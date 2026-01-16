Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  OSVČ často netuší: Paušální daň nemusíte platit každý měsíc

OSVČ často netuší: Paušální daň nemusíte platit každý měsíc

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Paušální režim je mezi OSVČ oblíbený hlavně pro svou jednoduchost. Málokdo ale ví o jedné praktické možnosti, která může podnikatelům výrazně ulehčit celý rok a zbavit je opakovaného hlídání termínů.

Jestliže se OSVČ rozhodne vstoupit do paušálního režimu, má povinnost hradit paušální daň. Její výše se liší na základě pásma, ve kterém se OSVČ nachází.

Peníze posílají OSVČ většinou jako měsíční platbu. Paušální daň je splatná do 20. dne kalendářního měsíce. Platí to jak pro nově přihlášené, tak i pro stávající. Paušální daň však není povinné hradit měsíčně. Paušální daň lze uhradit jednorázově na delší období, případně zaplatit celý rok dopředu. 

Měsíční povinnost není nutná

Ačkoliv je paušální daň formálně stanovena jako měsíční záloha, zákon OSVČ nijak nenutí, aby ji skutečně hradily každý měsíc zvlášť. Podnikatel si může zvolit, zda bude posílat platbu pravidelně, nebo si daň předplatí dopředu.

Tím se výrazně snižuje administrativní zátěž. OSVČ nemusí každý měsíc kontrolovat účet, hlídat splatnost ani řešit případné zapomenutí platby. Daňová povinnost je splněna okamžikem, kdy je odpovídající částka uhrazena.

Zaplatit lze i celý rok najednou

Paušální daň je možné uhradit jednorázově za několik měsíců, nebo dokonce za celý kalendářní rok. Stačí správně spočítat celkovou částku podle pásma, ve kterém se OSVČ nachází, a odeslat ji na účet finančního úřadu.

Kolik je potřeba uhradit v roce 2026

Výše paušální daně se liší podle pásma. Pokud se OSVČ rozhodne zaplatit daň dopředu, musí uhradit součet měsíčních záloh za zvolené období.

Měsíční paušální zálohy pro rok 2026 činí:

  • I. pásmo: 9 984 Kč
  • II. pásmo: 16 745 Kč
  • III. pásmo: 27 139 Kč

Při platbě za celý rok tak OSVČ v prvním pásmu zaplatí téměř 120 tisíc korun jednorázově, ale po zbytek roku už žádné daně ani pojistné neřeší.

Jak a kam paušální daň zaplatit

Paušální zálohy se hradí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866, číslem matriky úřadu a kódem banky 0710. Důležité je uvést správnou částku – úřad platbu automaticky rozdělí na daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění.

Zákonná splatnost je sice stanovena do 20. dne každého měsíce, při předplacení ale žádné další termíny během roku nevznikají.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

