OSVČ zrušila živnost i datovku. Jak podat přehledy, když musí pouze online?

Ve většině případech používají OSVČ datovou schránku, kterou mají zřízenou ze zákona. Po ukončení živnosti však řada živnostníků přistupuje k jejímu zrušení nebo ji jednoduše dál nepoužívají.
Více způsobů, jak přehledy podat
I když už datovou schránku podnikatee nemá a přesto ještě musí podat přehledy o příjmech a výdajích, je možné využít jiné způsoby elektronického podání.
Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, vedle datové schránky existují i další možnosti. Zdravotní pojišťovny nabízejí vlastní online služby, například Moje VZP nebo VZP Point. Podobné aplikace mají již všechny zdravotní pojišťovny.
Tyto aplikace patří mezi nejjednodušší varianty. Formulář vás provede celým procesem, automaticky spočítá potřebné údaje a zkontroluje chyby. Přihlášení je možné třeba přes bankovní identitu.
Přehled musíte podat i po ukončení podnikání
Důležité pravidlo: přehled se podává vždy za období, kdy jste byli OSVČ. To znamená, že povinnost platí i v případě, že už dnes nepodnikáte.
Lhůta pro podání je zpravidla jeden měsíc po termínu daňového přiznání. Pro rok 2025 tak vychází na jaro a léto 2026 podle konkrétní situace.
Papírové formuláře už neexistují
Na osobní návštěvu pobočky nebo zaslání formuláře poštou zapomeňte. Od roku 2026 zákon žádnou takovou možnost nepřipouští.
Výjimky existují jen ve specifických případech, například při podání za zemřelého podnikatele, kdy elektronická forma není možná.