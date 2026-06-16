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Poplatky za televizi a rozhlas mají skončit. Vláda odsouhlasila zásadní změnu

Jana Knížková
Dnes
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V horní půlce obrázku je spousta televizorů, v dolní pracující lide.
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
Vláda projednala návrh nového zákona o médiích veřejné služby, podle kterého by Česká televize a Český rozhlas nově financoval přímo stát. Návrh počítá s miliardovými příspěvky ze státního rozpočtu a také s pravidelnou valorizací podle inflace.
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Vláda projednala návrh nového zákona o médiích veřejné služby, který by znamenal zásadní změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Součástí návrhu je zrušení zákona o rozhlasových a televizních poplatcích i samotných koncesionářských poplatků, které dnes domácnosti a část firem odvádějí veřejnoprávním médiím.

Nově by se financování přesunulo přímo pod státní rozpočet. Česká televize by měla v roce 2027 získat pevně stanovený příspěvek ve výši 5,74 miliardy korun, Český rozhlas pak 2,07 miliardy korun.

Podle návrhu by se tyto částky následně automaticky navyšovaly. K valorizaci by došlo vždy v okamžiku, kdy by kumulovaná inflace překročila deset procentních bodů.

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Česká televize i rozhlas varují před oslabením nezávislosti

Návrh vyvolává značné kontroverze. Česká televize i Český rozhlas ve společném stanovisku upozornily, že přesun financování ze samostatných poplatků na státní rozpočet může ohrozit jejich nezávislost a dlouhodobou stabilitu. Kritizují také nejasná pravidla financování a způsob, jakým má být nový systém nastaven.

Návrh zákona o médiích veřejné služby

Podle vedení obou institucí navíc návrh znamená nižší příjmy než v současnosti. Česká televize letos očekává z poplatků příjem kolem 6,73 miliardy korun, Český rozhlas přibližně 2,48 miliardy korun. Navržené částky ze státního rozpočtu jsou tak nižší.

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Nový zákon má sjednotit pravidla

Návrh zákona ale neřeší pouze financování. Zavádí také nový společný právní rámec pro fungování České televize a Českého rozhlasu. Upravuje jejich postavení, vymezuje rozsah veřejné služby, pravidla hospodaření i systém veřejné kontroly. Zachovány mají zůstat rady obou médií jako orgány veřejné kontroly.

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Součástí změn je také novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ten by nově získal pravomoc kontrolovat hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu.

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Změny by mohly začít platit od roku 2027

Účinnost nového zákona je navržena od 1. ledna 2027. Právě od tohoto data by mělo dojít k zásadní změně financování médií veřejné služby. Rozhlasové a televizní poplatky by se podle návrhu naposledy vybíraly za prosinec 2026 a od začátku roku 2027 by Česká televize i Český rozhlas získávaly peníze přímo ze státního rozpočtu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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