Přišel vám e-mail či SMS s „aktualizací informací o zdravotním průkazu“? Jde o podvod

Jedná se jen o další z forem podvodu, kterým se kyberšmejdi snaží získat od lidí přístup k bankovnímu účtu.
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Pozor na novou formu podvodu
VZP ČR varuje před nově se šířícím podvodem skrze e-maily či SMS zprávy. Kyberšmejdi tentokrát zneužívají veřejnou debatu o digitalizaci zdravotnictví a posílají lidem e-mail či SMS s textem:
Pro potvrzení platnosti vašich osobních dat a bezproblémové propojení s moderními digitálními platformami v lékařských institucích využijte šifrovaný odkaz k úpravě svých údajů. Naléhavost zprávy umocňuje dodatek, že
jen včasná revize přispěje k bezproblémovému poskytování zdravotní péče.
Koukejte na adresu odkazu
Příjemci jsou primárně klienti VZP ČR, ale zprávy chodí i pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven.
Jde o další z forem důmyslného podvodu, kterým se kyberšmejdi snaží získat od lidí přístup k bankovnímu účtu. Odkaz skutečně navede na webové stránky, jež věrně napodobují oficiální web Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro běžného uživatele je od originálu fakticky nerozpoznatelný. Varující by měla být adresa odkazu, i ta ale může být pro někoho vysvětlena tvrzením, že se jedná o „šifrovaný odkaz“ – tedy informaci, kterou příjemce získá již v průvodní podvodné SMS zprávě či e-mailu, doplnila Viktorie Plívová, mluvčí VZP ČR
Jak dále upozornila Plívová, následuje velmi rychlý sled požadavků, kdy je návštěvník podvodného webu informován, že by si měl z důvodů digitalizace zdravotních služeb zažádat o nový průkaz pojištěnce.
Po vyplnění osobních údajů (včetně rodného čísla) je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. VZP opět důrazně varuje, jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte. Rozhodně touto formou nevyplňujte žádné své osobní či bankovní údaje, uvedla Viktorie Plívová.
Máte podezření? Kontaktuje VZP
Co dělat podle VZP ČR, když dostanete podobný e-mail:
- Neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy.
- Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje; v případě, že jste tak již učinili, neprodleně kontaktujte svou banku a policii.
- V případě podezření kontaktujte info@vzp.cz.
- Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce VZP ČR.
- Upozorněte na tento podvod své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem.