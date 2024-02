Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2023

Základní způsoby a lhůty pro podání přiznání zůstávají stejné jako v loňském roce. Termín pro podání daňového přiznání je letos úterý 2. dubna (1. dubna je Velikonoční pondělí). Už několik let ale lze podat v některých případech přiznání až 2. května. Platí totiž, že podnikatelé, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. Přiznání tedy mohou podat ve čtvrtek 2. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 2. května).

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta počítá od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Pozor ovšem na to, že v minulém roce byly povinně zřízeny datové schránky skoro všem podnikajícím fyzickým osobám, což s sebou nese povinnost podávat přiznání online. Pro většinu OSVČ tedy platí povinnost podat přiznání elektronicky do 2. května 2024.

Jaké jsou možnosti elektronického podání

Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.

Možností elektronického podání existuje hned několik. Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedane.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Hranice příjmů pro přiznání se zvýšila

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Až do zdaňovacího období 2022 platilo, že se přiznání podávalo už od hranice 15 000 Kč příjmů.

K paušální dani lze rovněž mít vyšší příjmy

V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč došlo ke stejnému zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu podle ustanovení § 2a odst. 2 písm. d) bod 5 a pro paušální daň podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) bod 5 zákona o daních z příjmů. Od zdaňovacího období 2023 mohou mít OSVČ s paušální daní kromě příjmů ze samostatné činnosti i ostatní příjmy, včetně příjmů z nájmu či z kapitálového majetku, do 50 000 Kč a nemusí podávat přiznání.

Zvýšil se i limit u zaměstnanců a přiznání

Přiznání musí podat i někteří zaměstnanci, například z důvodu podnikání, pronájmu a jiné výdělečné činnosti, kdy jejich roční příjmy převyšují určitý limit. Ten až do zdaňovacího období 2022 činil 6000 Kč, pro zdaňovací období 2023 se však zvýšil na 20 000 Kč. Myslí se tím hrubé příjmy, ne dosažený zisk.

Vzrostlo školkovné

Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo maximální tzv. školkovné, a to na 17 300 Kč. Sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2023 jde tedy o již zmíněnou částku 17 300 Kč.

Některé slevy se zrušily, ale až od letoška

U daně z příjmů fyzických osob se od roku 2024 upravila sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela se zrušilo výše zmíněné školkovné a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč. Všechny tyto změny se však projeví až v přiznání za rok 2024.

