OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za SPD netuší, o čem hlasovali, a pletou si čísla

Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová či Libor Vondráček, tři předsedové ministran zvolených na kandidátce SPD, se svorně minulý týden pochlubili, že podpořili snížení záloh OSVČ, čímž živnostníkům ušetří 13 488 Kč. Tím ukázali, že vůbec netuší, jak se zálohy počítají a o čem vlastně hlasují, a také to, že neposlouchají ministryni financí.¨
Zálohy se sníží o 8580 Kč ročně
Minulý týden došlo ve Sněmovně k prvnímu projednání novely z pera vládní koalice, která vrací minimální vyměřovací základ OSVČ u sociálního pojištění na 35 % průměrné mzdy. Minimální zálohy u sociálního pojištění tak dle návrhu klesnou ze stávajících 5720 Kč na 5005 Kč, tedy o 715 Kč měsíčně. Snížení navíc bude platit zpětně od začátku letošního roku a rozdíl v zaplacených zálohách si půjde nechat vyplatit jako přeplatek. Za rok to pro OSVČ, kterých se to týká, bude znamenat úsporu o 8580 Kč (ale zároveň v budoucnu nižší důchod z prvního pilíře).
Tato čísla byla nejen v médiích už opakovaně prezentována a i při projednávání normy ve Sněmovně je poslancům připomněla i ministryně financí Alena Schillerová, která doslova při představení novely minulý týden v Poslanecké sněmovna řekla:
Vážené dámy, vážení pánové, prosím o podporu našeho koaličního návrhu, který má živnostníkům vrátit vyměřovací základ pro odvody na sociální pojistné z 40 procent na 35 procent průměrné mzdy. Ke zvýšení na 40 procent přitom došlo od ledna tohoto roku. Chci připomenout, že toto zvýšení je již třetím zvýšením v řadě a představuje zvýšení odvodové zátěže o dalších 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně.
Rajchl, Majerová a Vondráček tvrdí úsporu pro OSVČ ve výši 13 488 Kč
Je proto s podivem, že poté, co bylo poslanci odhlasováno, které výbory se k návrhu novely vyjádří, se hned několik poslanců zvolených na kandidátce SPD (nejen) na sociální síti Facebook pochlubilo, že díky nim OSVČ ušetří ročně 13 488 Kč.
Podpořili jsme snížení odvodů pro OSVČ. Malí živnostníci tak ušetří 13 488 Kč ročně, uvedl například Jindřich Rajchl, předseda PRO.
Sněmovna podpořila snížení povinných odvodů OSVČ. Malí živnostníci ušetří 13 488 Kč ročně, připojila se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.
A stejný příspěvek napsal i šéf Svobodných Libor Vondráček:
Sněmovna právě podpořila snížení povinných odvodů OSVČ. Malí živnostníci ušetří 13 488 Kč ročně.
Poslanci za SPD netuší, o čem novela je
Předně informace pro všechny OSVČ, nevěřte těmto poslanců, úspora opravdu bude „jen“ 8580 Kč. Částka 13 488 Kč, kterou se chlubí předsedové malých stran zvolených na kandidátce SPD, není pravdivá. Kde však tuto cifru poslanci vzali? Ačkoli možná někteří z nich mají slabost pro dvě osmičky za sebou a minimálně jeden ze zmíněných i pro trojku, vysvětlení je prozaičtější.
Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se letos totiž dohromady zvýšily o 1124 Kč měsíčně, což činí ročně právě 13 488 Kč. Problémem je, že novela, kterou podpořili, nijak nemění nárůst záloh u zdravotního pojištění a u sociálního pojištění pak ruší jen část nárustu, kterou způsobilo zvýšení minimálního vyměřovacího základu z 35 na 40 % průměrné mzdy. 13 488 Kč tak OSVČ ročně opravdu neušetří.
To, že výše zmínění předsedové operují s nadsazenou nepravdivou částkou 13 488 Kč, může být samozřejmě cílená manipulace. Pravděpodobnější vysvětlení však nabízí Hanlonova břitva: „Nehledejte zlý úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost.“ Jinými slovy, předsedové pravděpodobně zřejmě vůbec netuší, jak se minimální zálohy OSVČ počítají, že je rozdíl mezi zdravotním a sociálním pojištěním a co vlastně novela, kterou podpořili, mění.
Školení pro SPD. Takto se minimální zálohy stanovují
Nejen pro tyto zmatené poslance tak rychle shrňme, jak se minimální zálohy OSVČ ve skutečnosti stanovují. Ještě pro jistotu upozorněme, že hovoříme o OSVČ hlavních. Pro OSVČ vedlejší novela nic nemění.
U zdravotního pojištění se vezme průměrná mzda stanovená nařízením vláda (pro letošek 48 967 Kč), vydělí se 2 a vynásobí 0,135, tedy sazbou pojistného ve výši 13,5 %. Pro letošek to znamená minimální zálohu 3306 Kč. U sociálního pojištění pak v současnosti určuje minimální záloha tak, že se vezme průměrná mzda, vynásobí se 0,4 (40 % průměrné mzdy) a následně se vynásobí 0,292, tedy sazbou pojistného ve výši 29,2 %. Pro letošek to zatím znamená minimální zálohu 5720 Kč.
A teď ještě rychle doplňme, že novela snižuje pouze jeden z výše uvedených parametrů, a to u sociálního pojištění 40 % průměrné mzdy na 35 %. Minimální zálohy na zdravotní pojištění tak budou i nadále 3306 Kč (nárůst oproti loňsku o 163 Kč) a na sociální klesnou na 5005 Kč (oproti loňsku ale půjde o nárůst o 246 Kč). Pro úplnost ještě dodejme, že pokles minimální zálohy na sociální pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně, která se sníží ze stávajících 9984 Kč na 9162 Kč.
Motoristé ohledně OSVČ perlili už ve volebním programu
Rajchl, Majerová či Vondráček ale rozhodně nejsou ve stávající vládní koalici jedinými, kteří netuší, jak funguje pojistné OSVČ. Stačí si vzpomenout na volební program Motoristů. V něm Motoristé měli plán na snížení odvodů pro OSVČ, který by ale pro velkou část podnikatelů ve skutečnosti znamenal jejich výrazné zvýšení. Nejen proto by OSVČ měly být na pozoru, pokud nová koalice bude schvalovat cokoli, o čem bude tvrdit, že je v jejich prospěch.