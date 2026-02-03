Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Registr hlásí rekordní počet firem, které nezvládají daně

Registr hlásí rekordní počet firem, které nezvládají daně

Počet nespolehlivých subjektů v Česku dosáhl historického maxima. V registru jich je aktuálně více než 26 tisíc. Je to nejvíce od jeho vzniku v roce 2013.

V uplynulém roce vzrostl počet subjektů, které nespolehlivě odvádějí DPH nebo závažně porušují daňové povinnosti, o 183 na celkových 26 601. Jde o nejvyšší hodnotu od založení registru v roce 2013. 

Podle dat společnosti Dun & Bradstreet je mezi nimi 5011 nespolehlivých plátců DPH a 21 590 takzvaných nespolehlivých osob, tedy subjektů, které nejsou plátci DPH, ale porušují daňové povinnosti.

Rizikové chování se přesouvá jinam

Jak upozorňuje předsedkyně představenstva české pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová, dosavadní pozitivní trend se nepotvrdil: Od pololetí 2024 do poloviny roku 2025 počet nespolehlivých osob klesal, ale ke konci loňského roku dosáhl nového historického maxima. 

Zatímco počet nespolehlivých plátců DPH se dlouhodobě drží kolem hranice pěti tisíc, výrazně přibývá právě nespolehlivých osob. To může naznačovat, že část podnikatelů přesouvá rizikové chování do jiných subjektů nebo zakládá nové firmy.

Praha dominuje

Detailnější analýza ukazuje, že 65 % nespolehlivých plátců DPH má sídlo v Praze, dalších 8 % pak v Jihomoravském kraji. Více než polovina z nich sídlí na virtuální adrese. 

HR26

Z hlediska právní formy převažují ze tří čtvrtin společnosti s ručením omezeným, následované osobami samostatně výdělečně činnými, které tvoří 17 %. Mezi fyzickými osobami – podnikateli jsou nespolehlivými plátci DPH výrazně častěji muži, a to v 80 % případů.

Kdo je považován za nespolehlivého? 

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a je jí doměřena daň alespoň ve výši 500 tisíc korun, případně je podezřelá z účasti na daňovém podvodu. Do registru se ale mohou dostat i subjekty, které opakovaně neplní zákonné lhůty pro povinná podání. 

