
Dnes
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Robot zastupující umělou inteligenci
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
OSA (Ochranný svaz autorský) připravuje žalobu na společnost Suno, která údajně trénovala svůj AI model i na písních českých zpěváků, přestože k tomu neměla svolení a nezaplatila za to.
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AI modely by přitom za využívání hudebních děl měly autorům a umělcům platit. Tvrdí to předseda představenstva Ochranného svazu autorského (OSA) Roman Strejček. 

Co se dozvíte v článku
  1. AI modely se trénují na písních, aniž by za to platily
  2. OSA chystá žalobu na Suno
  3. Jak si OSA představuje model fungování

AI modely se trénují na písních, aniž by za to platily

Magazín The Atlantic nedávno přišel se zjištěním, že firmy jako Suno nebo Udio používají k trénování svých AI modelů rozsáhlé databáze obsahující miliony skladeb. V databázích se nacházely i písně mnoha českých a slovenských umělců. Podle Romana Strejčka k tomu došlo bez souhlasu nositelů práv. Některé služby podle něj dokonce obcházely zabezpečení předplatitelských platforem, aby se k chráněnému obsahu dostaly. Řešením podle OSA nejsou státní kompenzace ani zavedení nové formy náhradních odměn. Takový model by podle Strejčka přenesl odpovědnost z velkých technologických společností na domácí podnikatele a živnostníky.

Namísto toho OSA prosazuje systém založený na licencích. Podle Strejčka by mělo být jasně potvrzeno, že výjimku pro vytěžování textů a dat nelze vztahovat na autorská díla využívaná k trénování generativní umělé inteligence. K pořízení kopií děl pro datové sady by tak měl být vždy nutný souhlas autorů, interpretů i vlastníků nahrávek. Veškerý dosud vygenerovaný umělecký obsah je nelegální, protože byl vytvořen algoritmy, které byly natrénovány bez licence, tedy bez svolení autorů a umělců, tvrdí Strejček.

OSA chystá žalobu na Suno

Podle něj by takový obsah měl být využíván pouze pro osobní potřebu, například jako hudební doprovod domácích videí. Jeho komerční využívání není podle OSA přijatelné, protože konkuruje původní tvorbě autorů a umělců. OSA chce proto s provozovateli generativních modelů jednat o novém systému licencování. Pokud dohoda nebude možná, je připravena řešit věc soudní cestou.

Je nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu. Pokud to bude nutné, i prostřednictvím soudních sporů. Minimálně na jeden takový se v OSA připravujeme, uvedl Roman Strejček. Jak následně Strejček potvrdil ČTK, jde o spor s již zmíněnou společností Suno, která podle Strejčka generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva OSA zastupuje a mezi které patří například Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku, zavírej vrátka.

OSA žádá poplatky po tvůrcích a provozovatelích AI modelů Přečtěte si také:

OSA žádá poplatky po tvůrcích a provozovatelích AI modelů

Jak si OSA představuje model fungování

Co se týče budoucího modelu fungování, podle návrhu OSA by měl stát na dvou principech. Prvním je povinnost provozovatelů AI získat licenci pro trénování svých modelů na autorských dílech a pravidelně za ni autorům a umělcům platit. Výše odměny by se podle Strejčka měla odvíjet od kombinace podílu z předplatného služby a minimální autorské odměny.

Druhým principem je omezení komerčního využití obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Pokud by byl použit například v reklamě, filmu nebo jako hudební kulisa při podnikání, mělo by být podle OSA nutné získat rozšířenou licenci a zaplatit autorům další odměnu. Stejný princip by podle Strejčka mohl dodatečně legalizovat i část již vytvořeného obsahu.

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Strejček zároveň kritizuje současný model rozdělování příjmů z digitálních hudebních platforem. Podle něj inkasují nahrávací společnosti až 40 % z předplatného, zatímco výkonní umělci dostávají v průměru 18 % a autoři hudby pouze 13 %.

V případě generativní umělé inteligence by podle něj měl být podíl autorů výrazně vyšší než u současných streamovacích služeb. Umělá inteligence totiž podle OSA vytváří například coververze, remixy nebo využívá původní texty skladeb, čímž zasahuje do autorských práv. Právě o nastavení těchto podmínek chce organizace s provozovateli AI služeb jednat.

Měli by provozovatelé AI modelů platit autorské poplatky?

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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