Přehled slev na dani, kterými si můžete snížit daňovou povinnost za rok 2025

Daň z příjmů lze snížit slevami na dani. Přinášíme přehled slev, které můžete uplatnit v přiznání za rok 2025.

Kdo podává daňové přiznání, může si svoji daňovou povinnost snížit slevami na dani. Připomínáme, které slevy lze uplatnit za rok 2025 a v jaké výši.

  1. Základní sleva na poplatníka
  2. Sleva na manžela/manželku
  3. Základní a rozšířená sleva na invaliditu 
  4. Sleva na držitele průkazu ZTP/P
  5. Sleva za zastavenou exekuci 
  6. Daňové zvýhodnění na dítě
Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč). Uplatnit ji mohou všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Roční sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Sleva na manžela/manželku

Sleva na manželku/manžela činí 24 840 Kč a lze ji uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Od roku 2024 se ale tato sleva omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Vyživovaným dítětem pro možnost uplatnění daňové slevy je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů. Podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku je u vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů splněna pouze tehdy, pokud jsou takové děti v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu 

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Osoby, které mají status zdravotního postižení ZTP/P, mohou také uplatnit slevu na dani. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. 

Sleva za zastavenou exekuci 

Slevu si může poplatník (věřitel) uplatnit v rámci daňového přiznání, ale také v žádosti o roční zúčtování příjmů u svého zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, může tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci činit 1 až 450 Kč (30 % z maximálně 1500 Kč).

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí 15 204 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 22 320 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 27 840 korun ročně.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, v jehož průběhu dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. Přesnou definici vyživovaného dítěte uvádí § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

MM26 socky

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

