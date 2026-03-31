OSVČ zrušila živnost i datovku. Jak podat přehledy, když musí pouze online?

Jana Knížková
Dnes
Od roku 2026 platí pro všechny OSVČ zásadní změna. Přehled o příjmech a výdajích už není možné podat papírově. Nově se odevzdává výhradně online.

Ve většině případech používají OSVČ datovou schránku, kterou mají zřízenou ze zákona. Po ukončení živnosti však řada živnostníků přistupuje k jejímu zrušení nebo ji jednoduše dál nepoužívají. 

Více způsobů, jak přehledy podat

I když už datovou schránku podnikatee nemá a přesto ještě musí podat přehledy o příjmech a výdajích, je možné využít jiné způsoby elektronického podání. 

Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, vedle datové schránky existují i další možnosti. Zdravotní pojišťovny nabízejí vlastní online služby, například Moje VZP nebo VZP Point. Podobné aplikace mají již všechny zdravotní pojišťovny. 

Tyto aplikace patří mezi nejjednodušší varianty. Formulář vás provede celým procesem, automaticky spočítá potřebné údaje a zkontroluje chyby. Přihlášení je možné třeba přes bankovní identitu.

OSVC už přehledy poštou ani osobně nepodají. Nový rok přinese zásadní změnu Přečtěte si také:

Přehled musíte podat i po ukončení podnikání

Důležité pravidlo: přehled se podává vždy za období, kdy jste byli OSVČ. To znamená, že povinnost platí i v případě, že už dnes nepodnikáte.

Lhůta pro podání je zpravidla jeden měsíc po termínu daňového přiznání. Pro rok 2025 tak vychází na jaro a léto 2026 podle konkrétní situace.

Zdravotním pojišťovnám už od roku 2026 nepůjde platit v hotovosti Přečtěte si také:

Papírové formuláře už neexistují

Na osobní návštěvu pobočky nebo zaslání formuláře poštou zapomeňte. Od roku 2026 zákon žádnou takovou možnost nepřipouští.

Výjimky existují jen ve specifických případech, například při podání za zemřelého podnikatele, kdy elektronická forma není možná.

Od roku 2026 se mění klíčové lhůty pro oznámení pojišťovnám Přečtěte si také:

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Dále u nás najdete

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

