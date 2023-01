Když se řekne podnikatelka, většině z nás se jako první vybaví Eva Štěpánková a její firma Ryor. Ve Výslechu se ptáme, čím to je?

Já si myslím, že je to dlouhodobá práce. Ryor je na trhu už 17 let a to je dlouhá doba, která vás dostane do povědomí, i když česká firma, jako jsme my, není s reklamou a propagací příliš svázaná, protože pracujeme za české peníze.

Jsou firmy, u kterých ani nevíme, kdo je vlastní, majitel nechce být veřejně známý. U vás je to naopak, známe značku i majitelku, proč jste se odkryla?

Já jsem to vzala tak, že v oboru kosmetologie pracuji 30 let, vždycky jsem si stála za svým rozhodnutím, svým jménem, za svými názory a přípravky, takže si myslím, že je dobré, když někdo konkrétní firmu prezentuje.

Spousta kosmetických firem se prezentuje tváří známé herečky, modelky. Vy jste k tomuto kroku zatím nepřistoupila, proč?

My máme filozofii trochu jinak pojatou. I když bych tam viděla určité hlavy, ale rozhodně by to nebyla modelka ani mladá herečka.

Jak bojuje česká kosmetická firma se silnou zahraniční konkurencí?

Nedá se říct, že bojujeme. Je to dáno tím, kolik máte peněz, reklamy a marketingu. My chceme, aby si českou kosmetiku mohla kupovat česká žena. Kosmetika začíná být synonymem pro luxus a běžná údržba je potřeba, nežijeme v ideálním životním prostředí a potřebujeme čistit, regenerovat. Večer pracujeme pro krásu, ráno pro zdraví.

Jaký je rozdíl mezi krémem, který stojí 100 korun a 2000 korun?

Mnohdy velký není. Pokud sledujete D-test, tak tam vidíte rozdíly mezi cenovými relacemi a účinky, které jsou velice tvrdě zkoušeny. Je to o tom, že kolik dáte do reklamy, tolik peněz pak rozdělíte do výrobků.

Kolik investujete peněz do reklamy a marketingu?

My dáváme asi 15 až 20 procent z celkových tržeb.

Kde publikujete?

Máme webové stránky, v rozhlasových médiích, v časopisech. Není to masivní reklama, která by se opakovala.

Lidé, kteří se zabývají zdravou výživou, říkají, že bychom měli jíst jídla z naší oblasti. Lidé, zabývající se kosmetikou, říkají, že bychom měli používat českou kosmetiku a ne tu, která se například vyrábí ve Švédsku. Souhlasíte s tím?

Já mám jinou životní filozofii. Měli bychom se dívat, jak je ta kosmetika čerstvá. Sledovala bych datum výroby. Tak jako si nechci koupit jogurt, který byl vyroben před půl rokem, nekoupila bych si kosmetiku, která byla vyrobena před dvěma lety. Zákaznice se má podívat, jaké tam jsou aktivní látky, co jí může výrobek přinést. A hlavně každý by si měl vyzkoušet přípravek v testeru. Dnešní kosmetika je individuální, každému by se mělo navrhnout speciální ošetření, každé probíhá určitým vývojem. Nelíbí se mi škatulkování suchá, mastná pleť.

Neřekla bych, že látky tady vypěstované jsou nejlepší. Jsou mořské řasy, které mají velké množství aktivních látek, jsou naprosto nezatížené životním prostředím, je tam stokrát bohatší složení – mnoho minerálů, vápníku atd. Jsou z prostředí, kde musejí odolávat velkým teplotám, velkým výkyvům tlaku, a to vše se do toho promítne. Já osobně mám s mořskými řasami zkušenosti neobyčejně příznivé a nežiju někde ve Středozemí, i když bych ráda. Mám dobré zkušenosti s amarantem, který se kdysi pěstoval u Indiánů, ale byl už přenesen do České republiky.





Z našeho povídání vyplývá, že vaše výrobky asi těžko budeme hledat ve velkých neosobních hypermarketech.

