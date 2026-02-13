OSVČ senioři letos prvně v přehledech uplatní slevu na pojistném. Víme, jak na to

OSVČ senioři mohou při podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos prvně uplatnit slevu na pojistném. Slevu navíc mohou uplatnit i OSVČ s paušální daní.
Co se dozvíte v článku
Pro pracující a podnikající seniory platí od roku 2025 sleva na pojistném
Součástí důchodové reformy byla i změna pro pracující a podnikající starobní důchodce. Až do konce roku 2025 platilo, že senior si tím, že k pobírání penze ještě podniká či pracuje, zvyšuje výměru starobního důchodu. Od roku 2025 se sice za výdělečnou činnost už penze nezvyšuje, ale podnikající a pracující senioři místo toho mohou využít slevu na sociálním pojištění. U zaměstnaných seniorů se nemusí platit důchodové pojištění za zaměstnance, které činí 6,5 %. U podnikajících důchodců se pojistné snížilo o 6,5 procentního bodu, tedy z 29,2 % na 22,7 %.
Jak OSVČ mohou slevu uplatnit
Aby OSVČ mohly slevu uplatnit, musí dosáhnout důchodového věku a získat nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. OSVČ má nárok na slevu, pokud tyto dvě podmínky splnily v daném kalendářním roce alespoň po jeden celý kalendářní měsíc. Jestliže má OSVČ nárok na výplatu starobního důchodu pouze v některých měsících roku (nárok na výplatu důchodu vznikl v průběhu roku), má nárok na slevu na pojistném pouze z poměrné části vyměřovacího základu (ročního), tzn. podle počtu měsíců, ve kterých vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a splňovala podmínky pro nárok na slevu.
OSVČ uplatní slevu vždy v přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Poprvé tak slevu uplatní letos, kdy budou podávat přehled za kalendářní rok 2025.
V samotném přehledu pro ČSSZ je nutné kromě měsíců, kdy trvala vedlejší samostatná činnost, zaškrtnout i měsíce, kdy OSVČ chce uplatnit nárok na slevu na pojistném. Pro uplatnění nároku za celý kalendářní rok označte kolonku „1–12“. Pokud nárok na slevu na pojistném vznikl jen v některých kalendářních měsících roku 2025, v nichž byla činnost vykonávána, náleží sleva na pojistném jen z poměrné části vyměřovacího základu.
Příklad
OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost od 1. 5. 2015. Od 27. 5. 2025 se stala poživatelem starobního důchodu, který je jí vyplácen v plné výši. Starobní důchod v plné výši pobírala po celý zbytek kalendářního roku 2025 a stále vykonávala i samostatnou výdělečnou činnost. Celkový daňový základ OSVČ činí 480 000 Kč. Letos, až bude podávat přehled za kalendářní rok 2025, uplatní prostřednictvím tohoto přehledu slevu na pojistném, a to za 7 měsíců roku 2025.
Vzhledem k tomu, že daňový základ činí 480 000 Kč, roční vyměřovací základ pro pojistné je 264 000 Kč. Poměrná část vyměřovacího základu připadající na jeden měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti (OSVČ vykonávala celý kalendářní rok 2025) pak činí 22 000 Kč (tj. 264 000/12).
Nárok na slevu na pojistném vznikl za 7 měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti (červen až prosinec), sleva na pojistném proto náleží z vyměřovacího základu ve výši 154 000 Kč (tj. 22 000*7). Sleva na pojistném tak činí 10 010 Kč (154 000*0,065).
Na slevu mají nárok i OSVČ v paušálním režimu
Nárok na slevu mají také OSVČ s paušální daní. Pokud bude daň z příjmů rovna paušální dani, uplatní OSVČ slevu na pojistném prostřednictvím žádosti podané příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. Vzhledem k tomu, že žádost bude možné podat nejdříve 1. května, formulář teprve bude zveřejněn.
Pokud daň z příjmů nebude rovná paušální dani a OSVČ tak musí podat daňové přiznání a přehledy, uplatní slevu na pojistném na přehledu za daný kalendářní rok, a to stejným způsobem jako OSVČ, které nejsou poplatníky v paušálním režimu
Slevu lze získat i zpětně
Jestliže OSVČ nárok na slevu v přehledu neuplatní, vzniká tzv. přeplatek na pojistném (tj. zaplacené pojistné ve výši slevy). OSVČ může požádat o vrácení přeplatku do 5 let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém vznikl, pokud nemá jiný splatný závazek.
OSVČ si mohou snížit zálohy
OSVČ seniorům se nesnížilo pouze samotné pojistné, ale také zálohy. Kdo má nárok na slevu, může platit nižší zálohy. Konkrétní částku zjistí při vyplnění přehledu, kdy částku uvedenou v ř. 35 (měsíční vyměřovací základ) vynásobí číslem 0,227 a výslednou částku zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pro rok 2026 tedy jde o částku 1223 Kč.
Aby OSVČ mohla nižší zálohy platit, musí to však ČSSZ oznámit. Uplatnění snížené sazby pro placení záloh na pojistné může OSVČ oznámit prostřednictvím tiskopisu (části C) na portálu ČSSZ Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ. Toto oznámení je pak nutné poslat své správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu (okresní pracoviště, které vede evidenci OSVČ). Kdo podal oznámení loni, nemusí jet podat znovu.
Pokud již OSVČ uplatnila nárok na slevu na pojistném pro nižší sazbu pojistného, tak s odkazem na § 14 odst. 1 věta 6 za středníkem zákona č. 589/1992 Sb., toto oznámení platí i pro další kalendářní roky, pokud jsou splněny bez přerušení podmínky pro slevu na pojistném na důchodové pojištění. Samotné uplatnění slevy na pojistném, které OSVČ pak uvádí v přehledu (6,5 %), musí ale oznamovat pro každý rok znovu, doplnila serveru Podnikatel.cz Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
Nárok na nižší sazbu pojistného pro placení záloh na pojistné vzniká až od kalendářního měsíce, ve kterém OSVČ obdržela rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Jestliže OSVČ dostane rozhodnutí o přiznání starobního důchodu v pozdějším měsíci, než kdy starobní důchod vznikl, může uplatnit sníženou sazbu až od měsíce, kdy obdrží rozhodnutí. Slevu za všechny měsíce, kdy nárok vznikl, pak uplatní při podání řádného ročního přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.
Snížení záloh nemohou využít OSVČ s paušální daní, které musí platit paušální daň v normální výši.