Limonáda Kofola patří mezi nejúspěšnější socialistické retro značky, kterým se podařilo přežít divoká devadesátá léta a které slaví úspěch až do dnešních dní. Kofola letos navíc slaví 55 let své existence. Připomeňte si se serverem Podnikatel.cz historii této tradiční české značky od jejího vzniku až po současnost.

Kofole je již přes 55 let

Prapůvod Kofoly v podstatě sahá až na začátek padesátých let minulého století, kdy byl založen národní podnik Galena Opava, který se věnoval výrobě léčiv, tinktur a také pěstování rostlinných kultur. Ke konci padesátých let se poté objevilo politické zadání, aby byla vyrobena limonáda kolového typu, která by tvořila domácí alternativu pro americkou Coca-Colu a Pepsi-Colu. Vývoj nového kolového nápoje dostal na starost státní podnik Spofa Praha, který zaštiťoval Galenu Opava. Týmu pod vedením docenta Zdeňka Blažka trvalo dva roky, než přišel s optimálním složením sirupu Kofo, který tvořil základ nového nápoje. Skládal se ze čtrnácti bylinných a ovocných látek, ke kterým byl přidán kofein. Směs tvořily například listy ostružiníku nebo sladké dřevo. Právě sladké dřevo mohlo za to, že Kofola měla z počátku velmi hustou pěnu, jelikož obsahuje velké množství saponinů. Ty po kontaktu s oxidem uhličitým způsobovaly pěnivost limonády. Psal se tehdy rok 1959 a první Kofola měla brzy zamířit ke svým zákazníkům.

Kofola se průmyslově začala vyrábět v roce 1960 a prakticky ihned po uvedení na trh získala na velké oblibě. Sirup Kofo se dodával výrobcům nealkoholických nápojů v celém tehdejším Československu, kteří ho následně zředili, limonádu stočili do láhví a prodávali. Kofola se původně měla jmenovat Kofocola. Kvůli přílišné délce názvu a také sporům ohledně ochranné známky se však jméno limonády zkrátilo na Kofola a v této podobě vydrželo až dodnes. Zájem o Kofolu byl v šedesátých letech tak obrovský, že v Československu došly byliny na její výrobu a musely se dovážet. Vrcholu dosáhla oblíbenost limonády v 70. letech. Na téma Kofoly se organizovaly konference odborníků, slovo Kofola se dostalo do názvu všech možných kulturních i sportovních akcí a dokonce se i objevily písničky, které oslavovaly značku Kofola. Roční produkce limonády dosahovala v tomto období 180 milionů litrů a neustále se zvyšovala.

Když ji miluješ, není co řešit

Když ale padl komunistický režim, s Kofolou to nevypadalo dobře. Ve velkém se začaly dovážet zahraniční nápoje a regály rovněž zaplavily desítky různých levných kolových nápojů. Navíc nastalo období sporů o ochranou známku Kofola a v obchodech si tak šlo jeden čas vybírat z mnoha různých Kofol. Období nejistoty trvalo do roku 1998, kdy se jediným výrobcem a distributorem Kofoly stala firma Santa nápoje, která sídlila v Krnově a kterou vlastnila řecká rodina Samarasových. Postupně spatřily světlo světa 2L a 0,5L lahev, skleněná a čepovaná Kofola a následně se začaly objevovat také nové příchutě, doplňuje se na internetových stránkách Kofoly.

Triumfální návrat této oblíbené značky odstartoval ale až rok 2001 a reklamní kampaň se sloganem “Když ji miluješ, není co řešit”. Díky ní prodeje limonád Kofola raketově vzrostly. S kampaní se rovněž pojila vánoční televizní reklama se zlatým prasátkem, která se odehrává ve zasněženém lese. Tatínek v ní říká své dceři, že když vydrží do večera nepapat, uvidí zlaté prasátko. Holčička se zeptá, zda bude mít i velké zahnuté zuby. Když ji tatínek ujistí, že když vydrží do večera, budou i zuby, holčička odvětí, že nemusí, že už prasátko vidí. Následně oba utíkají před divokým kancem. Reklama brzy zlidověla a vysílá se na Vánoce dodnes.





