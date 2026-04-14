Poplatky za rozhlas a TV se ruší. Nahradí je stát. Lidé mohou přispívat doborovolně

Jana Knížková
Dnes
Ministerstvo kultury představilo návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky a nahrazuje je přímým financováním ze státního rozpočtu. Nový systém má začít platit od roku 2027.

Podle návrhu, který dnes představil ministr kultury Oty Klempíř, se ruší současný systém televizních a rozhlasových poplatků. Nově budou Česká televize a Český rozhlas dostávat pevně stanovený příspěvek ze státního rozpočtu, který se stane samostatnou kapitolou.

Celkově by obě instituce měly získat zhruba 7,8 miliardy korun ročně. Konkrétně má Česká televize obdržet přibližně 5,74 miliardy korun a Český rozhlas zhruba 2,06 miliardy korun. Výše těchto částek vychází z finanční úrovně roku 2024.

Peníze porostou podle inflace

Návrh počítá s tím, že příspěvky se budou každoročně automaticky navyšovat podle inflace, maximálně však o pět procent. Valorizace bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu s dvouletým zpožděním.

Neplatíte koncesionářské poplatky? Pokuty se mohou vyšplhat do desetitisíců Přečtěte si také:

Další zdroje příjmů zůstanou

Vedle státního příspěvku budou moci média i nadále získávat finance z reklamy, sponzoringu, grantů nebo evropských fondů. Novinkou je důraz na dobrovolné příspěvky od lidí a firem.

Český rozhlas a Česká televize budou financovány také z dalších zdrojů, a to zejména z příjmů z vlastní doplňkové činnosti, kupříkladu výnosem z reklamy a sponzoringu, z prodeje provozních služeb, dotací, grantů a z jiných veřejných rozpočtů, například prostředky z evropských fondů či od obcí či krajů na konkrétní projekty. Dále z daru, z dědictví, ale i – zdůrazňuji – z dobrovolných příspěvků fyzických osob a podnikajících fyzických nebo právnických osob bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, uvedl ministr kultury Oto Klempíř.

Nezávislost médií má zůstat zachována

Jedním z hlavních bodů návrhu je důraz na nezávislost veřejnoprávních médií. Česká televize i Český rozhlas mají i nadále fungovat jako samostatné veřejnoprávní instituce, které nejsou podřízeny žádnému ministerstvu ani státnímu úřadu.

Zákon výslovně zakazuje jakýkoli zásah státu nebo politických subjektů do jejich vysílání. Média si zároveň ponechají vlastní majetek a hospodaření oddělené od státu.

V jedné domácnosti tři mobily, počítač i televize. Kolik nově zaplatíte na poplatcích? Přečtěte si také:

Kontrola zůstává, systém řízení se nemění

Návrh zachovává současný dvouúrovňový model řízení. Mediální rady budou i nadále dohlížet na činnost institucí a nést odpovědnost vůči veřejnosti, zatímco generální ředitelé zůstanou odpovědní za každodenní provoz.

Nově však hospodaření obou médií podrobí kontrole Nejvyšší kontrolní úřad. Způsob volby radních se nemění, což má podle ministerstva zajistit kontinuitu i odbornost.

Televize a rozhlas se slučovat nebudou

Ministerstvo zároveň odmítá spekulace o možném sloučení České televize a Českého rozhlasu. Obě instituce mají zůstat samostatné.

Účinnost zákona je plánována na 1. ledna 2027. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

