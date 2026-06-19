Pozor na podvodné faktury: Jménem portálu Živéfirmy.cz se šíří falešné výzvy k úhradě

Faktura obsahuje i razítko provozovatele webu společnosti DATABOX s.r.o. Faktury jsou generovány prostřednictvím platformy BitFaktura.cz.
Ta umožňuje vystavení faktur podepsaných naší společností, i když nejsme klienty těchto platforem, upozorňuje web ŽivéFirmy.cz.
Provozovatel portálu před podvodem důrazně varuje a vyzývá podnikatele, aby faktury v žádném případě nepropláceli. Útok, který naplno propukl v červnu, cílí plošně na firemní zákazníky. Podvodné e-maily přicházejí s předmětem ve znění „Výzva k úhradě dlužných faktur“ a faktura je označena jako „Faktura – Daňový doklad“.
Faktura přiložená v e-mailu obsahuje oficiální logo portálu Živéfirmy.cz a jako dodavatel je na ní korektně uvedena společnost DATABOX s.r.o. s příslušnými identifikačními údaji.
Číslo bankovního účtu ale společnosti nepatří, jedná se o podvod. Útočníci tak využili toho, že některé cloudové platformy umožňují vystavit fakturu se zadanými údaji jakékoli třetí strany, aniž by daný subjekt musel být reálným a ověřeným klientem služby.
Doporučený postup:
Pokud do firmy dorazila nebo v nejbližších dnech dorazí výzva k úhradě za služby spojené s portálem Živéfirmy.cz:
- fakturu neproplácejte na účet uvedený na faktuře,
- ověřte si bankovní účet s bankovními údaji z předchozích faktur,
- kontaktujte oficiální podporu společnosti DATABOX,
- v případě, že již došlo k realizaci platby na falešný účet, je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR a podat trestní oznámení.