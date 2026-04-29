Přiznání i přehledy OSVČ musíte podat elektronicky, nově se to týká i „zdravotka“

Elektronické přiznání je nutné podat do začátku května, přehledy pak do začátku června.
Kdo má povinné elektronické přiznání
Většina OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, a to ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.
Povinné elektronické přiznání pro OSVČ s datovkou nicméně neznamená, že musí být podáno právě skrze datovou schránku. OSVČ klidně může využít portál Moje daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.
Kdo podává přiznání elektronicky, má lhůtu posunutou o měsíc a může tak přiznání odevzdat až do 4. května.
Přehled pro ČSSZ je nutné podat také elektronicky
Od loňského roku navíc platí pro OSVČ, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, povinnost podávat elektronicky i přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Také u sociálního pojištění ale existuje několik variant, jak povinnost splnit:
- Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ, do které se přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo identity občana (tj. např. bankovní identita, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu), případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS. Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) přes svou datovou schránku (tedy bez přihlášení se do ePortálu). Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu na adresu podatelny příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e-Podání, tzv. VREP/APEP).
Nově je povinný elektronický přehled i pro zdravotní pojišťovnu
Od roku 2026 platí povinnost elektronického podání i u zdravotního pojištění. Zatímco u daňového přiznání a přehledu pro ČSSZ se povinnost elektronického podání týká jen OSVČ s datovou schránkou, u zdravotního pojištění tak musí učinit všechny OSVČ, tedy i ty bez datové schránky.
Podat přehled pojišťovně lze prostřednictvím datové schránky či přes příslušnou aplikaci zdravotní pojišťovny. Přehledy (pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovnu) se podávají měsíc po vypršení lhůty pro podání přiznání. V případě elektronického podání přiznání tak OSVČ mají čas do začátku června.
Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Pro vedoucí účetnictví
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
Pro více zdrojů příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů
Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Pro zaměstnance
Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR