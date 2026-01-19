Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Podnikatelé ve velkém opouštějí daňová přiznání. Paušální daň láme rekordy

Podnikatelé ve velkém opouštějí daňová přiznání. Paušální daň láme rekordy

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Mladá žena v brýlích, která se tváří šokovaně, překvapeně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Paušální daň si dál získává oblibu mezi drobnými podnikateli. Jen letos se k ní přihlásily tisíce dalších OSVČ a jejich počet dál rychle roste.

Paušální režim se postupně stává běžnou volbou pro podnikatele, kteří nechtějí trávit čas výpočty daní a vyplňováním formulářů. Letos do něj nově vstoupilo přes 11 tisíc OSVČ, čímž se celkový počet podnikatelů využívajících paušální daň dostal na více než 125 tisíc. Meziročně tak zájem vzrostl téměř o desetinu.

Proč je paušální daň tak populární

Hlavní výhodou je jednoduchost. Podnikatel místo tří různých plateb odvádí jednu pevně danou měsíční zálohu, jejíž výši zná dopředu. Pokud splní zákonné podmínky, odpadá mu povinnost podávat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Právě tato jistota a úspora času je pro řadu OSVČ klíčová.

Od roku 2023 je navíc dostupný i pro OSVČ s příjmy do 2 milionů korun a funguje ve třech příjmových pásmech, což výrazně rozšiřuje okruh těch, kteří ho mohou využít, sděluje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Tři pásma, většina zůstává v tom prvním

Paušální režim je rozdělen do tří příjmových pásem a naprostá většina podnikatelů zůstává v tom nejnižším. Z celkového počtu je více než 120 tisíc OSVČ v prvním pásmu, zatímco druhé a třetí pásmo využívají jen jednotky tisíc podnikatelů. Finanční správa přitom očekává, že počet zapojených OSVČ bude dál růst a během jara by se mohl přiblížit až ke 145 tisícům.

Změna zálohy v roce 2026

S novým rokem došlo k úpravě výše paušální zálohy v prvním pásmu, a to v návaznosti na zákonný valorizační mechanismus. Podnikatelé, kteří mají nastavený trvalý příkaz, by si měli zkontrolovat jeho správnou výši a případně jej upravit do 20. ledna 2026. Zálohy se platí vždy do dvacátého dne v měsíci a lze je uhradit i dopředu na delší období.

Měsíční paušální zálohy pro rok 2026 činí:

  • I. pásmo: 9 984 Kč
  • II. pásmo: 16 745 Kč
  • III. pásmo: 27 139 Kč
Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

