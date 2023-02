Porodit, podnikat, nezkrachovat: Nutný je finanční polštář a plán na měsíce dopředu

Aby firma neumřela, na rodičovské je tatínek

Obsáhlý post se týkal toho, že nechce šířit falešnou představu, kterak jako supermatka neustále dokonale zvládá péči o malou dcerku i o byznys. Takže vážené a vážení, tady je moje tajemství času na práci. Není to klidným a spavým miminkem. Není to skvělým time managementem, není to hlídacími babičkami, není to mojí potřebou spát denně jen tři hodiny. Je to tím, že na mateřské je tatínek Helenky. Do této role se nedostal, protože měl špatnou práci nebo vydělával méně než já, ale protože tu byly dvě varianty – když půjde on, ujede mu kariérní vlak, když já, Biorythme umře, napsala. A otevřeně přiznala, že i přesto bývají dny, kdy je vrcholem její pracovní výkonnosti odpovědět na nejnutnější maily.

Jaké to tedy je, když chce žena skloubit podnikání s porodem, který je z fyzického a psychického hlediska mezní životní situací, a hlavně s péčí o novorozené miminko? Zeptali jsme se dvou podnikatelek na jejich osobní zkušenost.

Po šíleném podnikatelském tempu mohla v mateřství zvolnit

Anna Grosmanová pracuje na volné noze pod svou značkou Foodpioneer, v podnikání je aktivní už od vysoké školy. Za sebou má řadu podnikatelských projektů. Své první dítě, Emičku, porodila poté, co odešla z firmy Silák, zaměřené na poctivé domácí vývary, kterou spoluvlastnila se svým společníkem. V Silákovi začínali od nuly. Byla jsem 12 hodin denně ve výrobě, o víkendu jsem jezdila na trhy, kde jsme produkty prodávali, s tím souvisela nakládka a vykládka zboží, což byla náročná fyzická práce i nutnost stát hodiny venku na stánku, a v pondělí jsem šla zase hned do výroby, někdy jsme vyráběli i přes noc, popisuje tehdejší podnikatelský život.

Byla vyčerpaná a přiznává, že když si představila, jak bude doma s miminkem, připadalo jí to jako odpočinek. Hodně si pamatuji jeden pocit. Už jsem v tu dobu byla na mateřské před porodem a připadala jsem si jako ve snu. Oproti šílenému tempu a každodennímu vstávání v podnikání, kdy pro mne byl odpočinek vzácný, jsem si užívala, že můj největší problém je, jakou vyberu tapetu nad postýlku, vzpomíná. Ze Siláka tehdy vystoupila, mimo podnikání však nezůstala. V Divožence, což byl její druhý společný projekt se stejným společníkem, zaměřený na nápoje, si zase naopak vzala větší pravomoci, čímž si také udržela příjmy.

Jak zvládnout dítě i práci? Pomáhá kmen

První dcera Emička se Anně narodila v roce 2019. Na rodičovské si nastavila model fungování tak, aby se věnovala rodině i podnikání. S covidem se ale situace zásadně změnila. Musela začít více pracovat, aby vydělala stejné peníze jako před covidem. Restaurace byly zavřené, včetně hlavního odběratele Divoženky. Vrátila jsem se k práci na volné noze, k žurnalistice a dalším projektům, kterým jsem se také předtím věnovala pod hlavičkou Slow Food. V roce 2020 jsem je sloučila pod svou značku Foodpioneer, říká.

Anna zároveň připomíná, jak důležité pro ni je, že je součástí kmene, široké rodiny. Považuje to za nejdůležitější aspekt své schopnosti dělat věci tak, jak je dělá, a skloubit mateřství s podnikáním. Péči o děti v rodině sdílí. Není to tak, že bychom dítě k někomu odkládali, péče funguje recipročně. Mám o dvacet let mladší sestru, někdy si hraje s Emičkou, jindy zase sestru my s mužem někam odvezeme, když potřebuje, nebo s námi jede na víkend. Jindy jedeme s Emičkou na návštěvu k mojí mámě a já si přitom můžu odskočit do práce. Děti v naší rodině přirozeně rotují, hlídání není většinou na úkor času někoho jiného, je to dvousměrná silnice, vysvětluje podpůrný rodinný systém.