Chtěla bych, aby se moje výrobky objevily v rukách poučených, aby prodávající dokázal klientce vysvětlit výhody výrobku a co jim může přinést. Proto dělám s kolegyní na dvou místech v Praze poradnu, kde si toho klienta můžu ohmatat a vím, že jsem pro něho udělala to nejlepší. Připravujeme semináře pro lidi, kteří s Ryorem pracují. Máme kosmetičky, které mají v tomto směru zaškolení.

My jsme u prodejen, kde se prodávají vaše výrobky, to už mluvíme o výsledku. Kde najdeme začátek?

Vše začíná v Kyšicích, kde máme i vývojové laboratoře.

Kde získáváte nové suroviny?

Chodí za námi všichni světoví výrobci, kteří nám nosí novinky, časopisy, materiály, jezdíme i na světové výstavy.

Vraťme se ještě k vašim začátkům, 17 let zpět, jaké byly?

Začátky byly velice naivní a zapálené. Kdyby člověk věděl, co ho čeká, ušetřil by si spoustu starostí. Učili jsme se za pochodu a učíme se stále. Je to specifická česká cesta a pokud si nechcete na všechno půjčit a pracovat pak pod tlakem – budu mít, nebudu mít, tak je to skutečně učení a vývoj za pochodu.

Kolik jste investovala do začátku peněz?

Nemohla jsem investovat mnoho, my jsme vyráběli přípravky pro profesionální kosmetičky, které jsme rozesílali. Investovala jsem asi 30 tisíc, víc jsem neměla. Měla jsem svůj vlastní dům, kde se jedno patro vyčlenilo pro technické zázemí. Horší bylo, že jsem měla malé dítě a bylo těžké to skloubit dohromady. Je to neustálý boj.

S kolika zaměstnanci jste začínala?

Začínala jsem s jednou kolegyní, pak se přidala ještě jedna kolegyně, během půl roku nás bylo asi 20, dneska máme asi 70 zaměstnanců.

Jak se daří firmě dnes?

Drží si svůj obrat, snažíme se přenést obchod i do zahraničí a nespoléhat se jen na výkyvy českého obchodu.

V kolika zemích máte zastoupení?

V 16 zemích.

Plánujete rozšíření obchodu do dalších zemí světa?

Já bych si přála, abychom zůstali takoví, jací jsme. Chci mít stabilizované a rozšířené partnery a partnery s dobrou platební schopností. Nechci žádné navyšování bez solidního podkladu.

Co vás limituje, omezuje, co vám brání ve vašem podnikání?

Nestabilní podnikatelské a právní prostředí. Mění se zákony, parametry nejsou dobře nastavené, EU s nimi často přijde na poslední chvíli, takže se to nestačí ani projednávat a už to jde do realizace.

Česká republika je rozlohou malá země, abychom se tady realizovali, takže musíme hledat cesty ven. Mě osobně omezuje to, že nemluvím cizímí jazyky, dnes bych potřebovala dva, tři jazyky a hovořit s nimi jako v češtině, abych se mohla rozvíjet ve všech oblastech zahraničního obchodu.

Jaké funkce dnes zastáváte ve firmě?

Starám se o marketing, snažím se jít dopředu a rozvíjet to, co vidím jako vizi do budoucna. Myslím, že jsme jedni z mála, kteří přišli s kaviárovou kosmetikou. Musím být pořád o krok napřed, abych vše prozkoumala nebo stáhla. Napojená na to, co ukazuje svět. Naše poradny jsou pro mě vlastně zpětnou vazbou na to, co tomu říká klient.

A nakonec praktická otázka, prozraďte nám, jak nám může kosmetika pomoci?

Kosmetika je nejlepší prevence. Není to léčebná záležitost, ale pomůže hodně. Říkáme, že je potřeba se vyčistit zevnitř a pak to aplikovat z vnějšku, pak je to organismem daleko lépe přijímáno. Spolupracujeme s dalšími firmami, kde můžeme tyto poznatky a znalosti spojit. Každé slovo, které tu řeknu, jsou dva roky práce.

U Výslechu

Jméno a příjmení: Eva Štěpánková

Rok narození: 1945

Vzdělání: VŠCHT

Kariéra: Vynikající podnikatelka ČR, Vedoucí podnikatelka světa (mezinárodní ocenění), Žena roku v oblasti BUSINESS

Koníčky: hudba, knihy, divadlo

U Výslechu – Ryor