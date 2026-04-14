Poplatky za rozhlas a TV se ruší. Nahradí je stát. Lidé mohou přispívat doborovolně

Podle návrhu, který dnes představil ministr kultury Oty Klempíř, se ruší současný systém televizních a rozhlasových poplatků. Nově budou Česká televize a Český rozhlas dostávat pevně stanovený příspěvek ze státního rozpočtu, který se stane samostatnou kapitolou.
Celkově by obě instituce měly získat zhruba 7,8 miliardy korun ročně. Konkrétně má Česká televize obdržet přibližně 5,74 miliardy korun a Český rozhlas zhruba 2,06 miliardy korun. Výše těchto částek vychází z finanční úrovně roku 2024.
Peníze porostou podle inflace
Návrh počítá s tím, že příspěvky se budou každoročně automaticky navyšovat podle inflace, maximálně však o pět procent. Valorizace bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu s dvouletým zpožděním.
Další zdroje příjmů zůstanou
Vedle státního příspěvku budou moci média i nadále získávat finance z reklamy, sponzoringu, grantů nebo evropských fondů. Novinkou je důraz na dobrovolné příspěvky od lidí a firem.
Český rozhlas a Česká televize budou financovány také z dalších zdrojů, a to zejména z příjmů z vlastní doplňkové činnosti, kupříkladu výnosem z reklamy a sponzoringu, z prodeje provozních služeb, dotací, grantů a z jiných veřejných rozpočtů, například prostředky z evropských fondů či od obcí či krajů na konkrétní projekty. Dále z daru, z dědictví, ale i – zdůrazňuji – z dobrovolných příspěvků fyzických osob a podnikajících fyzických nebo právnických osob bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, uvedl ministr kultury Oto Klempíř.
Nezávislost médií má zůstat zachována
Jedním z hlavních bodů návrhu je důraz na nezávislost veřejnoprávních médií. Česká televize i Český rozhlas mají i nadále fungovat jako samostatné veřejnoprávní instituce, které nejsou podřízeny žádnému ministerstvu ani státnímu úřadu.
Zákon výslovně zakazuje jakýkoli zásah státu nebo politických subjektů do jejich vysílání. Média si zároveň ponechají vlastní majetek a hospodaření oddělené od státu.
Kontrola zůstává, systém řízení se nemění
Návrh zachovává současný dvouúrovňový model řízení. Mediální rady budou i nadále dohlížet na činnost institucí a nést odpovědnost vůči veřejnosti, zatímco generální ředitelé zůstanou odpovědní za každodenní provoz.
Nově však hospodaření obou médií podrobí kontrole Nejvyšší kontrolní úřad. Způsob volby radních se nemění, což má podle ministerstva zajistit kontinuitu i odbornost.
Televize a rozhlas se slučovat nebudou
Ministerstvo zároveň odmítá spekulace o možném sloučení České televize a Českého rozhlasu. Obě instituce mají zůstat samostatné.
Účinnost zákona je plánována na 1. ledna 2027.