Je nutné myslet dopředu, plánovat, šetřit

Nyní je Anna opět v sedmém měsíci těhotenství. Ve vztahu k podnikání se na narození druhého dítěte připravuje. Paradoxně jsou podnikatelky nejzranitelnější v době, kdy dostávají od státu nejméně peněz. Podnikatelka nepotřebuje malou částku po dobu několika let, potřebuje velkou částku naráz, těsně po porodu. Znamená to často, že si musí sama našetřit peníze dopředu, říká Anna.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ Pro čerpání mateřského a rodičovského příspěvku existují pro OSVČ omezení: Mateřskou dostává OSVČ jen, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Při mateřské nemůže podnikat.

Rodičovský příspěvek nemohou OSVČ čerpat ve zrychleném režimu, pokud si nemocenské neplatí.

OSVČ také nemají nárok na ošetřovné, i když si dobrovolné nemocenské pojištění platí.

Na úrovni každého svého projektu musela zajistit, aby včas skončil nebo jak bude fungovat, když se ho sama nebude moci dočasně zúčastnit. Zároveň je potřeba myslet alespoň třičtvrtě roku dopředu a investovat už teď do projektu, který bude aktuální půl roku po porodu V mém případě na podzim, až se budu do práce vracet. Když to shrnu, určitě je potřeba mnohem větší plánování, myslet dopředu a mít na účtu dost peněz, sdílí vlastní zkušenost s podnikáním a přípravou na porod.





Ne každé podnikání se dá snadno dočasně vypnout a později zase zapnout, ne každý má partnera, který vydělává větší peníze, aby si mohl dovolit z práce úplně vypadnout. Na druhou stranu Anna popisuje, že porod také hodně věcí promění. U prvního dítěte se stane zajímavá věc. Slyšela jsem i od jiných žen stejnou zkušenost. V hlavě se něco přepne, člověk se stane matkou, uvědomí si, že některé věci už nejsou důležité, srovná si priority, nejen výkonem u porodu si uvědomí svou vlastní vnitřní hodnotu, pod kterou už potom nejde. Dojde mu, co už v práci dělat nebude, co už nikomu nedovolí, má respekt sám k sobě a víc si váží soukromého času, vypráví.

Když rodím, tak rodím, priorita je jasná

A přiznává, že když plánovala první porod, byla mnohem naivnější, pokud jde o to, co všechno zvládne. Dnes ví, že si nemůže myslet, že po třech měsících po porodu zvládne práci v rozsahu polovičního úvazku a po šesti měsících plného. Dítě člověka fyzicky a psychicky vyčerpá, popisuje realisticky.

U svých klientů se Anna v případě svého druhého těhotenství a pracovních změn, které s tím nastanou, setkává s velkým respektem a pochopením. Je to i tím, že je influencerka, lidé vidí její břicho na fotkách na Instagramu. Záleží ale vždy hodně na nátuře konkrétního podnikání, na tom, s kým člověk pracuje, sama hodně pracuji se ženami, dodává s tím, že v těhotenství je pro ni svým způsobem uklidňující, jak jasná je priorita: Když rodím, tak rodím. Není to na mně. Nemůžu si říct, dnes se to nehodí, až zítra.

Díky sportu se po porodu rychle vrátila do kondice

Kristýna Létalová je trojnásobná maminka, která svůj podnikatelský projekt MamiGYM spustila při narození svého prvního syna. Jsem sportovní typ. Po narození syna jsem neměla hlídání a sport mi chyběl. Doplnila jsem si vzdělání v oblasti cvičení pro maminky s dětmi a pracovala jsem nejprve pod franšízou jako lektorka. Cvičení mělo úspěch, a tak jsem založila vlastní značku MamiGYM, vypráví o startu svého podnikání, v němž se věnuje cvičení pro maminky v těhotenství a po porodu.

