Papírování kolem aut má skončit. Stát slibuje revoluci v přepisech vozidel

Jana Knížková
Dnes
Koupě nebo prodej auta dnes často znamená vzít si volno a vystát frontu na úřadě. To by se ale mělo změnit. Ministerstvo dopravy chystá revoluci v registraci vozidel.

Přepis auta patří mezi nejčastější a zároveň nejvíce otravné úřední agendy, které Češi řeší. Jen loni šlo o více než 1,2 milionu případů. Kvůli registraci vozidla, změně údajů nebo vyřazení auta z provozu dnes lidé často musí osobně na úřad, řešit úřední hodiny a čekat ve frontách.

Přepis auta z domova

Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona, díky které by šlo většinu věcí kolem registrace vozidel vyřídit elektronicky přes Portál dopravy.

Lidé by tak mohli online řešit například:

  • přepis auta při prodeji,
  • změnu bydliště,
  • vyřazení vozidla z provozu,
  • žádosti o registrační značky,
  • nebo vydání dokladů k vozidlu.

Odpadnout má i povinnost nosit na úřad takzvaný malý techničák.

Technický průkaz i značky do výdejního boxu

Další velkou novinkou má být možnost nechat si doklady nebo registrační značky doručit do výdejních boxů a výdejen. Podobně, jako si dnes lidé vyzvedávají balíky z e-shopů.

Na úřad by tak člověk vůbec nemusel, žádost vyřídí online a hotové doklady nebo značky si vyzvedne cestou z práce.

Konec zbytečných návštěv kvůli depozitu

Zjednodušit se má také takzvaný depozit vozidla. Dnes musí lidé při dočasném vyřazení auta nebo motorky z provozu odevzdat značky i doklady na úřad a později si je znovu vyzvednout. Nově by vše mohlo fungovat online na pár kliknutí.

Podle ministerstva by právě tahle změna mohla ušetřit více než 157 tisíc návštěv úřadů ročně.

Některé žádosti vyřídí systém automaticky

Součástí novely je také větší automatizace. Některé žádosti podané přes Portál dopravy by už nemusel schvalovat úředník a systém je vyřídí automaticky. Týkat se to má například žádostí o třetí registrační značku na nosič kol.

Změny by mohly začít platit postupně od roku 2026 do roku 2028. 

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

