OSVČ klesnou od července zálohy o 715 Kč. Máme návod, jak získat rozdíl od ledna zpět

U paušální daně si o rozdíl v zaplacených zálohách půjde snížit platbu paušální daně za červenec. Také tyto OSVČ si nakonec rozdíl budou moci nechat vrátit, avšak až po skončení zdaňovacího období.
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Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně
Poslanecká sněmovna přehlasovala minulý týden veto Senátu a opětovně schválila návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti schválená novela, k čemuž by mělo dojít na začátku července. Následně pak minimální záloha klesne o 715 Kč na 5005 Kč.
Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit
Zároveň novela počítá s tím, že v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, si půjde nechat vrátit. Kdo platí minimální zálohy a bude je platit i po jejich snížení, může získat zpět 4290 Kč (715 × 6). OSVČ však budou muset podat žádost.
Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.
Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.
Zároveň bude platit, že částka 715 Kč je přitom maximální výší, která se za kalendářní měsíc může OSVČ vrátit jako rozdíl mezi minimální výší zálohy před účinností zákona (tj. záloha stanovená ze 40 % průměrné mzdy, tedy 5720 Kč) a po účinnosti zákona (tj. záloha stanovená ze 35 % průměrné mzdy, tedy 5005 Kč). Pokud bude záloha OSVČ v rozmezí mezi 5720 Kč a 5005 Kč, půjde požádat i o vrácení této nižší částky.
Příklad
Odpovídá-li po účinnosti zákona minimální výše zálohy stanovená částce 5500 Kč, OSVČ může požádat o vrácení částky 220 Kč (5720 – 5500 = 220 Kč) za každý měsíc, který platila vyšší částku.
U paušální daně si půjde snížit jednu platbu
Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění byl však postup vrácení přeplatku stanoven, paušální daň návrh nijak neřešil. Ministryně financí však předložila k novele pozměňovací návrh, který opomenutí ohledně paušální daně napravuje a který byl s novelou schválen.
OSVČ v paušální režimu si budou moct o rozdíl snížit další platbu paušální daně.
Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června 2026. Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O tuto částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026. Namísto standardní platby tak bude stačit uhradit 4230 korun. Tato částka vychází z nové výše paušální zálohy 9162 korun po odečtení vzniklého přeplatku, upřesnil serveru Podnikatel.cz Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Od srpna pak OSVČ bude hradit 9162 Kč.
O vrácení přeplatku půjde požádat až po skončení zdaňovacího období
Pokud OSVČ červencovou zálohu nesníží a zaplatí ji v plné výši, vznikne jí přeplatek. Ten však nebude možné během roku 2026 vrátit a k jeho vrácení může dojít až po vyměření paušální daně za rok 2026.
Pokud poplatník, který je v paušálním režimu, bude řešit vzniklý přeplatek na zálohách až po skončení roku, může si o něj požádat standardním způsobem dle daňového řádu po skončení roku, tedy podáním žádosti o vrácení. Podmínkou je skutečnost, že mu bude vyměřena paušální daň. To znamená, že mu nevznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, doplnil Patrik Madle.
Co zdravotní pojištění?
Co se týče minimálních záloh na zdravotní pojištění, nic se nemění. I nadále budou muset OSVČ minimálně platit 3306 Kč.