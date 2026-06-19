Podnikatel.cz  »  Byznys

Pozor na podvodné faktury: Jménem portálu Živéfirmy.cz se šíří falešné výzvy k úhradě

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena sedící u počítače se zděšeným výrazem, s rukou na čele
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Podnikatelé čelí nové vlně promyšlených podvodů. Útočníci v těchto dnech rozesílají e-maily s fiktivními fakturami za reklamní služby, přičemž zneužívají identitu známého firemního katalogu Živéfirmy.cz.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Faktura obsahuje i razítko provozovatele webu společnosti DATABOX s.r.o. Faktury jsou generovány prostřednictvím platformy BitFaktura.cz. Ta umožňuje vystavení faktur podepsaných naší společností, i když nejsme klienty těchto platforem, upozorňuje web ŽivéFirmy.cz

Provozovatel portálu před podvodem důrazně varuje a vyzývá podnikatele, aby faktury v žádném případě nepropláceli. Útok, který naplno propukl v červnu, cílí plošně na firemní zákazníky. Podvodné e-maily přicházejí s předmětem ve znění „Výzva k úhradě dlužných faktur“ a faktura je označena jako „Faktura – Daňový doklad“. 

Faktura přiložená v e-mailu obsahuje oficiální logo portálu Živéfirmy.cz a jako dodavatel je na ní korektně uvedena společnost DATABOX s.r.o. s příslušnými identifikačními údaji. 

Číslo bankovního účtu ale společnosti nepatří, jedná se o podvod. Útočníci tak využili toho, že některé cloudové platformy umožňují vystavit fakturu se zadanými údaji jakékoli třetí strany, aniž by daný subjekt musel být reálným a ověřeným klientem služby. 

MM26_MIF

Doporučený postup:

Pokud do firmy dorazila nebo v nejbližších dnech dorazí výzva k úhradě za služby spojené s portálem Živéfirmy.cz:

  • fakturu neproplácejte na účet uvedený na faktuře,
  • ověřte si bankovní účet s bankovními údaji z předchozích faktur,
  • kontaktujte oficiální podporu společnosti DATABOX,
  • v případě, že již došlo k realizaci platby na falešný účet, je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR a podat trestní oznámení.

Podvodný email

Podvodný email

Podvodný email

Autor: Živéfirmy.cz

Podvodná faktura

Podvodná faktura

Podvodná faktura

Autor: Živéfirmy.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).