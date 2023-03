Potřebujete mít kam sáhnout pro peníze? Přinášíme velký přehled kontokorentů

Specifika kontokorentního úvěru

Jedná se tedy o nástroj, který podnikatelům a firmám pomůže především překonat krátkodobý výpadek provozní hotovosti a udržet cash-flow, například když mají odběratelé dané firmy zpoždění se splacením faktur. Jak uvádí Komerční banka, hodí se tehdy, když potřebujete krátkodobě půjčit peníze a nechcete si brát půjčku, chcete mít schválené peníze jednou a půjčovat si opakovaně, když čekáte na proplacení faktur od zákazníků nebo když potřebujete vyrovnat výkyvy v příjmech a výdajích firmy.

Jak jsme psali, kontokorent pro podnikatele a firmy funguje podobně jako kontokorent pro retailové klienty, tedy pokud se klient dostane na účtu na nulu, může realizovat potřebné platby až do limitu kontokorentu. Jeho výhodou je především předschválený limit a tím pádem rychlost, podnikatel nemusí řešit a čekat na sjednání nové půjčky. Nevýhodou je proti klasickým úvěrům vyšší úroková sazba, popsal už dříve Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCreditBank.

Nabídka kontokorentních úvěrů

Banka CREDITAS nabízí kontokorent na provozní potřeby, který je určený k opakovanému financování provozních potřeb spojených s výrobou nebo poskytováním služeb a refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování provozu. Jeho maximální výše je 25 milionů korun a je zajištěn blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta. Splatnost je maximálně 12 měsíců, ale je možné ji prodloužit o dalších 12 měsíců, a to opakovaně.

V České spořitelně si klienti mohou vybrat ze tří variant kontokorentu: startovací kontokorent, kontokorent pro firmy a kontokorent standard. U posledního zmíněného je individuální úroková sazba a není zde nutné dokládat, na co se peníze využijí. Tento kontokorent je možné přečerpat do předem sjednané výše.

Povolené přečerpání účtu REZERVA od ČSOB je až do výše 5 milionů korun a je možné jej čerpat i v hotovosti. Čerpání i splácení je automatické pomocí firemního účtu a také zde není nutné dokládat účel čerpání financí.

Ve Fio bance je u kontokorentu pro podnikatele výhodné úročení, kdy část úvěru nad 300 000 Kč je úročena základní sazbou 13 % a nad tuto částku pak 15 %. Při bezproblémovém plnění smlouvy je možné si snížit sazbu a slevu mohou získat i klienti, kteří ve Fio bance čerpají kontokorent alespoň jeden rok. Tento produkt je zcela bez poplatků a je určen pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby. V Fio banky se úrok platí pouze z vypůjčené částky a je možné si půjčit od 5000 do 6 milionů korun.

Podnikatelé si mohou kontokorent u Komerční banky sjednat online a mohou ho čerpat až 360 dní. Výše tohoto typu úvěru jsou až tři miliony korun a splácí se každou příchozí platbou. Peníze je podobně jako u ostatních bank možné využít na cokoliv podle potřeb podnikání. U podnikatelů je debet zajištěn avalem na krycí blankosměnce a u kontokorentu do maximální výše 3 milionů je individuálně posuzována finanční situace podle předložených účetních výkazů.

Podobně jako ve Fio bance je i v MONETĚ Money Bank počítán úrok jen z vyčerpané částky. Splácení je automaticky z příchozích plateb a k dispozici je rezerva až ve výši 2,5 milionu korun. Podnikatelé mohou získat až 100 000 korun bez nutnosti dodání daňového přiznání. Úvěr nazvaný KONTOKORENT FLEXI BUSINESS posuzuje banka expresně, a to většinou v rámci jedné návštěvy pobočky. Klienti MONETA Money Bank si jej mohou sjednat i v Internet Bance nebo mobilním bankovnictví Smart Banka. Noví klienti budou pak potřebovat dva doklady totožnosti a při kontokorentním úvěru nad 150 tisíc korun daňové přiznání.

Raiffeisenbank nabízí kontokorentní úvěr až do výše 5 milionů korun, a to ve většině případů bez zajištění nemovitostí. K jeho získání je potřeba být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tisíc do 100 milionů korun, jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období, finanční výkazy v podobě rozvahy a výsledovky a potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění.

Kontokorent Profesionál je název produktu UniCredit Bank. Jedná se o úvěr, který je specificky určen pro vybrané profese svobodných povolání fyzickým a právnickým osobám. Jedná se o tyto profese svobodných povolání: notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, exekutoři, insolvenční správci, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, auditoři, architekti, zubní technici, dentální hygienisti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi a fyzioterapeuti. Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr je zdarma, stejně jako poskytnutí úvěru. Tento kontokorent je pro podnikatele bez zajištění a u právnické osoby je zajištěn blankosměnkou s avalem.

Přehled parametrů kontokorentů

Banka Název produktu Limit Splatnost Úroková sazba Banka CREDITAS Kontokorent na provozní potřeby 25 mil. Kč 12 měsíců s možností prodloužení individuální Česká spořitelna Kontokorent standard individuální individuální individuální ČSOB Povolené přečerpání účtu REZERVA 5 mil. Kč neuvedena individuální Fio banka Podnikatelský kontokorent 6 mil. Kč neuvedena 13–15 % p.a. Komerční banka Povolený debet na podnikatelském běžném účtu 3 mil. Kč až 360 dní individuální MONETA Money Bank KONTOKORENT FLEXI BUSINESS 2,5 mil. Kč 12 měsíců s možností prodloužení individuální, od 10,90 % ročně Raiffeisenbank Kontokorentní úvěr 5 mil. Kč neuvedena individuální UniCredit Bank Kontokorent Profesionál 0,5 mil. Kč neomezená individuální

Jaké jsou poplatky za kontokorentní úvěry?

Banka Název produktu Přijetí a posouzení žádosti o úvěr Poplatek za správu a vedení úvěru Poskytnutí úvěru Změna smluvních podmínek (z podnětu klienta) Banka CREDITAS Kontokorent na provozní potřeby individuálně 100 Kč – individuálně Česká spořitelna Kontokorent standard 0,6 %, min. 5 000 Kč 300 Kč – zdarma/0,3 %, min. 2 500 Kč* ČSOB Povolené přečerpání účtu REZERVA – 100 Kč/350 Kč** zdarma min. 3 000 Kč Fio banka Podnikatelský kontokorent zdarma zdarma zdarma neuvedeno Komerční banka Povolený debet na podnikatelském běžném účtu 2 000 Kč + 0,3 % max. 30 000 Kč 600 Kč 2 000 Kč + 0,6 % 0,6 % min 5 000 Kč MONETA Money Bank KONTOKORENT FLEXI BUSINESS 500 Kč 200 Kč 0,5 %, min. 5 000 Kč 4 000 Kč Raiffeisenbank Kontokorentní úvěr zdarma 250 Kč – 5 000 Kč UniCredit Bank Kontokorent Profesionál zdarma 200 Kč zdarma 5 000 Kč

* Zdarma je změna inkasního účtu nebo dne splácení, zpoplatněny jsou ostatní změny

** Úvěrový limit do 150 000 Kč včetně / úvěrový limit nad 150 000 Kč

