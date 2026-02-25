Poslanci ODS znova zkouší předložit novelu, kterou jim rozcupovala už Fialova vláda

Poslanci ODS by rádi zavedli automatické zřizování datových schránek cizincům, kteří jsou příjemci dávek tuzemského sociálního systému. Tento návrh však už odmítla předchozí Fialova vláda, jelikož obsahoval chyby, zakládal diskriminaci a nevedl k zamýšlenému cíli.
Fialova vláda návrh poslanců ODS odmítla
Když poslanci ODS předložili v roce 2024 novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která měla zavést automatické zřizování datových schránek cizincům, kteří jsou příjemci dávek tuzemského sociálního systému, návrh rozcupovala i jejich vlastní vláda. Jak upozornil Fialův kabinet v nesouhlasném stanovisku, návrh byl špatně připravený, nesystémový, obsahoval chyby, zakládal diskriminaci mezi občany České republiky a cizinci – občany Evropské unie a nevedl k zamýšlenému cíli.
Návrh může podle názoru vlády vést v některých případech až k absurdním důsledkům, například k existenci datových schránek cizinců, kteří již k České republice nemají vůbec žádný vztah. Pokud by tedy vznikl například 25letému cizinci, který v České republice 2 roky pracoval, nárok na dávku nemocenského pojištění, trvala by existence jeho datové schránky i přes skutečnost, že již nemusí mít k České republice žádný vztah, a to teoreticky až do jeho smrti, pokud by se o ní Digitální a informační agentura vůbec dozvěděla, uvedla mimo jiné ve stanovisku vláda.
Poslanci ODS návrh opět předložili
Od smetení novely ze stolu neuběhly ani dva roky a poslanci ODS návrh na zřizování datových schránek cizinců, a to v identické podobě, opět poslali do Poslanecké sněmovny. Přestože ho jejich vlastní vláda rozcupovala na kousky, poslanci se nijak neobtěžovali její připomínky reflektovat. Jak se k návrhu postaví Babišův kabinet, se teprve ukáže, návrh však v připomínkovém řízení opět čelí velké kritice.
Návrh opět čelí kritice
Jak například upozornila Digitální a informační agentura (DIA), předkladatelé uvedli, že již nyní je určitá skupina osob pro stát obtížně dostupná nebo zcela nekontaktní.
Pokud tomu tak je, vznikají pochybnosti o tom, zda budou splněny podmínky pro zpřístupnění datové schránky podle § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. Těmto osobám totiž nebude možné doručit přístupové údaje do vlastních rukou adresáta, a tedy se do své datové schránky nebudou moci přihlásit. Datová schránka bude sice zřízena, nicméně vzhledem k tomu, že se do ní uživatel nebude moci z důvodu absence přístupových údajů přihlásit, nebude mu zpřístupněna, dodala DIA.
Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček zase upozorňuje, že návrh směřuje proti sociálně nejzranitelnějším skupinám osob – seniorům (příjemcům starobních důchodů), zdravotně postiženým (příjemcům invalidních důchodů a dávek pro osoby se zdravotním postižením) a rodinám s nezaopatřenými dětmi.
Paradoxní je, že vůči těm, kteří podléhají právu Evropské unie, by stát měl podnikat kroky k tomu, aby jim komunikaci se svými orgány ulehčil, nikoliv, aby ji ztížil, podotkl Křeček.
Návrh novely se nezamlouvá ani Hospodářské komoře ČR, podle které obsahuje věcné a technické nedostatky a v předložené podobě není koncepční ani plně funkční.