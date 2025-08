Přehled daňových povinností do konce léta: Na co nezapomenout?

Léto je v plném proudu, ale finanční úřad si dovolenou nikdy nebere. Srpen je přelomový měsíc – polovina roku je za námi a podnikatelé by měli zpozornět. Právě teď je ideální čas zrekapitulovat si, co všechno už mělo být podáno, co ještě čeká a kde může hrozit pokuta, pokud na něco zapomenete.

Letní termíny, které mají ostré zuby

Srpen bývá považován za klidnější období, ale pokud jste využili možnost odkladu daňového přiznání díky spolupráci s daňovým poradcem, právě teď byste měli zpozornit. Daňové přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických osob), které bylo podáváno s poradcem, mělo být podáno nejpozději 1. července 2025, stejně jako doplatek daně.

Zanedbat se nesmí ale ani zálohy na daň z příjmů. Pokud jste ve druhém pololetí povinni zálohu platit, máte na to čas do 15. září 2025 (fyzické i právnické osoby). Další záloha na daň Vás pak čeká k 15. prosinci. Zálohy vyplývají z vypočtené daňové povinnosti a pokud jejich výše přesáhne stanovený limit podle § 38a zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), jsou poplatníci povinni je hradit v pravidelných intervalech.

Zákon o daních z příjmů pak stanovuje, že se zálohy na daň z příjmů platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti.





Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Pokud je daňová povinnost nižší než 30 000 Kč, zálohy se neplatí.





Přehledy OSVČ – zdravotní a sociální pojištění

OSVČ, které si samy podávají daňové přiznání bez daňového poradce, už měly přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) dávno odevzdané. Pokud jste však daňové přiznání podávali až v červenci nebo na začátku srpna díky poradci (daňový poradce nebo advokát), máte do 1 měsíce od podání přiznání povinnost podat také přehledy.

Nesplnění této povinnosti může vést ke zbytečným penále a pokutám, a to i zpětně, proto je dobré si vše včas ohlídat. Se lhůtou pro podání koresponduje také lhůta pro úhradu doplatku, případně pro vrácení přeplatku. Jakmile se přehled podá, máte na úhradu 8 dní.

Silniční daň – netýká se vás?

I když silniční daň v posledních letech prošla výraznými změnami a pro mnoho vozidel již povinnost zanikla (zejména u osobních automobilů používaných pro podnikání), stále existují případy, kdy je daň stále aktuální – týká se vozidel, jejichž hmotnost přesahuje 12 tun.

První záloha na silniční daň byla splatná již k 15. dubnu, druhá pak k 15. červenci, což spadá právě do letního období. Pokud jste tu červencovou zmeškali, je třeba ji doplatit co nejdříve, jinak začne nabíhat úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.).

V roce 2025 je navíc účinné zcela nové znění zákona o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb. ve znění novel), takže je vhodné zkontrolovat, zda se vás povinnost netýká.

DPH: kontrolní hlášení a přiznání – povinnosti po celý rok

Plátci DPH musí i během prázdnin pravidelně podávat kontrolní hlášení a přiznání k DPH. Pokud podnikáte jako měsíční plátce, nezapomeňte, že srpnové podání se týká červencových plnění, a podává se do 26. srpna 2025. Totéž platí pro úhradu daně.

Chyby v kontrolním hlášení jsou nejrychlejší cestou k výzvě od finančního úřadu – a když na ni nezareagujete včas, může přijít poměrně vysoká pokuta. Postupu při nesplnění povinností související s kontrolním hlášení se potom věnuje zákon o DPH, konkrétně potom § 101g odst. 3 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zvlášť opatrní by měli být také neplátci DPH, kteří se blíží limitu pro registraci k dani. Právě od začátku roku 2025 se totiž mění způsob výpočtu obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty a zavádí hned dva nové limity.

Co se vyplatí zkontrolovat navíc

Léto je ideální, právě díky pominutí daňového shonu, na tzv. mezibilanci. Je tedy ideální čas na topodívat se, jak si na tom vaše podnikání skutečně stojí. Máte správně nastavené zálohy? Neplatíte je zbytečně vysoké, nebo naopak moc nízké, aby vám hrotil doplatek na dani nebo úrok z prodlení?

Je vhodné tedy zkontrolovat, zda je vše nastaveno v souladu s posledním podaným daňovým přiznáním. Zkontrolovat můžete také své pohledávky a závazky, stavy banky a pokladny, a zda vám nechybí k zaúčtování nějaké doklady. Pokud budete zjišťovat i průběžný výsledek hospodaření nebo základ daně, můžete si nasimulovat, jak asi bude vypadat konec roku.

Závazky po splatnosti a daňové přiznání k DPH

V červencovém daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty bude potřeba také vůbec poprvé upravit nárok na odpočet daně v případě, že není uhrazený závazek do šesti měsíců.

Novela zákona o DPH stanovuje, že pokud je závazek za zdanitelné plnění zcela nebo částečně neuhrazena do posledního dne šestého měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž se stal splatným, je příjemce plnění povinen snížit uplatněný odpočet daně. Po uhrazení závazku je možné odpočet znovu uplatnit.