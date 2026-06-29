Podnikatel.cz  »  Právo

Předčasný důchod není jen o nižší penzi natrvalo. Přináší i další omezení

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Smutný postarší muž v raném důchodovém věku sedí u stolu a opírá se o jednu ruku
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Předčasný starobní důchod může být řešením pro lidi, kteří už nechtějí nebo nemohou dál pracovat. Rozhodnutí ale není jen o dřívějším odchodu z práce. S předčasnou penzí jsou spojena pravidla, která přináší celou řadu omezení.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Předčasný důchod každoročně využívají tisíce lidí. Pro někoho je řešením zdravotních problémů, pro jiného cestou, jak odejít z náročného zaměstnání ještě před dosažením důchodového věku. Než ale žádost podáte, vyplatí se dobře znát pravidla.

Nárok na předčasný důchod totiž dnes nevzniká každému. Od roku 2026 je kromě věkové podmínky nutné získat alespoň 40 let důchodového pojištění a do dosažení řádného důchodového věku mohou zbývat nejvýše tři roky.

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění Přečtěte si také:

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění

Nižší důchod natrvalo

Nejznámějším důsledkem předčasného odchodu do penze je trvalé krácení důchodu. To znamená, že člověk bude pobírat nižší starobní důchod nejen do dosažení řádného důchodového věku, ale po celý zbytek života.

Výše krácení závisí na tom, o kolik dní dříve člověk do důchodu odejde. Za každých, byť jen započatých, 90 kalendářních dnů se procentní výměra důchodu snižuje.

Lidé, kteří získali alespoň 45 let důchodového pojištění, mají podmínky mírnější. V jejich případě činí krácení za každých započatých 90 dnů 0,75 procenta výpočtového základu. Ostatním se důchod krátí o 1,5 procenta výpočtového základu.

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny Přečtěte si také:

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny

Přivýdělek má svá pravidla

Mnozí předpokládají, že po přiznání předčasného důchodu mohou bez omezení pokračovat v práci. To ale neplatí.

Až do dosažení řádného důchodového věku lze vykonávat pouze činnosti, ze kterých se neodvádí důchodové pojištění. Typicky jde například o dohodu o pracovní činnosti s měsíčním příjmem nižším než 4500 korun.

Pokud by předčasný důchodce nastoupil do zaměstnání nebo začal vykonávat jinou výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, ztrácí nárok na výplatu předčasného důchodu. Vyplacené peníze by následně musel České správě sociálního zabezpečení vrátit. Zahájení takové činnosti je navíc povinen ČSSZ oznámit.

Jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem? Přečtěte si také:

Jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem?

Neplatí ani běžná valorizace

Dalším omezením je valorizace důchodu. U předčasných starobních důchodů přiznaných po 30. září 2023 se až do dosažení řádného důchodového věku při lednové valorizaci zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Procentní výměra se v tomto období nenavyšuje, a to ani při případné mimořádné valorizaci.

Po dosažení řádného důchodového věku se začne zvyšovat i procentní výměra důchodu při dalších valorizacích podle pravidel platných pro starobní důchody.

Předčasný starobní důchod a možnost přiznat ho zpětně Přečtěte si také:

Předčasný starobní důchod a možnost přiznat ho zpětně

Na termínu podání žádosti záleží

O předčasný starobní důchod lze požádat nejdříve čtyři měsíce před datem, od kterého má být přiznán. Zpětně jej přiznat nelze – nárok může vzniknout nejdříve ode dne podání žádosti.

WT100_26

Při výpočtu krácení může přitom hrát roli i jediný den. Proto Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje vhodné datum odchodu do důchodu předem konzultovat na příslušné správě sociálního zabezpečení. I malý posun termínu může znamenat nižší celoživotní krácení důchodu.

Všechny informace na jednom místě

O předčasném důchodu informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce. 

Příručka budoucího důchodce 2026

Předčasný starobní důchod: Jak funguje krácení a kdy ho nelze vyplácet Přečtěte si také:

Předčasný starobní důchod: Jak funguje krácení a kdy ho nelze vyplácet

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).