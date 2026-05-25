Podnikatel.cz  »  Finance

Podnikatelům může posloužit i tento přehled od pojišťovny. Ukáže, kolik stála léčba

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Pracovník v montérkách se zlomenou rukou
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné často řeší zdravotní stav i z pohledu dopadu na podnikání. Delší pracovní výpadek, operace nebo hospitalizace mohou znamenat omezení příjmů i změny v pracovním režimu. Málokdo ale ví, že si mohou zpětně zjistit, jaká zdravotní péče na ně byla vykázána a kolik za ni zdravotní pojišťovna zaplatila.

U zaměstnanců bývá delší nemoc často spojena s nemocenskou nebo zástupem v práci. U podnikatelů ale může znamenat přímý zásah do fungování firmy. Právě proto může být přehled vykázané zdravotní péče užitečný například při zpětném vyhodnocení léčby, dlouhodobější pracovní neschopnosti nebo kontrole vykázaných výkonů.

Podnikatel tak může z přehledu zjistit například to, kolik stála loňská operace, hospitalizace nebo jiný zdravotní zákrok.

OSVČ zrušila živnost i datovku. Jak podat přehledy, když musí pouze online? Přečtěte si také:

OSVČ zrušila živnost i datovku. Jak podat přehledy, když musí pouze online?

Kdy může podnikatel takový přehled využít

Přehled vykázané péče nemusí sloužit jen ze zvědavosti.

Praktický význam může mít například:

  • při delší pracovní neschopnosti a zpětném vyhodnocení léčby,
  • po operaci nebo hospitalizaci,
  • při kontrole vykázaných výkonů zdravotnických zařízení,
  • při plánování komerčního připojištění,
  • pro vlastní přehled o čerpání zdravotní péče.

Pro podnikatele, kteří jsou závislí na vlastní pracovní aktivitě, může mít přehled i informační hodnotu při plánování dalšího pracovního režimu.

Od roku 2026 se mění klíčové lhůty pro oznámení pojišťovnám Přečtěte si také:

Od roku 2026 se mění klíčové lhůty pro oznámení pojišťovnám

Co všechno přehled obsahuje

Výpis, který lze získat od zdravotní pojišťovny, obsahuje souhrn zdravotní péče vykázané na číslo pojištěnce.

U jednotlivých položek jsou uvedeny zejména:

  • poskytovatel zdravotních služeb,
  • datum poskytnuté péče,
  • druh zdravotní péče, například operace, hospitalizace nebo preventivní prohlídka,
  • částka, kterou zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradila.

Podnikatel tak získá přehled o tom, jaká péče byla vedena na jeho účet pojištěnce a jaké náklady s ní byly spojeny.

Poplatky u lékařů: Co by měli vědět OSVČ a živnostníci Přečtěte si také:

Poplatky u lékařů: Co by měli vědět OSVČ a živnostníci

Nejrychlejší cesta vede přes aplikaci

Informace lze získat online prostřednictvím aplikací jednoltivých pojišťoven. U největší Všeobecné zdravotní pojišťovny se jedná o Moje VZP.

Přehled je možné zobrazit přímo v aplikaci a ve verzi VZP Point si jej lze také bezplatně stáhnout za zvolené období. Soubor je následně možné uložit nebo vytisknout. Další možností je požádat zdravotní pojišťovnu o výpis jinými způsoby.

MM26_NL

Pojišťovna navíc musí pojištěnci zdarma jednou ročně poskytnout výpis hrazených služeb za posledních 12 měsíců, uvádí VZP. Je ale potřeba počítat s tím, že lékaři nebo nemocnice mohou zdravotní péči pojišťovně vykázat i s několikaměsíčním odstupem.

Zdravotní dokumentace může rozhodnout o důchodu. Jak dlouho se archivuje? Přečtěte si také:

Zdravotní dokumentace může rozhodnout o důchodu. Jak dlouho se archivuje?

Co dělat, pokud objevíte chybu

Přehled může sloužit i jako kontrolní nástroj. Pokud podnikatel zjistí, že je v přehledu uvedena péče, která mu podle jeho názoru poskytnuta nebyla, může požádat o prověření. Podnět lze podat přímo přes aplikaci, poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo osobně na pobočce zdravotní pojišťovny. Pokud se nesrovnalost potvrdí, nesprávně vykázaná položka bude z přehledu následně odečtena.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Český startup skládá dokonalého avatara

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Proč se AI v Česku nedaří?

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Václav Moravec spustil placený web

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).