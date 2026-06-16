Poplatky za televizi a rozhlas mají skončit. Vláda odsouhlasila zásadní změnu

Vláda projednala návrh nového zákona o médiích veřejné služby, který by znamenal zásadní změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Součástí návrhu je zrušení zákona o rozhlasových a televizních poplatcích i samotných koncesionářských poplatků, které dnes domácnosti a část firem odvádějí veřejnoprávním médiím.
Nově by se financování přesunulo přímo pod státní rozpočet. Česká televize by měla v roce 2027 získat pevně stanovený příspěvek ve výši 5,74 miliardy korun, Český rozhlas pak 2,07 miliardy korun.
Podle návrhu by se tyto částky následně automaticky navyšovaly. K valorizaci by došlo vždy v okamžiku, kdy by kumulovaná inflace překročila deset procentních bodů.
Česká televize i rozhlas varují před oslabením nezávislosti
Návrh vyvolává značné kontroverze. Česká televize i Český rozhlas ve společném stanovisku upozornily, že přesun financování ze samostatných poplatků na státní rozpočet může ohrozit jejich nezávislost a dlouhodobou stabilitu. Kritizují také nejasná pravidla financování a způsob, jakým má být nový systém nastaven.
Návrh zákona o médiích veřejné služby
Podle vedení obou institucí navíc návrh znamená nižší příjmy než v současnosti. Česká televize letos očekává z poplatků příjem kolem 6,73 miliardy korun, Český rozhlas přibližně 2,48 miliardy korun. Navržené částky ze státního rozpočtu jsou tak nižší.
Nový zákon má sjednotit pravidla
Návrh zákona ale neřeší pouze financování. Zavádí také nový společný právní rámec pro fungování České televize a Českého rozhlasu. Upravuje jejich postavení, vymezuje rozsah veřejné služby, pravidla hospodaření i systém veřejné kontroly. Zachovány mají zůstat rady obou médií jako orgány veřejné kontroly.
Součástí změn je také novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ten by nově získal pravomoc kontrolovat hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu.
Změny by mohly začít platit od roku 2027
Účinnost nového zákona je navržena od 1. ledna 2027. Právě od tohoto data by mělo dojít k zásadní změně financování médií veřejné služby. Rozhlasové a televizní poplatky by se podle návrhu naposledy vybíraly za prosinec 2026 a od začátku roku 2027 by Česká televize i Český rozhlas získávaly peníze přímo ze státního rozpočtu.