V praxi postupně zjišťovala, co maminky při cvičení ještě potřebují, mohla jim poskytnout odbornější péči, a to skupinově nebo na individuální úrovni. Začala spolupracovat s fyzioterapeutkami, specialistkami na cvičení po porodu a podobně. Své podnikání rozvíjela i podle vlastních poporodních zkušeností. Poprvé jsem rodila v 29 letech a rychle jsem se tehdy vrátila do kondice. Moje podnikání tehdy bylo v zárodku, bylo to jednodušší. Musím se smát, když si vzpomenu, jak jsem si tehdy rezervace zapisovala do bločku. Všechny maminky, které ke mně chodily cvičit, i jejich děti jsem znala jménem. Byla to úžasná komunita, vzpomíná.

Třetí dítě posílilo nutnost práci delegovat

Když se Kristýně narodil druhý syn, měla podnikání ještě spíše jako koníček a přivýdělek na rodičovské. Měla do podnikání spoustu elánu a plánů. Starší syn byl v tu dobu už ve školce, sama měla s miminkem víc zkušeností. Když se pak její podnikání dál rozrůstalo, neobešla se už bez rozšíření týmu, na který mohla práci delegovat. Pořídila si rezervační systém, začala používat platební bránu. Za dobu existence prošlo MamiGYM přes více než 1500 spokojených klientek, což by bez automatizace nefungovalo, uvádí.

Vloni se jí narodilo třetí dítě, dcera. Nejdůležitějším krokem bylo rozšíření týmu o kolegyni, která je její pravou rukou, věnuje se organizaci a marketingu, sama se tak může více věnovat strategickým věcem. Před třetím porodem už víc plánovala, jak bude podnikání šlapat dál. Měla předem připravený plán, co se bude dít, jaké akce proběhnou, její kolegyně o všem věděla a zastupovala ji. Dodává, že její podnikání by se neobešlo ani bez podpory manžela, který ji vytvořil například webové stránky. Manžel si vždy vyslechne, co mě zrovna v podnikání trápí, a poskytuje mi nadhled, připomíná.

Podnikání pomáhá proti sociální izolaci

Kristýna tedy nakonec neměla žádnou fázi, kdy by se v souvislosti s dětmi potřebovala od podnikání úplně odpojit. Pořád musela něco řešit i hlavou. Navíc podnikání beru jako své další dítě a těší mě, že roste. Naučila jsem se však nebýt na sebe přísná, když na něco zkrátka není čas, být flexibilní a laskavá sama k sobě. Všechno nemusí být hned perfektní, dá se to postupně vylepšovat, připomíná. Její výhodou je, že má své studio v domě, kde bydlí, takže i s malými dětmi může být každý den v kontaktu s klientkami. Práce jí přinesla i mnohá přátelství, její děti a děti jejích klientek se znají. Chodí k nám spousta zajímavých maminek se zajímavými profesemi, nehrozí mi tedy na rodičovské izolace, pochvaluje si.

Byznys utváří i děti a jejich potřeby

A najde si čas i na vzdělávání. Dříve absolvovala Akademii pro podnikatelky AWE, zaštítěnou organizací Business & Professional Women CR, program pro podnikatelky BusineesUp od M.arter a také jejich mentoringový program pro podnikatelky na rodičovské. Tady poznala i další maminky podnikatelky, získala tipy, jak sladit rodinný život a práci, viděla, jakou mají jiné podnikatelky zkušenost, celkově jí to pomohlo byznys nakopnout. Individuální konzultace jí zase pomohly lépe obsáhnout všechny podnikatelské role (HR, marketing, cenotvorbu, finanční plánování atd.) a udělat tak z koníčka byznys.