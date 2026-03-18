Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů pojistného za rok 2025

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 6 minut
Prakticky v každém zdaňovacím období dochází v souvislosti s daňovým přiznáním a přehledy k některým změnám. Nejinak je tomu za rok 2025. Zřejmě nejvýznamnější novinkou je, že všechny OSVČ nově musí podat přehled pro zdravotní pojišťovnu elektronicky.

V přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je pak poprvé možné uplatnit slevu na pojistném pro podnikající seniory. Server Podnikatel.cz připravil přehled hlavních novinek, které se s přiznáním a přehledy za rok 2025 pojí.

Co se dozvíte v článku
  1. Hranice pro uplatnění daňového bonusu vzrostla
  2. Vyšší sazba daně se uplatní při vyšších příjmech
  3. Přiznání se podává elektronicky již nějakou dobu
  4. Jaké jsou možnosti elektronického podání
  5. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
  6. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
  7. Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob
  8. Elektronické podání je povinné i u přehledu pro zdravotní pojišťovnu
  9. Senioři mohou prvně uplatnit slevu na pojistném
  10. Přehled pro ČSSZ je nutné taky podat elektronicky

Hranice pro uplatnění daňového bonusu vzrostla

Komu při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě vyjde daňový bonus, má na něj nárok jen v případě, že jeho roční příjmy dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že minimální mzda loni vzrostla, zvýšil se i tento limit. Pro zdaňovací období 2025 činí 124 800 Kč. U ostatních slev na dani i nezdanitelných částek se nic dalšího oproti roku 2024 nezměnilo.

Jaké nezdanitelné části základu daně lze za rok 2024 a v roce 2025 využít? Přečtěte si také:

Jaké nezdanitelné části základu daně lze za rok 2024 a v roce 2025 využít?

Vyšší sazba daně se uplatní při vyšších příjmech

Zákon o daních z příjmů v současnosti rozlišuje dvě sazby pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. První sazba daně činí 15 %, druhá pak 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se od roku 2024 týká poplatníků, kteří mají roční příjmy do 36násobku průměrné mzdy (až do konce roku 2023 šlo o 48násobek). Pokud poplatníkův základ daně přesahuje 36násobek průměrné mzdy, příjmy nad tento základ se daní sazbou ve výši 23 %. U zaměstnanců se za příjem považuje hrubá mzda, u OSVČ příjmy po odpočtu výdajů. Pro rok 2025 tak jde o částku 1 676 052 Kč.

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2025 platit 23% sazba daně z příjmů? Přečtěte si také:

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2025 platit 23% sazba daně z příjmů?

Přiznání se podává elektronicky již nějakou dobu

Základní způsoby a lhůty pro podání přiznání zůstávají stejné jako v loňském roce. Termín pro podání daňového přiznání letos vyprší ve středu 1. dubna. Už několik let ale lze podat v některých případech přiznání až 2. května. Platí totiž, že kdo podá daňové přiznání elektronicky, má lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. Přiznání lze tedy elektronicky podat v pondělí 4. května (2. května je sobota). Lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 4. května.

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta počítá od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Pozor ovšem na to, že před několika lety byly povinně zřízeny datové schránky skoro všem podnikajícím fyzickým osobám, což s sebou nese povinnost podávat přiznání online. Pro většinu OSVČ tedy platí povinnost podat přiznání elektronicky do 4. května 2026.

Jaké jsou možnosti elektronického podání

Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.

Možností elektronického podání existuje hned několik. Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedaně.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Elektronické podání je povinné i u přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Od roku 2026 platí povinnost elektronického podání i u zdravotního pojištění. Zatímco u daňového přiznání a přehledu pro ČSSZ se povinnost elektronického podání týká jen OSVČ s datovou schránkou, u zdravotního pojištění tak musí učinit všechny OSVČ, tedy i ty bez datové schránky. 

Podat přehled pojišťovně lze prostřednictvím datové schránky či přes příslušnou aplikaci zdravotní pojišťovny.

Senioři mohou prvně uplatnit slevu na pojistném

Pracující a podnikající senioři mají od roku 2025 nárok na slevu na sociálním pojištění. OSVČ ji mohou prvně uplatnit v přehledu za loňský rok. V samotném přehledu pro ČSSZ je nutné kromě měsíců, kdy trvala vedlejší samostatná činnost, zaškrtnout i měsíce, kdy OSVČ chce uplatnit nárok na slevu na pojistném. Pro uplatnění nároku za celý kalendářní rok označte kolonku „1–12“. Pokud nárok na slevu na pojistném vznikl jen v některých kalendářních měsících roku 2025, v nichž byla činnost vykonávána, náleží sleva na pojistném jen z poměrné části vyměřovacího základu.

Nárok na slevu mají také OSVČ s paušální daní. Pokud bude daň z příjmů rovna paušální dani, uplatní OSVČ slevu na pojistném prostřednictvím žádosti podané příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. Vzhledem k tomu, že žádost bude možné podat nejdříve 1. května, formulář teprve bude zveřejněn.

OSVČ senioři letos prvně v přehledech uplatní slevu na pojistném. Víme, jak na to Přečtěte si také:

OSVČ senioři letos prvně v přehledech uplatní slevu na pojistném. Víme, jak na to

Přehled pro ČSSZ je nutné taky podat elektronicky

U přehledu ČSSZ už od loňska platí, že má-li osoba zřízenou datovou schránku (ze zákona), musí jet podat elektronicky. Možností  mají OSVČ několik:

  • Prostřednictvím on-line služby ePortálu ČSSZ, do které se přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo identity občana (tj. např. bankovní identita, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu), případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS. Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
  • Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) přes svou datovou schránku (tedy bez přihlášení se do ePortálu). Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
  • Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu na adresu podatelny příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e-Podání, tzv. VREP/APEP).
Do kdy podat přiznání za rok 2025?
Daňové přiznání za rok 2025 se musí podat do 1. dubna 2026. Kdo podá přiznání elektronicky, může tak učinit do 4. května 2026.
Kdo podává přiznání za rok 2025?
Daňové přiznání podává de facto každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Jaké jsou možnosti elektronického podání?
Pokud už máte zpřístupněnou datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky ve formátu XML. Neznamená to však, že musíte přiznání poslat právě skrze datovou schránku. Lze využít například i online finanční úřad na Mojedaně.cz či Elektronická podání pro finanční správu (EPO).

