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OSVČ na neschopence: Po jejím ukončení čeká podnikatele důležitá povinnost

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž s krunýřem na krku a berle vedle sebe se tváří rozčarovaně
Autor: Depositphotos.com
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Nemocenské u OSVČ není samozřejmostí. Nárok na ni mají pouze podnikatelé, kteří si dobrovolně hradí nemocenské pojištění. Po ukončení pracovní neschopnosti navíc musí splnit ještě jednu administrativní povinnost.
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Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které pobírají nemocenské dávky, by po ukončení dočasné pracovní neschopnosti neměly zapomenout na jednu důležitou administrativní povinnost. Přestože už není nutné nikam hlásit samotné ukončení neschopenky, bez splnění dalšího kroku nemusí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatit poslední část nemocenské.

Po ukončení dočasné pracovní neschopnosti lékař elektronicky vystaví III. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (RDPN) a odešle jej příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Samotné oznámení o tom, že pracovní neschopnost skončila, tak OSVČ už nikam neposílá.

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Pozor na povinné hlášení

Tím ale povinnosti nekončí. Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, po ukončení pracovní neschopnosti musí OSVČ neprodleně vyplnit formulář Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti a doručit jej příslušné OSSZ.

Formulář lze podat několika způsoby:

  • elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ,
  • osobně na pobočce OSSZ,
  • poštou.

Tiskopis je dostupný také na ePortálu ČSSZ nebo je možné si jej vyzvednout přímo na pobočce OSSZ.

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Bez formuláře nemusí přijít poslední dávka

Podání tohoto hlášení je nezbytné pro dokončení výplaty nemocenského. Pokud OSVČ formulář nepředloží, ČSSZ nemůže vyplatit poslední dávku nemocenského, i když již lékař pracovní neschopnost řádně ukončil.

Podnikatelé, kteří pobírají nemocenské z dobrovolného nemocenského pojištění, by proto měli po ukončení neschopenky zkontrolovat, že kromě elektronického ukončení ze strany lékaře splnili i tuto vlastní povinnost vůči OSSZ.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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