Podnikatelům může posloužit i tento přehled od pojišťovny. Ukáže, kolik stála léčba

U zaměstnanců bývá delší nemoc často spojena s nemocenskou nebo zástupem v práci. U podnikatelů ale může znamenat přímý zásah do fungování firmy. Právě proto může být přehled vykázané zdravotní péče užitečný například při zpětném vyhodnocení léčby, dlouhodobější pracovní neschopnosti nebo kontrole vykázaných výkonů.
Podnikatel tak může z přehledu zjistit například to, kolik stála loňská operace, hospitalizace nebo jiný zdravotní zákrok.
Kdy může podnikatel takový přehled využít
Přehled vykázané péče nemusí sloužit jen ze zvědavosti.
Praktický význam může mít například:
- při delší pracovní neschopnosti a zpětném vyhodnocení léčby,
- po operaci nebo hospitalizaci,
- při kontrole vykázaných výkonů zdravotnických zařízení,
- při plánování komerčního připojištění,
- pro vlastní přehled o čerpání zdravotní péče.
Pro podnikatele, kteří jsou závislí na vlastní pracovní aktivitě, může mít přehled i informační hodnotu při plánování dalšího pracovního režimu.
Co všechno přehled obsahuje
Výpis, který lze získat od zdravotní pojišťovny, obsahuje souhrn zdravotní péče vykázané na číslo pojištěnce.
U jednotlivých položek jsou uvedeny zejména:
- poskytovatel zdravotních služeb,
- datum poskytnuté péče,
- druh zdravotní péče, například operace, hospitalizace nebo preventivní prohlídka,
- částka, kterou zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradila.
Podnikatel tak získá přehled o tom, jaká péče byla vedena na jeho účet pojištěnce a jaké náklady s ní byly spojeny.
Nejrychlejší cesta vede přes aplikaci
Informace lze získat online prostřednictvím aplikací jednoltivých pojišťoven. U největší Všeobecné zdravotní pojišťovny se jedná o Moje VZP.
Přehled je možné zobrazit přímo v aplikaci a ve verzi VZP Point si jej lze také bezplatně stáhnout za zvolené období. Soubor je následně možné uložit nebo vytisknout. Další možností je požádat zdravotní pojišťovnu o výpis jinými způsoby.
Pojišťovna navíc musí pojištěnci zdarma jednou ročně poskytnout výpis hrazených služeb za posledních 12 měsíců, uvádí VZP. Je ale potřeba počítat s tím, že lékaři nebo nemocnice mohou zdravotní péči pojišťovně vykázat i s několikaměsíčním odstupem.
Co dělat, pokud objevíte chybu
Přehled může sloužit i jako kontrolní nástroj. Pokud podnikatel zjistí, že je v přehledu uvedena péče, která mu podle jeho názoru poskytnuta nebyla, může požádat o prověření. Podnět lze podat přímo přes aplikaci, poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo osobně na pobočce zdravotní pojišťovny. Pokud se nesrovnalost potvrdí, nesprávně vykázaná položka bude z přehledu následně odečtena.