Podnikatel.cz  »  Byznys

Přiznání k dani, živnost i další online služby státu: Přihlášení přes datovku končí

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž s výrazem překvapení až šoku
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Portál občana prochází změnou, která zjednoduší a sjednotí způsob přihlašování k online službám státu. Týká se uživatelů, kteří dosud využívali datovou schránku.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Od 1. srpna 2026 se do Portálu občana přihlásíte už jen prostřednictvím Identity občana. Pokud dnes využíváte přihlášení pomocí datové schránky, je čas přejít například na bankovní identitu nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Samotné datové schránky zůstávají beze změny.

Přihlášení přes datovou schránku končí

K 31. červenci 2026 bude ukončena možnost přihlašovat se do webové verze Portálu občana prostřednictvím datové schránky. Od následujícího dne už tato možnost nebude na přihlašovací stránce dostupná.

Nově bude možné využít pouze prostředky Identity občana, například:

  • bankovní identitu,

  • Mobilní klíč eGovernmentu,

  • mojeID,

  • nebo další dostupné způsoby elektronického ověření.

Ode dneška se mění datové schránky. Miliony uživatelů čeká nová adresa Přečtěte si také:

Ode dneška se mění datové schránky. Miliony uživatelů čeká nová adresa

Koho se změna týká?

Změna se týká pouze uživatelů, kteří se do Portálu občana přihlašují právě pomocí datové schránky. Pokud se přihlašujete jiným způsobem, například bankovní identitou, nemusíte nic řešit.

Datové schránky fungují dál beze změny

Ukončení tohoto způsobu přihlášení nijak neovlivní fungování datových schránek.

Nadále budete moci:

  • přijímat a odesílat datové zprávy,

  • pracovat se svou datovou schránkou jako dosud,

  • využívat všechny její současné funkce.

Změna se týká pouze přístupu do Portálu občana, nikoli samotné datové schránky.

Založení živnosti snadno a online? Díky Portálu občana ano. Poradíme, jak na to Přečtěte si také:

Založení živnosti snadno a online? Díky Portálu občana ano. Poradíme, jak na to

Proč se způsob přihlašování mění?

Přihlášení prostřednictvím datové schránky využívá jen menší část uživatelů Portálu občana. Tento způsob zároveň umožňuje pouze omezený rozsah služeb a nevyužívá moderní bezpečnostní prvky, například vícefaktorové ověření.

Identita občana nabízí bezpečnější a současnější způsob ověřování při využívání elektronických služeb státu.

MM26_MIF

Jak se budu nově přihlašovat?

Pokud jste dosud využívali přihlášení přes datovou schránku, stačí si zvolit některý z prostředků Identity občana.

Jednou z možností je například Mobilní klíč eGovernmentu, který si můžete aktivovat také pomocí datové schránky. Využít můžete rovněž bankovní identitu nebo další dostupné prostředky.

Přes Portál občana půjde podat i daňové přiznání Přečtěte si také:

Přes Portál občana půjde podat i daňové přiznání

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).