Předčasný důchod není jen o nižší penzi natrvalo. Přináší i další omezení

Předčasný důchod každoročně využívají tisíce lidí. Pro někoho je řešením zdravotních problémů, pro jiného cestou, jak odejít z náročného zaměstnání ještě před dosažením důchodového věku. Než ale žádost podáte, vyplatí se dobře znát pravidla.
Nárok na předčasný důchod totiž dnes nevzniká každému. Od roku 2026 je kromě věkové podmínky nutné získat alespoň 40 let důchodového pojištění a do dosažení řádného důchodového věku mohou zbývat nejvýše tři roky.
Nižší důchod natrvalo
Nejznámějším důsledkem předčasného odchodu do penze je trvalé krácení důchodu. To znamená, že člověk bude pobírat nižší starobní důchod nejen do dosažení řádného důchodového věku, ale po celý zbytek života.
Výše krácení závisí na tom, o kolik dní dříve člověk do důchodu odejde. Za každých, byť jen započatých, 90 kalendářních dnů se procentní výměra důchodu snižuje.
Lidé, kteří získali alespoň 45 let důchodového pojištění, mají podmínky mírnější. V jejich případě činí krácení za každých započatých 90 dnů 0,75 procenta výpočtového základu. Ostatním se důchod krátí o 1,5 procenta výpočtového základu.
Přivýdělek má svá pravidla
Mnozí předpokládají, že po přiznání předčasného důchodu mohou bez omezení pokračovat v práci. To ale neplatí.
Až do dosažení řádného důchodového věku lze vykonávat pouze činnosti, ze kterých se neodvádí důchodové pojištění. Typicky jde například o dohodu o pracovní činnosti s měsíčním příjmem nižším než 4500 korun.
Pokud by předčasný důchodce nastoupil do zaměstnání nebo začal vykonávat jinou výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, ztrácí nárok na výplatu předčasného důchodu. Vyplacené peníze by následně musel České správě sociálního zabezpečení vrátit. Zahájení takové činnosti je navíc povinen ČSSZ oznámit.
Neplatí ani běžná valorizace
Dalším omezením je valorizace důchodu. U předčasných starobních důchodů přiznaných po 30. září 2023 se až do dosažení řádného důchodového věku při lednové valorizaci zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Procentní výměra se v tomto období nenavyšuje, a to ani při případné mimořádné valorizaci.
Po dosažení řádného důchodového věku se začne zvyšovat i procentní výměra důchodu při dalších valorizacích podle pravidel platných pro starobní důchody.
Na termínu podání žádosti záleží
O předčasný starobní důchod lze požádat nejdříve čtyři měsíce před datem, od kterého má být přiznán. Zpětně jej přiznat nelze – nárok může vzniknout nejdříve ode dne podání žádosti.
Při výpočtu krácení může přitom hrát roli i jediný den. Proto Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje vhodné datum odchodu do důchodu předem konzultovat na příslušné správě sociálního zabezpečení. I malý posun termínu může znamenat nižší celoživotní krácení důchodu.
Všechny informace na jednom místě
O předčasném důchodu informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.