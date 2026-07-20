Přiznání k dani, živnost i další online služby státu: Přihlášení přes datovku končí

Od 1. srpna 2026 se do Portálu občana přihlásíte už jen prostřednictvím Identity občana. Pokud dnes využíváte přihlášení pomocí datové schránky, je čas přejít například na bankovní identitu nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Samotné datové schránky zůstávají beze změny.
Přihlášení přes datovou schránku končí
K 31. červenci 2026 bude ukončena možnost přihlašovat se do webové verze Portálu občana prostřednictvím datové schránky. Od následujícího dne už tato možnost nebude na přihlašovací stránce dostupná.
Nově bude možné využít pouze prostředky Identity občana, například:
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bankovní identitu,
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Mobilní klíč eGovernmentu,
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mojeID,
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nebo další dostupné způsoby elektronického ověření.
Koho se změna týká?
Změna se týká pouze uživatelů, kteří se do Portálu občana přihlašují právě pomocí datové schránky. Pokud se přihlašujete jiným způsobem, například bankovní identitou, nemusíte nic řešit.
Datové schránky fungují dál beze změny
Ukončení tohoto způsobu přihlášení nijak neovlivní fungování datových schránek.
Nadále budete moci:
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přijímat a odesílat datové zprávy,
-
pracovat se svou datovou schránkou jako dosud,
-
využívat všechny její současné funkce.
Změna se týká pouze přístupu do Portálu občana, nikoli samotné datové schránky.
Proč se způsob přihlašování mění?
Přihlášení prostřednictvím datové schránky využívá jen menší část uživatelů Portálu občana. Tento způsob zároveň umožňuje pouze omezený rozsah služeb a nevyužívá moderní bezpečnostní prvky, například vícefaktorové ověření.
Identita občana nabízí bezpečnější a současnější způsob ověřování při využívání elektronických služeb státu.
Jak se budu nově přihlašovat?
Pokud jste dosud využívali přihlášení přes datovou schránku, stačí si zvolit některý z prostředků Identity občana.
Jednou z možností je například Mobilní klíč eGovernmentu, který si můžete aktivovat také pomocí datové schránky. Využít můžete rovněž bankovní identitu nebo další dostupné prostředky.